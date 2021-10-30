Домашний чемпионат мира сборная не проигрывает. До ЧМ-2022 - 300 дней

Также турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Ярославле. Торжественная церемония жеребьевки турнира состоялась 30 сентября в Москве. Звезды российского и мирового волейбола Екатерина Гамова, Любовь Соколова, Владимир Грбич и Тарас Хтей распределили команды по группам на первом этапе следующим образом:

Это третье большое планетарное соревнование, которое пройдет в нашей стране за последние годы после Белой Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. По географии волейбольный турнир совсем немного уступает футбольному - там было 11 городов, здесь - 10. Зато сама эта география - намного шире: если FIFA настояла на том, чтобы ЧМ-2018 прошел исключительно в Европейской части России, то FIVB не имело ничего против Сибири. Таким образом, в число городов-организаторов турнира вошли Новосибирск, Красноярск и Кемерово. А расстояние между самым западным и самым восточным городами чемпионата - Калининградом и Красноярском - составляет 5400 (!) километров.

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет

Матч открытия чемпионата пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. В нем сыграют сборные России и Туниса.

По итогам кругового турнира во второй этап выходят 16 лучших команд, которые составят четыре группы. Матчи на этой стадии пройдут в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани. При этом сборная России будет играть в Санкт-Петербурге, а действующие чемпионы мира, сборная Польши, - в Калининграде (если, конечно, не попадет в одну группу с нашими).

После группового турнира отсеются еще 10 команд, а победители квартетов и две лучшие команды, занявшие вторые места, выйдут в «Финал шести». Решающая стадия турнира состоится в Москве. Полуфиналы запланированы на 10 сентября, финал пройдет 11-го числа.

Талисман чемпионата мира выбирали тоже всем миром из трех предложенных вариантов: Медведь, Робот и Тигр. В результате народного голосования победил Тигр. Но не простой, а амурский. Таким образом, Дальний Восток нашей страны тоже оказался причастен к турниру. Имя талисману выбирали голосованием и остановились на Тигроше. Трое счастливцев, которые предложили это имя, выиграли билеты на матчи ЧМ.

С точки зрения организации все идет безупречно, но понятно, что успех турнира будет, прежде всего, зависеть от того, как выступит сборная России. Предпосылки к удачному выступлению вице-чемпионов Олимпийских игр есть и очень хорошие. К тому же на стороне российских волейболистов счастливая примета: дважды наша страна принимала чемпионат мира по волейболу среди мужских команд и оба раза сборная СССР становилась победителем.

Что касается чемпионского кубка, то он уже в России: 18 августа президент FIVB Ари Граса в Лозанне передал его легенде российского волейбола Сергею Тетюхину. Сам трофей - относительно новый: его изготовили к ЧМ-2014 и к нему пока прикасались руки только польских волейболистов, выигравших два последних чемпионата мира.