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Дмитрий Ильиных: Советую обратить внимание на Динейкина
25 октября 16:56
автор: Олег Чикирис
автор фото: ВК "Факел"

Дмитрий Ильиных: Советую обратить внимание на Динейкина

Символическая сборная 4-го тура мужской Суперлиги.

За 300 дней и одну неделю до начала чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 «Советский спорт» запускает новую рубрику. Называется она «Символическая сборная тура», а вести ее будет Дмитрий Ильиных. Олимпийский чемпион Лондона будет выделять игроков, которые, на его взгляд, ярче всего проявили себя в туре мужской Суперлиги. И на кого стоит обратить внимание болельщикам в преддверии чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в следующем году.

ДОИГРОВЩИКИ

Ярослав Подлесных (»Динамо»)

Провел отличный ровный матч, показав прекрасные цифры во всех элементах, а в атаке, процент реализованных мячей просто восхитительный - более 80%. В начале первого сета на подаче Ярослава его команде удалось создать комфортное преимущество (сам Подлесных при этом сделал три эйса подряд). В середине второго сета прекрасно держал командный съем, всё, что пасовали Ярославу, он успешно реализовал. В третьей партии ближе к концовке Подлесных тоже удалась хорошая серия подач, плюс хорошие смягчения на блоке в нужный момент. Ну и в атаке Ярослава было не остановить!Это и позволило его команде добиться нужного результата и победить.

Станислав Динейкин (»Факел»)

На мой взгляд, на этого перспективного парня стоит обратить внимание. Станислав провел хороший матч, стабильно подавал и принимал. В этих двух элементах, он допустил минимум ошибок, при этом показал хорошие проценты, а это сделать не так просто. При этом его количество действий, что на приеме, что на подаче, было очень даже не маленьким. В приеме чистых эйсов у Станислава не было. В целом Динейкин был задействован в игре во всех элементах равномерно. При этом в атаке он показал хороший процент реализации - 56%.

Алексей Родичев (»Локомотив»)

Процент реализации атак в матче с «Енисеем» у Алексея просто прекрасный - 83%: из 12 атак он реализовал 10. В других элементах Родичев показал добротную сбалансированную игру, что помогло «Локомотиву» одержать победу. Алексей был одним из лучших в своей команде.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

Алексей Самойленко (»Белогорье»)

В начале чемпионата Алексей находится в отличной форме, показывая качественный волейбол. На данный момент Самойленко лидирует по количеству успешно поставленных блоков: за четыре игры в его активе их 17. Вот и в матче с «Нефтяником» Алексей поставил четыре успешных блока и в нападении показал прекрасные цифры - 73%: из 11 атак восемь достигли цели.

Дмитрий Щербинин (»Зенит-Казань»)

Матч против АСК (Нижний Новгород) Дмитрий провел ровно и отметился во всех элементах своего амплуа, показав везде отличные цифры. Эйсов у него не было, но при этом Щербинин подавал стабильно и эффективно: 19 раз с одной лишь ошибкой. Поставил три блока, забил семь раз из 10 попыток. 70% - отличные цифры. Своей игрой внес ощутимый вклад в победу команды.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ

Егор Клюка (»Зенит» Санкт-Петербург)

Во встрече с «Динамо-ЛО» Егор сразу вышел на позиции диагонального. До этого в стартовых матчах сезона он играл на позиции доигровщика, но по ходу матча зачастую вынужден был менять амплуа. При этом на игре Клюки это никак не сказывается! Он отлично выглядит что на одной позиции, что на другой, даже если ему приходится менять позицию во время матча! При этом Егору быстро удалось переключиться с сезона сборных, который был очень насыщенным и напряженным с большим количеством турниров, на клубный сезон. Игра Клюки в начале чемпионата очень впечатляет.

В начале первого сета за счет успешных атакующих действий в доигровочных мячах и на съеме его команде удалось получить комфортное преимущество. Ближе к концовке сета у Клюки было пару хороших подач с эйсом. Первую партию Егор завершил красивой скруткой по линии. Во втором сете Клюка продолжил полезно играть в атаке и приносить очки своей команде. В нужный момент отметился эйсом. В третьей партии качество его игры не упало и его команда одержала победу.

ПАСУЮЩИЙ

Павел Панков (»Динамо» Москва)

Павел продолжает радовать своих болельщиков и команду стабильной и качественной игрой. В этом туре Панков отметился тремя эйсами и двумя успешными действиями на блоке, при этом создавая комфортные условия для своих нападающих. За счет его уверенного ведения игры команды одержала победу.

ЛИБЕРО

Валентин Кротков (»Югра-Самотлор»)

В этом туре хотелось бы отметить двух либеро. Они показали отличную игру с надежным приемом и прекрасной защитой. Это отразилось и в цифрах: Чанчиков показал 67% позитивного и 21% отличного приема при 24 попытках, а Кротков - 76% и 24% при 29 попытках. Причем ошибок в приеме ни один ни другой не допускали. И все же в символическую сборную я включу Кроткова. Его «Югра-Самотлор» совершил волевой камбэк со счета 0:2 в гостях у сильной команды.

4-й тур

Динамо (Москва) - Газпром-Югра (Сургут) - 3:0 (25:13, 25:20, 25:16)
Зенит (Санкт-Петербург) - Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - 3:0 (25:16, 25:17, 25:20)
Енисей (Красноярск) - Локомотив (Новосибирск) - 0:3 (18:25, 21:25, 17:25)
АСК (Нижний Новгород) - Зенит-Казань (Казань) - 0:3 (22:25, 15:25, 15:25)
Факел (Новый Уренгой) - Урал (Уфа) - 3:2 (24:26, 28:26, 25:16, 22:25, 15:8)
Кузбасс (Кемерово) - Югра-Самотлор (Нижневартовск) - 2:3 (25:23, 25:22, 21:25, 24:26, 10:15)
Белогорье (Белгород) - Нефтяник (Оренбург) - 3:1 (22:25, 25:10, 25:14, 25:14)

источник: «Советский спорт»
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