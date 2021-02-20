Осака стала победительницей Australian Open во второй раз в своей карьере

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии.

В финальной встрече 23-летняя спортсменка обыграла американку Дженнифер Брэди в двух сетах – 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 19 минут. На счету победительницы шесть эйсов, две двойных ошибки и четыре реализованных брейка из пяти. Брэди оформила две подачи навылет, допустила четыре двойных и реализовала два брейка из четырех.

Таким образом, Осака выиграла свой четвертый титул в рамках турниров «Большого шлема». Ранее она дважды побеждала на US Open (2018, 2020), а также брала трофей Australian Open в 2019 году.

На данный момент представительница Японии занимает третье место в рейтинге WTA. Брэди идет на 24-й строчке.