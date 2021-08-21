Рублев вышел в финал турнира в Цинциннати, впервые обыграв Медведева

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл соотечественника Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Игра длилась 2 часа и 16 минут.

Медведев совершил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Рублев сделал две подачи навылет, совершил пять двойных и смог взять четыре гейма на подаче соперника при десяти брейк-пойнтах.

Отметим, что Медведев стал участником инцидента. В одном из розыгрышей он врезался видеокамеру, а вскоре ударил ногой ее объектив. Россиянин угрожал компании судом.

Добавим, что Рублев впервые в карьере обыграл Медведева. Ранее пять очных встреч заканчивались победами Даниила.