Карацев пробился в третий круг Australian Open, обыграв девятую ракетку мира Шварцмана

Российский теннисист Аслан Карацев одержал сенсационную победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. 27-летний россиянин обыграл своего соперника по итогам трех сетов со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

Статистика эйсов – 9-0 в пользу Карацев. При этом оба спортсмена совершили по одной двойной ошибки при подачах. Однако россиянин был лучше в реализации брейк-пойнтов – пяти из семи против одного из 11 у соперника.

Напомним, что Шварцман занимает девятое место в рейтинге ATP. Карацев является 114-й ракеткой мира.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Денис Шаповалов – Феликс Оже-Альяссим. Оба теннисиста представляют Канаду.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) – Диего Шварцман (Аргентина, 8) – 6:3, 6:3, 6:3.