В финале ATP Cup сборная России сыграет с Италией

Сборная Италии обыграла команду Испании и стала вторым финалистом АТР Cup.
Победу итальянцам принесли одиночные матчи. Фабио Фоньини в трех сетах обыграл Пабло Карреньо Бусту (6:2, 1:6, 6:4), а Маттео Берреттини взял верх над Роберто Баутистой Агутом (6:3, 7:5).
Таким образом, итальянцы вышли в финал турнира, где в воскресенье встретятся со сборной России.
Россияне ранее обеспечили себе участие в решающем матче благодаря победам Андрея Рублева и Даниила Медведева над Яном-Леннардом Штруффом и Александром Зверевым соответственно.
ATP Cup
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал