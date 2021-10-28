Билет? Проблем нет

Чемпионат мира по волейболу - весьма продолжительный турнир, сравнимый по срокам проведения с Олимпийскими играми. Соревнования пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года, и на большую часть матчей купить билет можно уже сейчас. Конечно, есть ограничения, но они в первую очередь связаны со сложной эпидемиологической обстановкой.
В отличие от чемпионата мира по футболу, на волейбольном турнире не будет использоваться Fan ID, что сильно упрощает процедуру покупки билетов. На первом, то есть нынешнем, этапе они продаются только онлайн на официальном сайте tickets.volley.ru. Билеты пока не имеют конкретных мест: ведь неизвестно, какие будут к следующему лету ограничения на заполняемость спортивных арен. На втором этапе, который запланирован на весну 2022 года, всем купленным билетам будут присвоены места. Максимальное количество билетов, которое можно приобрести с одного аккаунта, - четыре. При распределении мест, им будут присвоены максимально близкие номера.
Позднее на втором этапе начнется онлайн-продажа билетов с возможностью выбрать конкретное место. В кассах билеты появятся не позднее, чем за две недели до начала чемпионата мира. В случае форс-мажора билеты можно вернуть, правда с потерей в деньгах: в зависимости от срока, вам компенсируют от 10 до 90 процентов стоимости.
Кстати, цены за удовольствие увидеть лучших волейболистов планеты вполне гуманные: от 400 до 7000 в зависимости от категории (их четыре) и стадии турнира. При этом есть различные типы билетов:
- обычные на отдельные матчи,
- Day Pass - на обе встречи в конкретный игровой день на конкретной арене,
- City Pass - на все матчи в городе на одной стадии турнира,
- Follow the Team - на матчи одной команды в рамках первой фазы чемпионата.
При этом абонементы Day Pass и Follow the Team на 10% ниже стоимости отдельных билетов, City Pass - на 15%.
Из 70 матчей сейчас можно купить билеты на 56. Исключение - матчи сборной России на первом этапе, полуфиналы, финал и еще ряд рейтинговых игр. При этом уже можно забронировать себе билеты на «Финал шести» в Москве, где наша команда наверняка сыграет.
Необходимая ремарка: поскольку санкции, наложенные МОК на нашу страну заканчиваются лишь в конце следующего года, в чемпионате примет участие сборная ВФВ, то есть Всероссийской федерации волейбола. Не надо опасаться этой аббревиатуры на сайте оргкомитета турнира и в официальных изданиях. Мы же все равно будем называть нашу команду сборной России. Нам можно.
Еще две ремарки напоследок. Во-первых, на каждой арене чемпионата предусмотрены места для маломобильных людей. При покупке такого билета, сопровождающий пускается во дворец спорта бесплатно. Во-вторых, в ноябре стартует программа гостеприимства для тех болельщиков, кто хочет приобрести билеты первой категории или места в ложах. Или же выкупить ложу целиком. В этом случае помимо уникальных сувенирных билетов зрители получают приоритетный доступ на матчи, обслуживание в премиальных лаунжах и ложах, а также место на парковке. Не всем болельщикам такие варианты доступны, но у кого есть возможность