Вячеслав Зайцев: Чемпионат мира должен добавить волейболу популярности

- Нет. Даже разговоров об этом не ходило.

- Пока вы играли сами, у нашей страны был шанс принять чемпионат мира?

- Чемпионат мира в России должен добавить волейболу популярности, - начинает разговор обладатель двенадцати трофеев в составе сборной. - Хотя интереса к нашему виду спорта и так прибавляется. Если раньше на трибунах были в основном активные болельщики – фанаты, то сейчас на матчи ходят все больше простых любителей волейбола. Не только в Белгороде, где я живу, но и Новосибирске, Кемерове, Петербурге, других городах до пандемии трибуны заполнялись.

Лучший связующий в истории отечественного волейбола Вячеслав Зайцев выиграл в составе сборной все возможные титулы, в том числе дважды - чемпионат мира. 39 лет назад, в октябре 1982 года капитан команды СССР Зайцев получил из рук президента FIVB Кубок мира, который с тех пор наши волейболисты видели только у соперников. Что такое – крупный волейбольный турнир в Южной Америке, почему именно в начале 80-х сборная СССР приблизилась к игровому совершенству и как может изменить российский волейбол предстоящий чемпионат мира, Зайцев рассказал в интервью «Советскому спорту».

- Почему?

- По инфраструктуре мы тогда сильно другим странам уступали. Может и другие причины были. Это сейчас у нас великолепные современные залы по всей стране, а тогда таких было мало. Чуть выделялись арены на Украине – в Одессе и Киеве были хорошие, Латвии. Еще у нас в Ленинграде – «Юбилейный» и СКК имени Ленина, в Москве. Но все они уступали итальянским стадионам , парижскому «Берси» и аргентинскому «Лунапарку», где мы в 1982-м году выиграли чемпионат мира.

- Вячеслав Платонов, главный тренер той сборной СССР, говорил, что в некоторых матчах у него нужды в перерывах не появлялось.

- Да, наверное, чемпионат мира 1982 года стал пиком для команды эпохи Платонова. Когда он пришел в сборную, то поменял игру. Она усложнилась в сторону комбинационности, стало больше импровизации, от волейболистов стало требоваться больше творческой инициативы. Сейчас многие команды играют по шаблону, а нас тогда было очень трудно просчитать.

- Турнир в Аргентине стал восьмым подряд, выигранным под руководством Платонова. Как формулировалась задача на каждый следующий турнир?

- Она подразумевалась по умолчанию – только победа. Мы сами себе только максимальные задачи ставили. Превосходство сборной СССР тогда в мире было настолько большим, что нам скандал могли за одну проигранную партию устроить. Могли и между собой поругаться. Тот период, на который пришелся чемпионат мира 1982 года, был расцветом сборной СССР. В финальном матче бразильцы против нас больше пяти очков за сет не набрали.

- Что запомнилось на последнем победном для нас чемпионате мира, кроме матчей?

- Слова президента Международной федерации волейбола. Когда Поль Либо вручал мне чемпионский кубок, сказал, что никогда еще не видел столь сплоченной команды, с такой слаженной игрой. Наверное, в то время сборная СССР была ближе всего к игровому совершенству.

«ПЕРЕСМАТРИВАЛ МАТЧИ, ВОСХИЩАЛСЯ УНИВЕРСАЛИЗМОМ»

- Вернемся на победный чемпионат мира. Его организация в южноамериканской стране отличалась от европейской?

- Да! Атмосфера на матчах в Южной Америке всегда была особенной. Не только на футболе, на волейболе и баскетболе тоже. В Буэнос-Айресе и на улицах многое указывало, что проходит большое спортивное событие.

- А чем запомнилась атмосфера в зале?

- Ощущением праздника, яркими цветными трибунами. И домашней атмосферой даже для наших соперников по финалу - бразильцев. Было много атрибутики, всем раздавали майки бразильской сборной, на трибунах из четырнадцати тысяч зрителей большинство были бразильцы.

- Южноамериканские сборные на своем континенте играли сильнее, чем на других?

- Обычно – да. У Бразилии тогда была хорошая команда, она это на турнире подтвердила. Хозяева – аргентинцы – заняли третье место. Из европейских сборных тогда сильна была Болгария, но на том чемпионате проиграла Бразилии, стала пятой.

- Сейчас матчи того чемпионата пересматриваете?

- Смотрел как-то и восхищался не только качеством нашего волейбола, но и универсализмом. Он у нас давно ушел в прошлое, а в той сборной даже центральные блокирующие в защите играли! На приеме тоже. У нас в то время было две равноценные шестерки, выйти и выиграть могла любая. Конкуренция высочайшая. На сборах практиковались матчи между первым и вторым составом, так побеждал часто второй! Каждый запасной запредельно выкладывался, чтобы доказать: он тоже заслуживает постоянно в матчах участвовать.

- Предстоящий чемпионат мира поможет развитию волейбола в России?

- Уверен в этом. Хочется, чтобы и мы, ветераны, пригодились, чтобы больше использовали наработанный нами опыт. У меня есть ощущение, что молодежь мало знает историю волейбола и тех, кто эту историю создавал. Надеюсь, что теперь ситуация изменится.