От Калининграда до Красноярска. Болельщик сборной России хочет объехать все города ЧМ-2022

Энтузиаст. Есть такое подзабытое слово из советского прошлого. Да и самих энтузиастов по ощущениям становится все меньше. Но, к счастью, они все еще есть. Об одном из них я хочу рассказать.

Алексей Беленький живет в Новосибирске. Волейбол прошел мимо него в детстве и юности, увлекся он игрой уже в зрелом возрасте. Стал играть в волейбол на пляже с друзьями по туристической тусовке, да так им и заболел. Заболел на всю жизнь. А периодические товарищеские игры вскоре переросли в организацию лиги. Поскольку сначала матчи проводили на берегу Новосибирского водохранилища, или как его называют Обского моря, лигу назвали Береговой. Формат команд - четыре мужчины плюс две женщины.

- Есть стереотип: чтобы сделать что-то большое и интересное, на вас должен свалиться мешок денег, - говорит Беленький. – но, по моему опыту, если собирается большое количество людей, объединенных одной целью, то можно добиться чего угодно и со скромным бюджетом. Конечно, если люди - профессионалы и увлечены своим делом. Многое из того, что мы делаем, передовое не только в России, но и в мире.

Желающих играть оказалось так много, что сейчас в регулярных турнирах Береговой волейбольной лиги выступает около ста команд. Постепенно лига вышла на международный уровень: в 2019 году в Новосибирске прошел Кубок наций с участием команд из 10 стран.

- На 2020-й был запланирован турнир уже с участием 16 команд из 15 стран - США, Австралии, Японии, Франции, Гонконга, Польши, Германии и других, - продолжает Беленький. - Мы объединили фактически весь мир. Уже забронировали отель, многие команды купили билеты, 15 марта прошла жеребьевка. А два дня спустя мир закрылся...