Константин Абаев: Для Новосибирска чемпионат мира станет большим праздником

И это будет большой праздник для всех десяти городов, в которых пройдут матчи чемпионата. Например, в моем родном Калининграде очень любят волейбол. Еще когда там была мужская команда, дворец на всех матчах был битком. Сейчас мужская команда не играет в Суперлиге, но ее место заняла сильная женская команда, и волейбольный бум в Калининграде продолжается.

- Это неординарное событие для страны, для ее имиджа. Уверен, все СМИ будут освещать чемпионат в большом объеме. Потому что нужно будет информировать подробно весь мир о том, как в России проходит мировой форум волейбола.

- Константин, вы действующий игрок, кандидат в сборную. Как оцениваете для России такое событие, как чемпионат мира?

Связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев рассказал, насколько популярен волейбол в Новосибирске и дал советы гостям и иностранным болельщикам, как провести досуг в городе.

То же самое можно сказать и о Новосибирске, где я живу с 13 лет, играю за местный «Локомотив».

- Тоже полный зал на матчах?

- Да, практически на всех играх полный дворец. Арена находится в центре города, до нее удобно добираться из всех районов.

- Что это за дворец – хоккейный, в котором играет «Сибирь»?

- Нет, у нас свой новый замечательный дворец, его построила корпорация РЖД, вмещает он в районе пяти тысяч. Выполнен в фирменных зелено-красных цветах «Локомотива». Люди с удовольствием ходят на матчи, любят волейбол, здорово за нас болеют.

- Какие-то фирменные кричалки ваши болельщики придумали?

- Да, придумали. Например, «От Сибири до Востока нет команды лучше «Локо». Есть еще, правда. некоторые стандартные, по всей стране болельщики их скандируют. Часто еду после матча в машине, некоторые из кричалок потихоньку сам напеваю.

- В Новосибирске популярен хоккей, у него большие традиции, а местная «Сибирь» была на виду еще в советские времена. Волейбол уже конкурирует с хоккеем?

- У хоккея здесь действительно большие традиции. Этому способствует и сибирский климат. Много во дворах хоккейных коробок, детей с ранних лет ставят на коньки. Но волейбол уже вполне конкурирует с хоккеем. Хотя у них дворец более вместительный, болельщиков на матчи собирается больше. Но и у нас есть свой зритель.

«ИНФРАСТРУКТУРА НОВОСИБИРСКА СООТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ ЧЕМПИОНАТА»

- Жребий отправил в Новосибирск такие сильные сборные, как Польша и США. Кроме этого, приедут крепкие команды Болгарии и Мексики. Отличный подарок для местных болельщиков.

- И уникальная возможность увидеть вживую игру больших мастеров. За кого новосибирцы будут болеть? Думаю, немало поклонников найдется у сборной Болгарии. Ведь «Локомотив» тренирует болгарский специалист Пламен Константинов. В тренерском штабе несколько болгар, а нашу молодежную команду тоже тренирует болгарин.

- После чемпионата приток детей в спортивные школы увеличится?

- Без сомнения! Ребята увидят игру лучших волейболистов мира, увидят уровень чемпионата, уровень волейбола. Такое бесследно не проходит, многие всерьез «заболеют» нашей прекрасной игрой.

- Инфраструктура Новосибирска соответствует уровню чемпионата мира?

- Абсолютно! Про дворец я уже сказал, в центре города находятся фирменные сетевые отели – «Хилтон», «Мариотт». Есть еще отличные гостинцы с прекрасным сервисом.

- Ожидается, что в Новосибирск приедет много иностранных болельщиков. Что им посоветуете посмотреть, где провести досуг?

- В Новосибирске очень красивый оперный театр. Много мемориальных мест, различных памятников, связанных с Великой отечественной войной. Хотя, как известно, фронт до Новосибирска не дошел. Но в городе очень трепетно относятся к памяти о войне.

- Это культурный отдых, но вечером туристы захотят вкусно поесть, пообщаться в приятной обстановке.

- С этим у нас тоже проблем нет. В центре города есть туристическая улица, где много уютных ресторанов, кафе, баров. И все это в шаговой доступности от дворца спорта, от отелей Новосибирска.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико

Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет