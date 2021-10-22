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От Калининграда до Красноярска. Болельщик сборной России хочет объехать все города ЧМ-2022
22 октября 11:25
автор: Олег Чикирис
автор фото: Инстаграм Алексея Беленького

От Калининграда до Красноярска. Болельщик сборной России хочет объехать все города ЧМ-2022

Меньше, чем через год в России пройдет чемпионат мира по волейболу FIVB 2022, который обещает стать настоящим праздником.

Энтузиаст. Есть такое подзабытое слово из советского прошлого. Да и самих энтузиастов по ощущениям становится все меньше. Но, к счастью, они все еще есть. Об одном из них я хочу рассказать.

Алексей Беленький живет в Новосибирске. Волейбол прошел мимо него в детстве и юности, увлекся он игрой уже в зрелом возрасте. Стал играть в волейбол на пляже с друзьями по туристической тусовке, да так им и заболел. Заболел на всю жизнь. А периодические товарищеские игры вскоре переросли в организацию лиги. Поскольку сначала матчи проводили на берегу Новосибирского водохранилища, или как его называют Обского моря, лигу назвали Береговой. Формат команд - четыре мужчины плюс две женщины.

- Есть стереотип: чтобы сделать что-то большое и интересное, на вас должен свалиться мешок денег, - говорит Беленький. – но, по моему опыту, если собирается большое количество людей, объединенных одной целью, то можно добиться чего угодно и со скромным бюджетом. Конечно, если люди - профессионалы и увлечены своим делом. Многое из того, что мы делаем, передовое не только в России, но и в мире.

Желающих играть оказалось так много, что сейчас в регулярных турнирах Береговой волейбольной лиги выступает около ста команд. Постепенно лига вышла на международный уровень: в 2019 году в Новосибирске прошел Кубок наций с участием команд из 10 стран.

- На 2020-й был запланирован турнир уже с участием 16 команд из 15 стран - США, Австралии, Японии, Франции, Гонконга, Польши, Германии и других, - продолжает Беленький. - Мы объединили фактически весь мир. Уже забронировали отель, многие команды купили билеты, 15 марта прошла жеребьевка. А два дня спустя мир закрылся...

Беленький не теряет надежды все же провести любительский чемпионат мира. Пока же живет предвкушением чемпионата мира среди профессионалов.

- В Новосибирске я был в числе тех, кому выпала честь запустить часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу, - рассказывает Алексей. - Вскоре собрались с женой в отпуск, начали обсуждать города, куда поехать. И тут меня осенило, говорю жене: а ведь почти в каждом городе, которые мы назвали, пройдет чемпионат мира, давай устроим квест - объедем все города и найдем все часы обратного отсчета.

Так и сделали. Приезжали в города, ночевали, гуляли, смотрели достопримечательности, но первым пунктом обязательно искали часы и фотографировались. За неделю отпуска объехать все 10 городов, конечно, невозможно, но больше половины посетили. До Кемерова доехали на машине. Потом были Казань, Калининград. В Москве я был на церемонии жеребьевки чемпионата мира в составе делегации Новосибирской области. Пока находились в столице, съездили на машине в Ярославль. То есть сейчас посетили уже шесть городов, осталось четыре. Интересная история получилась, внесла смысл в путешествия.

- В Новосибирске сыграет, возможно, самая сильная группа - США, Польша, Мексика, Болгария. Ждете эти матчи?

- Считаю, что Кемерову и Новосибирску повезло больше всех. Не хочу сказать, что в других группах сборные слабее, но я прямо радуюсь за тот пул команд, которые приедут к нам. Если к лету 2022-го ситуация с вирусом будет поспокойнее, надеюсь, подтянутся наши друзья из Польши, Болгарии и мы с ними сыграем товарищеские матчи. Ну а потом есть горячее желание приехать в Москву на «Финал шести» и увидеть там сборную России.

- Верите в команду?

- Да, именно так. У нас в семье так заведено: мы всегда болеем за команду нашей страны в любом виде спорта, а в волейболе - тем более. Я отношусь к категории преданных болельщиков, которые не ищут изъянов. Кто комментирует игру, определяя, у кого откуда руки выросли, тот не болельщик, а оценщик. Настоящий болельщик, где бы он ни был, желает победы своей команде. И эта информация, я уверен, к игрокам по определенным каналам дойдет. И если наши волейболисты будут ощущать, что они не сами по себе, а за ними стоят миллионы болельщиков, они обязательно добьются успеха.

источник: «Советский спорт»
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