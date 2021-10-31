Владимир Дорохов: Сборная СССР была сильнейшей в мире с большим запасом

- И даже общественно-политически накачки не закрепощали? - Психологическое давление, конечно, чувствовалось. Но у Вячеслава Платонова, помимо изменения в лучшую сторону игры, получилось создать очень позитивную атмосферу. В которой мы получали удовольствие от игры и тренировок, где можно было творить и рисковать. При Платонове в сборной была дружелюбная строгость. Или строгая дружелюбность.

- А бразильцы? - Они воспринимают волейбол более празднично – ведут себя на площадке открыто, веселее, у них и игра такая получается – красивая, комбинационная, разнообразная. Что позволяет реализовать мастерство в большей степени. Кроме того, в последние 20 лет были периоды, когда Бразилия превосходила в мире всех, была сильнейшей командой. Поэтому ее регулярные успехи на чемпионате мира закономерны. У сборной России такого доминирования не было. В тройку сильнейших на длительном отрезке наша сборная входила, но чтобы с отрывом быть первой, - нет. В наше же время сборная СССР была сильнейшей с большим запасом, следствием этого и становились постоянные победы.

- А Бразилия играла в финале, который выиграла трижды, на пяти последних чемпионатах мира. В чем мы на длинной дистанции уступаем южноамериканцам? - Думаю, в раскрепощенности. Над нашими командами часто висит психологический груз – важность итогового результата. Игроки о нем думают излишне много. Это может мешать показать на площадке максимум.

- Победа 1982 года остается для нашего волейбола на чемпионате мира последней. Этому есть глобальное объяснение? - Так глубоко я не задумывался. Один раз сборная России его выиграть могла, но не повезло. А для большего оснований не было.

Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Дорохов рассказал о том, как наша команда в последний раз выигрывала чемпионат мира.

- Что при нем стало позволительным из ранее запрещенного?

- Поменялась манера общения между тренером и командой. На фоне армейских строгости и дисциплины при Юрии Чеснокове все стало очень демократичным. С Вячеславом Алексеевичем и посмеяться можно было, и даже пошутить над ним. Про эти шутки можно книгу написать, - смеется Дорохов.

«В 1977-м ПОВЕЗЛО ВСЕМ»

- Вячеслав Алексеевич позволял волейбольные дискуссии на тренировках, - продолжает Владимир Вячеславович. - Можно было спросить, зачем нужно какое-то упражнение или почему он тебе что-то поручает, почему надо делать именно так, а не по-другому. Игроки высказывали свое мнение, даже спорили. До крика эти споры с Платоновым, конечно, не доходили, но свою позицию мы могли отстаивать до конца. Такое разрешалось.

- В чем заключался секрет столь быстрого создания команды-победительницы, которая за восемь лет не проиграет ни одного турнира?

- Все тогда совпало очень удачно. Вячеслав Платонов возглавил сборную в 1977 году, после поражения на Олимпиаде в Монреале. Мы там должны были выигрывать в финале у Польши, вели 2:1 по сетам и 13:11 в четвертом. Но нелепая случайность оставила полякам дополнительный шанс, которым они воспользовались, а потом выиграли и пятый сет. Когда на следующий год пришел Платонов, можно сказать, что подфартило всем.

- То есть?

- Сборная СССР тогда была уже хорошо подобранной, притертой командой. Готовой решать любые задачи. Собирать команду Платонову не требовалось – ему с нами повезло. А нам повезло с ним. Вячеслав Алексеевич внедрил в сборную новинки, которые уже работали в «Автомобилисте». Мы стали играть разнообразнее, прибавилось комбинаций, тактических решений. Некоторые элементы сборная СССР начала использовать первой в мире.

- Например?

- Атака с задней линии. Регулярно так атаковать стали уже позже, но мы нападение с задней линии продемонстрировали первыми.

- А первый чемпионат мира та сборная выиграла в 1978 году. Кто кроме сборной СССР, в то время был серьезной волейбольной силой?

- Команды из стран соцлагеря. Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия, иногда с Японией приходилось очень сложно. У Кубы всегда были в составе потрясающие атлеты, но на крупных турнирах у них с большим результатом не складывалось. А в Южной Америке и западной Европе таких сильных команд на стыке 70-х и 80-х еще не было.

- Тем не менее в финале итальянского чемпионата мира вы играли с хозяевами?

- Тот турнир и стал для итальянцев точкой, с которой начался подъем. Но успех домашнего чемпионата мира был для них на тот момент разовым. Стабильные успехи и победы пришли к Италии через 10 лет. Американцы тоже выигрывать стали только с середины 80-х. С домашней Олимпиады в Лос-Анджелесе, куда мы из-за бойкота не приехали.

- Чемпионат мира для вас – последний победный турнир в составе сборной СССР. После 1982 года за сборную не играли?

- Последним турниром для меня в составе сборной должна была стать Олимпиада 1984 года. Мы же не знали про намерение властей о бойкоте. Готовились на сборе в Белоруссии, там примерно за полтора месяца до начала турнира и узнали, что в Лос-Анджелес не едем. После этой новости я подошел к Платонову и сообщил, что выступления за сборную СССР заканчиваю.

- Другие турниры уже не привлекали?

- Мне было 30 лет – возраст для волейболиста по тем временам приличный. Молодые уже подпирали, держать уровень, который требовался в сборной СССР, становилось все сложнее. Поэтому в 1984-м году Олимпиада оставалась для меня единственной мотивацией продолжать играть за сборную.

«СТАЛ ПЕРВЫМ «МИСТЕРОМ ВОЛЕЙБОЛ»

- Как вы узнали, что в Японии вас прозвали «Мистер волейбол» и стали проводить турниры вашего имени?

- С этой информацией сложностей не было – мы ж в Японии бывали часто. А узнал о «Мистере» на Кубке мира, в 1977-м или 1979-м году, уже не помню. Выбирать «Мисс волейбол» давно было принято, а вот в мужских командах тогда эту номинацию ввели впервые. Я даже не знал подробности и критерии, по которым выбрали именно меня.

- С ответным визитом японцы вас навещали?

- Да. Несколько раз болельщики приезжали в Ленинград. Связывались через федерацию волейбола СССР или наш ленинградский спорткомитет. Приезжали в гости с переводчиком, привозили сувениры. А иногда присылали посылки, которые я ходил на почту получать.

- О чем японцы вас расспрашивали?

- Их многое интересовало, не только волейбол. Спрашивали, откуда в Ленинград приехал, как живу, в каком институте учусь. Их даже моя родина интересовала! Японские девочки-болельщицы приезжали в Сухуми, смотрели места, где я вырос, с моими родителями фотографировались. Фантастические люди! Надеюсь, в следующем году на чемпионате мира в России будет много японских болельщиков.