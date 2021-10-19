Сергей Тетюхин: Чемпионат мира по волейболу - очень важный турнир для страны

- Именно вам президент FIVB Ари Граса накануне жеребьевки передал в Лозанне главный трофей чемпионата мира, который пройдет в России в августе-сентябре следующего года.

- Подумал, что это итог многолетней работы, оставленный мною след в волейболе. Что там говорить, было приятно. Но это же не только моя заслуга, в моем лице отдали дань многим людям, которые принимали участие в моей карьере. Поэтому делю эту награду на всех.

- Какое было чувство, когда узнали, что приняты в Зал славы? Это же фактически волейбольный «Оскар».

- Мне позвонил по зуму мой старый друг Ллой Болл, он уже был в Зале славы. Сообщил, что я принят, поздравил. Мы пообщались, а сама церемония прошла 16 октября. Я не летал в Америку, у меня сын заболел. Контактировали дистанционно.

- Да, в Лозанне мы близко познакомились с Грасой. Понятно, что знали друг друга заочно давно, но так подолгу не общались. Отличный человек! Посидели, поговорили за чашкой кофе. Он много интересного рассказал из истории волейбола, провел экскурсию по штаб-квартире FIVB. А сама церемония проходила в особняке федерации рядом с Женевским озером.

- Вы привезли Кубок мира в Россию. Как это было – просто положили в чемодан и повезли?

- В Лозанне прошла официальная церемония передачи Кубка мира России, все это зафиксировали на камеры. Дал несколько коротких интервью. После этого вылетели в Москву. В столице побывали в детской спортивной школе, там пообщались с юными волейболистами – они первыми в России получили возможность увидеть Кубок, сделать памятные фото. После этого Кубок запечатлели на фоне знаковых мест Москвы – Триумфальная арка, Москва-Сити, Красная площадь, Зарядье, Останкинская башня.

«УВЕРЕН, ЧМ-2022 ПРОЙДЕТ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

- Наши соперники по группе на ЧМ-2022 – Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико. Что скажете?

- Хорошая группа, то, что надо. Соперники проповедуют волейбол разных стилей. А играть сейчас все умеют – немного расслабишься и «добрый вечер». Соперники как раз такие, что можно будет потихоньку втянуться в турнир, ну а с сербами придется пободаться.

- Как сборная будет готовиться к чемпионату?

- Пандемия может внести свои изменения. Но общий план утвержден: начнем по традиции со сбора в Новогорске в конце мая. Потом Лига Наций, через нее тоже будет идти подготовка. Этот турнир поможет определиться с составом. Но это не должно отражаться на результате. В Лиге Наций сборная тоже решает серьезные задачи.

- А какие задачи сейчас решает генеральный менеджер команды?

- Сейчас работаем в спокойном графике, решаем организационные моменты по проведению сборов. Кроме этого нужно иметь общее представление по каждому кандидату. Есть молодые ребята, которые на подходе к сборной. Они могут помочь нам в следующем году. К ним более пристальное внимание.

- Мы с вами разговаривали, когда вы только вступили в должность. Вы говорили, что жилье в Москве снимать не станете, в этом нет необходимости. Что-то изменилось в этом плане?

- Нет, у нас отличные условия в Новогорске, там и живу во время сборов и приездов в Москву.

- С главным тренером команды Туомасом Саммелвуо у вас с ним полный контакт?

- Безусловно, мы с Туомасом знакомы сто лет, играли еще друг против друга в молодежных сборных. Поэтому знали друг друга, а ближе познакомились уже когда он в Россию приехал.

- Что значит для России такой большой турнир, как чемпионат мира?

- В последний раз мы проводили турнир такого уровня еще во времена Советского Союза. Чемпионат мира – это по определению большой праздник волейбола в глобальном смысле. В его проведении будут задействованы 10 городов, это очень масштабное мероприятие. И очень важное для страны. Россия на высочайшем уровне провела Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу. Уверен, что и наш турнир пройдет на таком же уровне. И это поможет нам сделать большой шаг в популяризации волейбола в стране. А люди во многих городах смогут увидеть воочию звезд мирового волейбола. Это очень круто. Ждем в гости и многочисленных волейбольных болельщиков из разных стран мира. Они любят Россию, всегда приезжают к нам с удовольствием.