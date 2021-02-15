Касаткина сыграет с Павлюченковой в третьем круге турнира в Мельбурне

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 20:30 Динамо Р 0 Ак Барс 0 П1 6.5 Х 5.6 П2 1.39
КХЛ - регулярный чемпионат 20:30 Динамо Р 0 Ак Барс 0 П1 6.5 Х 5.6 П2 1.39
Англия - Премьер-лига 21:00 Вест Хэм Юнайтед 0 Шеффилд Юнайтед 0 П1 1.78 Х 3.6 П2 5
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Арминия 0 П1 1.15 Х 9.3 П2 17
Италия - Серия А 22:45 Верона 0 Парма 0 П1 2.13 Х 3.3 П2 3.8
Испания - Примера 23:00 Кадис 0 Атлетик Б 0 П1 4 Х 3.2 П2 2.1
Испания - Примера 23:00 Кадис 0 Атлетик Б 0 П1 4 Х 3.2 П2 2.1
Англия - Премьер-лига 23:00 Челси 0 Ньюкасл Юнайтед 0 П1 1.24 Х 6.8 П2 12
Бразилия - Серия А 00:00 Сеара 0 Флуминенсе 0 П1 2.3 Х 3.3 П2 3.2
НХЛ - регулярный чемпионат 00:00 Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.8 Х 4.2 П2 2.2
Бразилия - Серия А 02:00 Спорт Ресифи 0 Ред Булл Брагантино 0 П1 3.7 Х 3.5 П2 2
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Хьюстон Рокетс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Индиана Пэйсерс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.46 П2 2.8
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Нью-Йорк Айлендерс 0 П1 2.8 Х 4.2 П2 2.2
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Каролина Харрикейнз 0 Коламбус Блю Джекетс 0 П1 1.94 Х 4.4 П2 3.2
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 Флорида Пантерз 0 П1 1.98 Х 4.4 П2 3.1
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Оттава Сенаторз 0 П1 1.51 Х 5.1 П2 5.2
НХЛ - регулярный чемпионат 03:30 Детройт Ред Уингз 0 Чикаго Блэкхоукс 0 П1 2.7 Х 4.5 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Нью-Йорк Никс 0 Атланта Хоукс 0 П1 2.01 П2 1.85
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Старз 0 Нэшвилл Предаторз 0 П1 2.06 Х 4.3 П2 3
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Эдмонтон Ойлерз 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.16 Х 4.5 П2 2.75
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Филадельфия Сиксерс 0 П1 1.36 П2 3.2
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Ванкувер Кэнакс 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.75 Х 4.4 П2 2.17
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Голден Стэйт Уорриорз 0 Кливленд Кавальерс 0 П1 1.29 П2 3.6
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Бруклин Нетс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Клипперс 0 Майами Хит 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Анахайм Дакс 0 П1 2.4 Х 4.2 П2 2.55
КХЛ - регулярный чемпионат 12:00 Амур 0 Автомобилист 0
КХЛ - регулярный чемпионат 15:30 Сибирь 0 Нефтехимик 0
КХЛ - регулярный чемпионат 16:30 Барыс 0 Авангард 0
15 февраля 08:30

Касаткина сыграет с Павлюченковой в третьем круге турнира в Мельбурне

Матч запланирован на 16 февраля.

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне.

23-летняя Касаткина в двух сетах обыграла свою соотечественницу Варвару Грачеву со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Обе спортсменки оформили по одному эйсу, но при этом победительница совершила меньше двойных ошибок (три против одной) и реализовала больше брейк-пойнтов (три из пяти против нуля из семи).

В 1/8 финала турнира Касаткина сыграет с еще одной россиянкой – Анастасией Павлюченковой, обыгравшей Айлу Томлянович из Австралии в трех сетах – 5:7, 6:4, 6:2.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Тампа" Василевского поквиталась с "Флоридой" БобровскогоЕвгений Трефилов будет консультировать женскую сборную России по гандболуРублев одолел Лопеса и вышел 1/8 турнира Большого шлема Australian Open в МельбурнеУкраинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фото«Голый клининг» набирает популярность«Достала, слушать противно!» Тихонов разнес Журову
Чайковский в честь чемпионов из России. У «Катюши» появился серьезный конкурент
Пока наши спортивные функционеры рассуждают об использовании вместо гимна страны на Олимпиаде песни «Катюша», первый прецедент по замене одного из символов государственности опробован российскими конькобежцами.
«Крылья» распустили кулаки. Массовая потасовка самарцев с боснийцами в Турции (видео)
Контрольный матч с участием клуба ФНЛ "Крылья Советов" не был доигран из-за драки стенка на стенку.
Победы «Ливерпуля», «Ювентуса», «Ман Сити» и «Барселоны» умножат ваш банк почти в 9 раз
Составив экспресс из вполне очевидных выигрышей четырех европейских грандов в матчах чемпионатов Англии, Италии и Испании 13 февраля, можно сорвать приличный куш на очень выгодных условиях.
Сюрпризы от Мироновой и Кайшевой, атака на Олсбю-Рейселанн. Как выступят биатлонистки на ЧМ-2021
Во второй части превью ЧМ-2021 по биатлону, стартовавшего 10 февраля в словенской Поклюке, "Плеймейкер" представляет женскую половину программы, а также сингл-микст.
У Роналду 500 миллионов подписчиков. Достойный ответ контракту Месси на полмиллиарда
Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на которого подписались полмиллиарда жителей Земли.
Быстрову не дает покоя грудь Семенович, а Федуну — реформа УЕФА. На грани фола #6
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск шестой.
Эксперимент из семи побед. Как воспринимать 100-процентный результат России в Евротуре
Российские хоккеисты выиграли у финнов в стартовом матче «Шведских игр» (3:2).
Андрей Канчельскис: Кокорину надо быть аккуратнее – меня в «Фиорентине» штрафовали за кока-колу
Известный в прошлом полузащитник сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Глазго Рейнджерс» дал большое интервью «Плеймейкеру».
«Гамула поверил жулику — и потерял работу». Канчельскис — об аферах Богомазова
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис рассказал "Плеймейкеру" о двух неоднозначных эпизодах своей послеигровой карьеры.
«У кого-то эйфория после ЧМ-2018 до сих пор не прошла». Канчельскис — о сборной России
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от выступлений национальных команд России в 2021 году.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Блеск и нищета футбола в России - можно ли жить без долгов и кредитов?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика