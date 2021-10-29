Любовь Соколова: Выиграть чемпионат мира сложнее, чем Олимпиаду

- Я работаю в женской сборной, время и внимание отдаю в первую очередь ей. В этот период мы будем готовиться к своему чемпионату мира. А полететь куда-то на один матч, чтоб на следующий день вернуться...

- Наверное, Кемерово. Там бывать не доводилось. Но сомневаюсь, что дальше Москвы получится куда-нибудь выбраться.

- Какой город на карте чемпионата мира в России вызывает у вас наибольшее любопытство?

В интервью «Советскому спорту» Соколова рассказала о феномене этого турнира и вспомнила подробности знаковых побед в своей игровой карьере.

- Многие волейболистки наоборот в свободное время смотрят исключительно мужские матчи.

- Это не про меня. Сейчас время следить за мужским волейболом есть, а когда играла, то многое мимо проходило. Могла даже не знать, кто кого тренирует, кого куда назначили. На мужском чемпионате мира хочется в первую очередь посмотреть на сборную России и решающие матчи - полуфиналы и финал. Надеюсь, наша сборная в них сыграет.

- Кроме России вы играли еще в пяти странах. К другим сборным симпатии появились?

- Нет. Специально никого не поддерживаю, ни за какие другие сборные не переживаю. Только за Россию!

«В азиатских странах волейбольный матч – всегда праздник»

- Какой у нас волейбол популярнее – мужской или женский?

- Я преимущества ни у кого не вижу. По-моему, в России ни женский, ни мужской волейбол вниманием не обделены. В некоторых городах есть две команды и народ ходит на обе. Но популярность и от успехов зависит. Например, в Екатеринбурге на «Уралочку» ходят всегда. Когда я за нее в конце 90-х играла, на очень высоком уровне был и местный «Локомотив-Изумруд». Он выигрывал чемпионат, Кубок России, постоянно на первое место претендовал. И болельщиков на матчи «Локомотива» ходило очень много.

- А в других странах в каком соотношении интерес к волейболу был?

- Где-то, возможно, популярнее мужской. Но в Турции все наоборот! К женскому волейболу традиционно намного больше внимания.

- Так он там и успешнее намного.

- А это и раньше было. Даже когда я впервые в Турцию играть приехала - в 2000-м году. До нынешних успехов на европейском уровне местным клубным командам и сборной было далеко, но матчи женских команд и тогда вызывали большой интерес. А на мужских трибуны часто пустовали. Такая же картина и сейчас.

- За двадцать лет выступлений за сборную России вы объехали десятки стран. Где застали самую праздничную атмосферу?

- Выделю Азию. Все три чемпионата мира, в которых я участвовала, проходили в Японии. Интерес к волейболу там очень большой, залы всегда ярко и красиво оформлялись, всегда чувствовалась атмосфера большого праздника. И в других азиатских странах играть было очень приятно – в Таиланде, Малайзии. Там тоже любят волейбол, на трибунах постоянно праздничная атмосфера.

Победное предчувствие

- А где встречали наилучшую организацию турниров?

- Действующему игроку трудно уровень организации оценить. Игроки на турнирах видят в основном зал и гостиницу. Если какие-то вопросы возникали, то решались другими людьми, без нашего участия.

- Какой из двух победных чемпионатов мира вам запомнился больше?

- Второй, в 2010-м году. Особенно впечатлил сюрприз после финального матча. Мы зашли в раздевалку, а там нас уже ждут чемпионские майки. Заранее подготовленные! Запомнилось, конечно, и чемпионское шампанское, но майки тогда стали большим сюрпризом.

- Это из игроков кто-то предложил их заготовить вопреки суевериям?

- Нет. Идею придумал генеральный менеджер сборной – Андрей Макаров.

- Перед каким из двух победных чемпионатов мира сборная России в большей степени считалась фаворитом?

- Явным фаворитом нас ни в 2006-м, ни в 2010-м не называли. Было много других сильных сборных, действующих олимпийских чемпионов. К тому же у нас в составе на обоих турнирах играли и молодые девчонки. А вот уверенности в конечном успехе больше было в 2010-м году. Тогда еще перед началом чемпионата мира у меня появилось ощущение, что выиграем. И по ходу турнира ни разу сомнений не появилось. В итоге мы там все матчи выиграли!

«Выдержать нагрузки чемпионата мира сложнее, чем на Олимпиаде»

- Екатерина Гамова в своей книге рассказывала, что в решающих матчах того чемпионата игроки иногда принимали решения вопреки тренерской установке.

- Да, иногда это допустимо, если опытные волейболистки решают что-то сами, действуют по ситуации. О кардинальном отходе от плана речь не шла, но порой в матче возникают моменты, когда с площадки лучше и тоньше чувствуется, как складывается матч и что происходит у соперника, как в определенных розыгрышах стоит действовать. Но такое не только на чемпионате мира в 2010 году было. При Джованни Капраре, в том числе на турнире в 2006-м, тоже случалось.

- Как в восприятии игроков выглядит чемпионат мира на фоне Олимпиады?

- По волейбольному – это столь же значимый турнир. Тоже проходящий раз в четыре года, чемпионат мира тоже можно считать итогом длинного цикла. Сильных сборных там не меньше, чем на Олимпиаде. А вот матчей больше, поэтому физически сложнее, чем на Олимпиаде.

- В чем главное отличие?

- Матчи идут ежедневно! Если на Играх - через день, можно уделить время восстановлению, то на чемпионате мира возможностей для этого и для тренировок гораздо меньше. Случилась травма – надо сразу же, без передышки приступать к восстановлению. Выдержать такой график сложно.

- И дорога к финалу дольше.

- Да. На Олимпиаде то все понятно, вышел из группы и до золотых медалей - три победных матча. На чемпионате мира даже до полуфинала нужно сыграть два групповых турнира меньше, чем за две недели! Это тяжело, усталость накапливается, держать нужный уровень все сложнее. Поэтому физически чемпионат мира сложнее, а по уровню волейбола и вниманию болельщиков - сопоставимый с Олимпиадой турнир.