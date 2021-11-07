Цветан Соколов: Чемпионат мира в России будет трудным

- Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 в России будет трудным. Действительно трудным, - заявил Соколов в интервью на официальном аккаунте турнира во Вконтакте. - И также интересным для людей, кто придет на матчи. Я надеюсь, что всем понравятся матчи в России во время чемпионата мира. И надеюсь, что сборная Болгарии покажет хороший волейбол на высоком уровне и пройдет в следующий раунд.

- Я выиграл много титулов со своими клубами, но могу сказать, что я действительно горжусь тем, что со сборной Болгарии мы стали третьими на чемпионате Европы-2009, а также четвертыми на Олимпийских играх-2012. Что касается клубов, то каждый новый титул самый важный. Ты отдаешь все больше и больше с каждым годом. Конечно, я могу сказать, что первый титул тоже был очень важным, но сейчас для меня каждый новый титул важен. У меня такое чувство, что хочется выигрывать больше и больше.

- Лучший профессиональный совет, который мне когда-либо давали - работать усерднее. Это правда. Это самое главное. Слушать тренера. Я считаю, что от каждого тренера можно что-то взять. И каждый может дать тебе совет, который ты можешь использовать. Если ты стараешься по максимуму, если слушаешь, что тебе говорят, ты будешь становиться лучше и лучше. Однако ты можешь научиться чему-то не только от взрослых и опытных игроков, но и от молодых. В общем, я считаю, что каждый, с кем ты играешь и с кем тренируешься, может тебе что-то дать.

- Не думаю, что я хотел бы что-то изменить в волейболе. Я играл, когда игроки могли задевать нижний трос сетки, а сейчас это запрещено. Я помню, когда нам это запретили, это было тяжело для всех. Сейчас игра идеальна. Всем все нравится, все чувствуют себя комфортно.