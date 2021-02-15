Касаткина сыграет с Павлюченковой в третьем круге турнира в Мельбурне

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне.

23-летняя Касаткина в двух сетах обыграла свою соотечественницу Варвару Грачеву со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Обе спортсменки оформили по одному эйсу, но при этом победительница совершила меньше двойных ошибок (три против одной) и реализовала больше брейк-пойнтов (три из пяти против нуля из семи).

В 1/8 финала турнира Касаткина сыграет с еще одной россиянкой – Анастасией Павлюченковой, обыгравшей Айлу Томлянович из Австралии в трех сетах – 5:7, 6:4, 6:2.