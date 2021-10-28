ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Билет? Проблем нет
28 октября 12:23
автор: Олег Чикирис
автор фото: en.volleyballworld.com

Билет? Проблем нет

Болельщики могут уже сейчас приобрести билеты на чемпионат мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет в нашей стране в следующем году.

Чемпионат мира по волейболу - весьма продолжительный турнир, сравнимый по срокам проведения с Олимпийскими играми. Соревнования пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года, и на большую часть матчей купить билет можно уже сейчас. Конечно, есть ограничения, но они в первую очередь связаны со сложной эпидемиологической обстановкой.

В отличие от чемпионата мира по футболу, на волейбольном турнире не будет использоваться Fan ID, что сильно упрощает процедуру покупки билетов. На первом, то есть нынешнем, этапе они продаются только онлайн на официальном сайте tickets.volley.ru. Билеты пока не имеют конкретных мест: ведь неизвестно, какие будут к следующему лету ограничения на заполняемость спортивных арен. На втором этапе, который запланирован на весну 2022 года, всем купленным билетам будут присвоены места. Максимальное количество билетов, которое можно приобрести с одного аккаунта, - четыре. При распределении мест, им будут присвоены максимально близкие номера.

Позднее на втором этапе начнется онлайн-продажа билетов с возможностью выбрать конкретное место. В кассах билеты появятся не позднее, чем за две недели до начала чемпионата мира. В случае форс-мажора билеты можно вернуть, правда с потерей в деньгах: в зависимости от срока, вам компенсируют от 10 до 90 процентов стоимости.

Кстати, цены за удовольствие увидеть лучших волейболистов планеты вполне гуманные: от 400 до 7000 в зависимости от категории (их четыре) и стадии турнира. При этом есть различные типы билетов:

- обычные на отдельные матчи,

- Day Pass - на обе встречи в конкретный игровой день на конкретной арене,

- City Pass - на все матчи в городе на одной стадии турнира,

- Follow the Team - на матчи одной команды в рамках первой фазы чемпионата.

При этом абонементы Day Pass и Follow the Team на 10% ниже стоимости отдельных билетов, City Pass - на 15%.

Из 70 матчей сейчас можно купить билеты на 56. Исключение - матчи сборной России на первом этапе, полуфиналы, финал и еще ряд рейтинговых игр. При этом уже можно забронировать себе билеты на «Финал шести» в Москве, где наша команда наверняка сыграет.

Необходимая ремарка: поскольку санкции, наложенные МОК на нашу страну заканчиваются лишь в конце следующего года, в чемпионате примет участие сборная ВФВ, то есть Всероссийской федерации волейбола. Не надо опасаться этой аббревиатуры на сайте оргкомитета турнира и в официальных изданиях. Мы же все равно будем называть нашу команду сборной России. Нам можно.

Еще две ремарки напоследок. Во-первых, на каждой арене чемпионата предусмотрены места для маломобильных людей. При покупке такого билета, сопровождающий пускается во дворец спорта бесплатно. Во-вторых, в ноябре стартует программа гостеприимства для тех болельщиков, кто хочет приобрести билеты первой категории или места в ложах. Или же выкупить ложу целиком. В этом случае помимо уникальных сувенирных билетов зрители получают приоритетный доступ на матчи, обслуживание в премиальных лаунжах и ложах, а также место на парковке. Не всем болельщикам такие варианты доступны, но у кого есть возможность

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Honor представила смартфон Honor X30i с восьмиядерным процессором Dimensity 810Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от проигрыша"Вегас" победил "Колорадо", Дадонов забросил шайбуСемин назвал тренера, с которым «Спартак» был бы на первом местеРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаВ «Спартаке» приняли решение по Витории
Есть ли жизнь после Кумана? Разгребать завалы в «Барселоне» предстоит легендарному Хави
Гостевое поражение в Примере от «Райо Вальекано» (0:1) стало последним для Роналда Кумана на посту главного тренера «Барселоны».
«Вашингтон» проиграл, но каков Овечкин — забивает даже на коленях! Есть гол №738, до Халла осталось три (видео)
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом», но соперник отыгрался и вырвал победу в овертайме (3:2).
Еще одна хорошая новость для Федуна. «Баварию» размазали в Гладбахе не хуже, чем «Спартак» — в Питере
В Кубке Германии менхенгладбахская «Боруссия» со счетом 5:0 переиграла мюнхенцев и выбила их из турнира.
«Швед адаптировался в ЦСКА еще на сборах». Защитник армейцев Иван Ухов — о победной серии в Евролиге
Игрок сборной России и ЦСКА Иван Ухов рассказал «Плеймейкеру» о готовности команды к ближайшему матчу Евролиги против французского «Виллербанна» и том, как армейцы справляются с травмами лидеров.
Почему гимнастику нельзя раскрутить как фигурку? Страна все-таки увидела триумф Авериной, но политика нашего ТВ поражает
Чемпионат мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю начался с побед Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом. Однако 14-го и 15-го мирового золота россиянки страна вполне могла не увидеть. Как не увидела совсем недавно триумфа и скандала вокруг нашей суперзвезды Ангелины Мельниковой на ЧМ по гимнастике спортивной. Как такое может быть не интересно ТВ?!
Брюс Ли против Чака Норриса. Как снималась главная драка мирового кинематографа
Боец ММА Петр Ян, которому 30 октября 2021 года предстоит драться за звание чемпиона UFC в легчайшем весе, считает Брюса Ли своим кумиром. «Плеймейкер» вспоминает самый знаменитый бой с участием легендарного Брюса - против Чака Норриса в римском Колизее.
«Циничный заговор для удержания клиентов». William Hill обвиняют в демпинге цен на горячую еду
Букмекерская компания William Hill в тестовом режиме запустила программу по продаже недорогих горячих блюд, но наткнулась на критику и обвинения в цинизме.
Сын беглого бизнесмена и гроза Моуринью. Никита Хайкин — главная загадка в сборной Карпина
«Плеймейкер» подготовил видеорассказ о 26-летнем вратаре норвежского клуба «Буде-Глимт» Никите Хайкине, который неожиданно попал в расширенный состав сборной России на решающие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
В Европе больше всего футболистов вырастил «Аякс», в России — «Локо». А где же хваленая академия Галицкого?
Швейцарская футбольная обсерватория CIES составила рейтинг клубов по числу воспитанников, представленных в высших дивизионах национальных чемпионатов. Для России удивило отсутствие в Топ-5 «Краснодара», который вкладывает огромные деньги в подготовку собственного резерва.
Нет Никиты — Андрюха выручит! Как русский вратарь привел «Тампу» к первой полноценной победе сезона
В выездном матче с «Питтсбургом» Андрей Василевский сделал 28 сэйвов и помог действующему чемпиону НХЛ одержать первую победу в сезоне в основное время (5:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика