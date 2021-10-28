Билет? Проблем нет

Чемпионат мира по волейболу - весьма продолжительный турнир, сравнимый по срокам проведения с Олимпийскими играми. Соревнования пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года, и на большую часть матчей купить билет можно уже сейчас. Конечно, есть ограничения, но они в первую очередь связаны со сложной эпидемиологической обстановкой.

В отличие от чемпионата мира по футболу, на волейбольном турнире не будет использоваться Fan ID, что сильно упрощает процедуру покупки билетов. На первом, то есть нынешнем, этапе они продаются только онлайн на официальном сайте tickets.volley.ru. Билеты пока не имеют конкретных мест: ведь неизвестно, какие будут к следующему лету ограничения на заполняемость спортивных арен. На втором этапе, который запланирован на весну 2022 года, всем купленным билетам будут присвоены места. Максимальное количество билетов, которое можно приобрести с одного аккаунта, - четыре. При распределении мест, им будут присвоены максимально близкие номера.

Позднее на втором этапе начнется онлайн-продажа билетов с возможностью выбрать конкретное место. В кассах билеты появятся не позднее, чем за две недели до начала чемпионата мира. В случае форс-мажора билеты можно вернуть, правда с потерей в деньгах: в зависимости от срока, вам компенсируют от 10 до 90 процентов стоимости.

Кстати, цены за удовольствие увидеть лучших волейболистов планеты вполне гуманные: от 400 до 7000 в зависимости от категории (их четыре) и стадии турнира. При этом есть различные типы билетов:

- обычные на отдельные матчи,