Владимир Грбич: Россия проведет самый лучший чемпионат мира в истории

- Именно! На площадке мы - воины, а вне - мы друзья. Такие игроки, как Тетюхин, всегда играют на 150 процентов. Сергей настоящий человек, настоящий спортсмен, настоящий чемпион.

- Один из них был в финале Олимпиады 2000 года в Сиднее.

- Меня ввели в Зал славы в 2011 году. И я сейчас голосовал за Сергея, потому что он давно этого достоин. Тетюхин был для меня самым большим и серьезным соперником. Я отношусь к нему с огромным уважением. Каждая игра против сборной России, и, в частности, против Сергея – это была настоящая война. Мы, сербы, так называем большие матчи с сильными соперниками.

- Владимир, вы уже давно состоите в Зале славы волейбола. 16 октября в него приняли Сергея Тетюхина.

Ведь есть разница между настоящим спортсменом и настоящим чемпионом. Настоящие спортсмены делают все для победы на площадке, а настоящие чемпионы такими остаются и вне площадки. Они своим примером воспитывают молодых. Вот Сергей именно такой. И таких, как он, мало.

- Вы участвовали в жеребьевке чемпионата мира. Тарас Хтей рассказывал, что отправил Бразилию в Кемерово. А вы?

- А я отправил сборную США в Новосибирск. Такое возможно только в России, ведь расстояние между самыми дальними городами, где пройдут матчи, составляет 6 тысяч километров!

- Хтей уверен, что после этого чемпионата мальчишки пойдут в спортивные школы.

- Тарас совершенно прав, думаю, так и будет. Сейчас дети имеют прекрасные условия для тренировок. Мы с братом являемся олимпийскими чемпионами, но начинали заниматься волейболом, можно сказать, в спартанских условиях. Никакого зала не было. Было два дерева, и между нами натянута сетка.

Но у нас было огромное желание добиться в волейболе многого, как наш отец. Он ведь играл за сборную Югославии против мощной сборной СССР, в составе которой были великие мастера – Кондра, Савин, Зайцев. Отец много лет был капитаном сборной и хотел, чтобы мы с братом тоже стали большими игроками.

- В 2018 году Россия уже провела такой же масштабный турнир на самом высоком уровне – чемпионат мира по футболу.

- Я знаю, какие были великолепные условия, какие современные арены и какая прекрасная организация на футбольном чемпионате мира. Не сомневаюсь, что Россия проведет и волейбольный чемпионат на таком же высоком уровне. Скажу больше – это будет самый лучший чемпионат мира в истории.

«У СЕРБИИ И РОССИИ ХОРОШАЯ ГРУППА»

- Сербия попала в одну группу со сборной России. Кроме наших команд в этом квартете еще сборные Туниса и Пуэрто-Рико.

- Это очень хорошая группа. Объясню почему. Россия и Сербия имеют возможность сыграть друг с другом уже в группе, так игроки обеих команд смогут почувствовать высокий уровень чемпионата. Потому что на следующих этапах это будет очень важно. А матчи с командами Туниса и Пуэрто-Рико помогут нашим сборным войти в тонус.

- Что скажете про нынешнюю сборную России?

- В России всегда была хорошая команда. Хороших солдат всегда было в избытке. Нынешняя команда - не исключение. Ей ведь совсем немного не хватило, чтобы победить на Олимпийских играх.

- Солдатам нужен командир.

- Да, вы правильно сказали – нужен хороший командир. И сейчас у сборной России именно такой командир - Туомас Саммелвуо. Должность тренера сборной России – очень большая ответственность. Потому что в вашей стране высокая культура волейбола, огромные традиции. Быть тренером сборной – это тяжелая ноша и огромное давление. Но Туомас с этим справляется.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико

Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет