ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Константин Абаев: Для Новосибирска чемпионат мира станет большим праздником
05 ноября 12:53
автор: Юрий Волохов
автор фото: sportsweek.org

Константин Абаев: Для Новосибирска чемпионат мира станет большим праздником

«Советский спорт» представляет города чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 c помощью игроков, которые там выступают.

Связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев рассказал, насколько популярен волейбол в Новосибирске и дал советы гостям и иностранным болельщикам, как провести досуг в городе.

«ВОЛЕЙБОЛ УЖЕ КОНКУРИРУЕТ С ХОККЕЕМ»

- Константин, вы действующий игрок, кандидат в сборную. Как оцениваете для России такое событие, как чемпионат мира?

- Это неординарное событие для страны, для ее имиджа. Уверен, все СМИ будут освещать чемпионат в большом объеме. Потому что нужно будет информировать подробно весь мир о том, как в России проходит мировой форум волейбола.

И это будет большой праздник для всех десяти городов, в которых пройдут матчи чемпионата. Например, в моем родном Калининграде очень любят волейбол. Еще когда там была мужская команда, дворец на всех матчах был битком. Сейчас мужская команда не играет в Суперлиге, но ее место заняла сильная женская команда, и волейбольный бум в Калининграде продолжается.

То же самое можно сказать и о Новосибирске, где я живу с 13 лет, играю за местный «Локомотив».

- Тоже полный зал на матчах?

- Да, практически на всех играх полный дворец. Арена находится в центре города, до нее удобно добираться из всех районов.

- Что это за дворец – хоккейный, в котором играет «Сибирь»?

- Нет, у нас свой новый замечательный дворец, его построила корпорация РЖД, вмещает он в районе пяти тысяч. Выполнен в фирменных зелено-красных цветах «Локомотива». Люди с удовольствием ходят на матчи, любят волейбол, здорово за нас болеют.

- Какие-то фирменные кричалки ваши болельщики придумали?

- Да, придумали. Например, «От Сибири до Востока нет команды лучше «Локо». Есть еще, правда. некоторые стандартные, по всей стране болельщики их скандируют. Часто еду после матча в машине, некоторые из кричалок потихоньку сам напеваю.

- В Новосибирске популярен хоккей, у него большие традиции, а местная «Сибирь» была на виду еще в советские времена. Волейбол уже конкурирует с хоккеем?

- У хоккея здесь действительно большие традиции. Этому способствует и сибирский климат. Много во дворах хоккейных коробок, детей с ранних лет ставят на коньки. Но волейбол уже вполне конкурирует с хоккеем. Хотя у них дворец более вместительный, болельщиков на матчи собирается больше. Но и у нас есть свой зритель.

«ИНФРАСТРУКТУРА НОВОСИБИРСКА СООТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ ЧЕМПИОНАТА»

- Жребий отправил в Новосибирск такие сильные сборные, как Польша и США. Кроме этого, приедут крепкие команды Болгарии и Мексики. Отличный подарок для местных болельщиков.

- И уникальная возможность увидеть вживую игру больших мастеров. За кого новосибирцы будут болеть? Думаю, немало поклонников найдется у сборной Болгарии. Ведь «Локомотив» тренирует болгарский специалист Пламен Константинов. В тренерском штабе несколько болгар, а нашу молодежную команду тоже тренирует болгарин.

- После чемпионата приток детей в спортивные школы увеличится?

- Без сомнения! Ребята увидят игру лучших волейболистов мира, увидят уровень чемпионата, уровень волейбола. Такое бесследно не проходит, многие всерьез «заболеют» нашей прекрасной игрой.

- Инфраструктура Новосибирска соответствует уровню чемпионата мира?

- Абсолютно! Про дворец я уже сказал, в центре города находятся фирменные сетевые отели – «Хилтон», «Мариотт». Есть еще отличные гостинцы с прекрасным сервисом.

- Ожидается, что в Новосибирск приедет много иностранных болельщиков. Что им посоветуете посмотреть, где провести досуг?

- В Новосибирске очень красивый оперный театр. Много мемориальных мест, различных памятников, связанных с Великой отечественной войной. Хотя, как известно, фронт до Новосибирска не дошел. Но в городе очень трепетно относятся к памяти о войне.

- Это культурный отдых, но вечером туристы захотят вкусно поесть, пообщаться в приятной обстановке.

- С этим у нас тоже проблем нет. В центре города есть туристическая улица, где много уютных ресторанов, кафе, баров. И все это в шаговой доступности от дворца спорта, от отелей Новосибирска.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико
Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар
Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария
Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун
Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай
Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александр Овечкин показал лучший старт сезона в карьереАлександр Головин помог "Монако" удержать лидерство в группе Лиги Европы"Трактор" арендовал Виталия Кравцова у "Рейнджерс"Туктамышева может стать успешной в фильмах "для взрослых"?Смотрите, что сделал Дзюба сразу после матча «Ювентус» — «Зенит»​Зачем шейхам «Спартак»: всего одна причина
«Величайший боксер современности заберет четвертый пояс». Прогноз Валуева на бой Альварес — Плант
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от боя за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, в котором 7 ноября 2021 года в Лас-Вегасе встретятся мексиканец Сауль Альварес и американец Калеб Плант.
«В прошлый раз я угадал победу Камару, думаю, угадаю и теперь». Валуев — о главном бое UFC 268
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев дал прогноз на чемпионский бой в полусреднем дивизионе UFC между нигерийцем Камару Усманом и американцем Колби Ковингтоном, который пройдет в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.
14-й тур РПЛ с дерби «Спартак» — «Локомотив»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 и 7 ноября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о четырнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны четыре матча.
Нигерийский Кошмар снова побьет болтливого американца. Расклад и лучшие ставки на UFC 268
7 ноября пройдет очередной турнир UFC, главным событием которого станет бой-реванш в полусреднем весе между Камару Усманом и Колби Ковингтоном. «Плеймейкер» представляет этот и другой поединки большого вечера ММА в Нью-Йорке.
Хорошо хоть Украину ближе не подпустили… Россия — по-прежнему 10-я в рейтинге УЕФА
После очередного тура в еврокубках Россия осталась на десятом месте в таблице клубных коэффициентов УЕФА.
В шаге от Золотого Бретта! Овечкин забил в ворота лучшей команды НХЛ — есть гол №740 (видео)
В выездном матче НХЛ с «Флоридой» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две голевые передачи, но это не спасло «Вашингтон» от поражения в овертайме (4:5).
Рассказов не вышел, Селихов спас — вот и весь секрет! Как «Спартак» выстоял против «Лестера» в Англии
В 4-м туре Лиги Европы команда Руя Витории сыграла вничью с «Лестером» (1:1) благодаря голу Виктора Мозеса и отбитому Александром Селиховым пенальти от Джейми Варди.
Он уважать себя заставил… Как «Локомотив» не испугался и увез из Стамбула ничью
В выездном матче 4-готура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» железнодорожники отыгрались и даже могли вырвать победу, но в итоге взяли одно очко (1:1), которое мало что дает.
Минус Ничушкин, плюс Кузнецов? Теряем перед Олимпиадой форварда «Колорадо», но можем вернуть друга Овечкина
Сочи-2014 продолжает аукаться российскому спорту. На этот раз на положительной допинг-пробе погорел 26-летний хоккеист Валерий Ничушкин.
Щербакова в Италии: снова увидим чемпионку мира или она уже не вернется?
На третьем этапе серии Гран-при, который пройдет 5 и 6 ноября в Турине, в борьбу за выход в финал вступает действующая чемпионка планеты Анна Щербакова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика