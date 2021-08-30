Ксения Смирнова: Интересно играть против знакомого соперника

Насколько принципиальна встреча с хорошо знакомым соперником, какое впечатление произвели хозяйки турнира – сборная Сербии, и в чем особенность обновленной сборной России, рассказала нападающая Ксения Смирнова, выступающая за национальную команду первый сезон.

«В матче с Боснией и Герцеговиной наигрывали комбинации»

- Россия осталась на втором месте в группе после поражения Бельгии от Франции. Смотрели этот матч?

- Да. Но глубоко расклады не анализировала. Я не просчитывала, в какой мы окажемся части сетки плей-офф и на кого сможем попасть дальше.

- Обрадовались тому, что вышли на Белоруссию?

- (Смеется) Хорватия – сильная команда, и Белоруссия тоже. Мне было без разницы с кем играть. Получилось, что будем играть с Беларусью.

- Матчи сборных бывшего СССР всегда вызывают повышенный интерес. К тому же у соперника – ваши бывшие и нынешние партнерши по «Уралочке».

- Я многих знаю из их команды. Хорошо общаемся с Таней Маркевич – с ней играли за челябинский «Метар». С Верой Костючик мы вместе выступаем за «Уралочку». Да и многих других игроков их сборной знаю по Суперлиге – они выступают за «Минчанку». Когда соперники друг друга хорошо знают, это добавляет интереса.

- В матче с Боснией и Герцеговиной уже наигрывали что-то на будущее?

- Да, эта задача тоже ставилась.

- Вы заранее знали, что в этом матче сыграете по минимуму?

- Нет. Готовились как обычно. Об этом сообщили на установке перед матчем.

« Впервые сыграла в такой горячей атмосфере »

- Чемпионат Европы – третий для вас турнир в составе сборной, но первый в статусе основного игрока. Это потребовало психологической адаптации?

- Да, ощущения на чемпионате Европы уже другие. Когда выходишь не на несколько розыгрышей в партии, а проводишь на площадке весь матч, ответственность намного выше. Надо выходить и делать результат.

- В сборной вы чаще играете на приеме, чем в «Уралочке». На какой позиции вам удобней?

- Мне нравится на обеих – и диагональной, и доигровщиком. В доигровке основная нагрузка на приеме, раньше мне столько принимать не приходилось. Это новый опыт. Но уверенно себя чувствую на обеих позициях.

- Матч с хозяйками чемпионата – сборной Сербии – получился особенным?

- Да! Сербия – очень сильная команда, один из фаворитов чемпионата Европы. Нам сказали, что билеты на матч с Россией раскупили сразу – свободных мест не было. Я впервые в карьере играла при таком количестве зрителей.

- И как ощущения?

- Это нас дополнительно завело и даже разозлило. (Улыбается) Агрессии со стороны местных болельщиков не было, хотя вели они себя очень шумно, поддержку оказывали своей команде мощную. Но были на трибунах и наши болельщики.

- Первые две партии Сербия выиграла с явным преимуществом. В чем была проблема?

- Мы много ошибались. Не могли раскрепоститься. Но в третьем сете это получилось и заиграли увереннее.

- Почему тогда позволили сопернику оторваться на тай-брейке?

- Несколько раз не смогли удачно доиграть эпизоды, поставить в атаке точку. Но надо и соперника отметить. У Сербии очень сильный состав, игроки выступают вместе уже давно. А у нас наоборот – на чемпионате Европы таким составом играем впервые. У соперника заметно преимущество во взаимодействии. А мы его продолжаем нарабатывать по ходу турнира – и в защите, и в атаке.

« Участников плей-офф нельзя делить - все опасные соперники »

- За несколько дней до плей-офф реально во взаимодействии прибавить?

- Игровое взаимодействие довольно сложный и долговременный процесс который нарабатывается месяцами, а то и годами. В нашем случае мы используем любое свободное от игр время чтобы улучшить игру.

- Специалисты в каждом матче подчеркивают ростовые данные Полины Матвеевой. В чем главная особенность игры со столь высокой связующей?

- Разница заметная. Передачи летят под другим углом – приходится привыкать и перестаиваться. Но у меня это много времени не потребовало, потому что такой опыт уже был. В молодежной сборной у нас в команде тоже была высокая связующая – 190 сантиметров, почти как Полина. Сейчас та девочка учится и играет в США.

- Для нападающих высокая связка – плюс?

- Мне сложно однозначно ответить, с какой связующей лучше атаковать – с высокой или невысокой. Когда передача выполняется в прыжке и ускоряется, заметно ускоряется и атака. Многое зависит от нюансов – из какого положения выполняется передача, на какой высоте… Можно привести в пример Майю Огненович. У нее для этого амплуа средний рост, стандартный. Но она прыгает, пасует и с ее передач все забивают. Нужно уметь приспосабливаться и играть с любых передач, с любой связкой.

- После матча против Сербии готовы назвать эту команду главным претендентом на победу в турнире?