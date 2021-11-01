Александр Кариков: Летом 2022 года в России будет мировой праздник волейбола

Костяк был из «Северянки», а уже вокруг него строилась сборная. В результате мы выиграли первенство мира. Связующая сборной Виктория Кобзарь, признана лучшей пасующей турнира, Наталья Суворова названа MVP.

- Но остальных соперниц девчонки громили – все победы по 3:0. Ваша команда сильнее всех сборных в этом возрасте на голову? – Причин нашего удачного выступления несколько. Во-первых, мы приехали на неделю раньше, поэтому смогли пройти акклиматизацию. Хочу сказать спасибо министерству спорта – они профинансировали нам дополнительно эту неделю. Еще хочу поблагодарить руководство Всероссийской федерации волейбола за то, что несколько лет назад она дала добро, чтобы базовой командой юношеской сборной сделать «Северянку» из Череповца.

– Со стороны кажется, что победили вы достаточно легко. Лишь с бразильянками получилось пять партий… – Бразилия есть Бразилия – это сильный раздражитель. Первую партию мы выиграли, вторую сами отдали. Бывает, что у команды уходит игра. Но мы сделали перестановки, проявили характер и переломили ход матча.

– Александр Викторович, все писали, что это первая победа нашей сборной на юниорском турнире за 28 лет. – Здесь возникла небольшая путаница. Первая победа на чемпионате мира до 18 лет была в 1989 году. И выиграла тогда еще сборная СССР. А в 1993 году сборная России, в которой играла Екатерина Гамова, победила в чемпионате до 20 лет.

Александр Кариков рассказал о причинах успеха и поделился мыслями о главном событии предстоящего года – чемпионате мира по волейболу FIVB 2022 в России.

– У вас традиция – забирать все гаджеты у девочек перед турниром. Не роптали?

– Мы провели собрание, на котором я сказал, что чемпионат мира бывает в карьере спортсмена не так часто. Поэтому нужно чем-то пожертвовать ради хорошего результата. Девчонки со мной согласились, и сообщили родителям, что на две недели связь с ними прерывают.

Ничто не должно отвлекать от игр и тренировок. Во время тихого часа они должны отдыхать, а не сидеть в телефонах. А если ей сообщат, что умерла ее любимая собачка? Представляете, что с 18-летней девочкой начнется.

«ЧЕМПИОНАТ МИРА ДАСТ ТОЛЧОК ПРИТОКУ ДЕТЕЙ В СПОРТШКОЛЫ»

– Следующим летом в России пройдет чемпионат мира среди мужчин. В группу со сборной России попали - Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико.

– Нормальная группа. Тунис – чемпион Африки. С ним мы проверим свою готовность – соперник для этого достойный. Пуэрто-Рико на бумаге выглядит послабее остальных двух наших соперников, но расслабляться нельзя. Это чемпионат мира. И, наконец, Сербия – сильная сборная, в матче с которой наш тренерский штаб сможет устроить генеральную проверку перед следующим этапом.

– Чемпионат пройдет в десяти городах. Масштаб проведения турнира просто грандиозный.

– Совершенно верно – такого еще не было, я имею в виду количество городов, которые примут чемпионат. В десяти городах России состоится большой праздник мирового волейбола. Жители этих регионов вживую увидят звезд, что, несомненно, даст толчок развитию нашей игры, ее популяризации. И не только в этих регионах. Когда в стране проводится турнир мирового уровня с участием сильнейших игроков, он привлекает повышенное внимание всех жителей страны.

– Мы видели это на примере чемпионата мира по футболу в 2018 году. На улице Никольской в Москве месяц шел беспрерывный карнавал с участием болельщиков со всего мира.

– Именно! Летом 2018 года в России прошел мировой праздник футбола, следующим летом пройдет мировой праздник волейбола. Инфраструктура во всех городах готова и она в отличном состоянии.

– Вы много лет работаете с молодежью. Как думаете, чемпионат мира даст новый приток детей в спортивные школы?

– Прежде чем ответить, хочу сказать вот что: в Советском Союзе была четко выстроенная система подготовки молодых спортсменов. Были ДЮСШ, спортивные классы, интернаты. И очень здорово, что сейчас все это в России бурно возрождается. Думаю, после чемпионата мира эта система еще больше укрепится.

Абсолютно уверен, что турнир станет дополнительным стимулом для того, чтобы еще больше детей пошли в секции. Например, в Кемерове будут играть бразильцы, японцы, в Новосибирске сборные США и Польши. Представляете, какой это праздник для местных болельщиков, в том числе, и юных, увидеть вживую игру больших мастеров из этих стран?! Не сомневаюсь, что под впечатлением от этого грандиозного зрелища кто-то поведет в секцию своего ребенка, а кто-то младшего брата.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико

Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет