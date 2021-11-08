«Ажиотаж был неописуемый». Вспоминаем первый волейбольный ЧМ в нашей стране

В русскоязычной Википедии о том чемпионате - пять строк и статистика. И это наиболее подробное описание турнира на всех языках. Очень жаль, ведь там есть много, о чем рассказать...

- Иные были времена, волейбольные, - рассказывал Гиви Ахвледиани моему коллеге Алексею Безъязычному в 2002 году. - В 1952-м ажиотаж вокруг мирового первенства в Москве был неописуемый. Играли на открытом воздухе. Болельщиков на стадионе «Динамо» собиралось больше 30 тысяч. А как за нас переживали!

А как за них было не переживать?! Всего семь лет прошло после войны, в команде - добрая половина фронтовиков. Слово капитан для них имело не только спортивный смысл. Капитаном, причем не простым, а гвардии, был Порфирий Иванов. Владимир Ульянов и Гиви Ахвледиани - гвардии старшими лейтенантами, Константин Рева - младший лейтенант, Алексей Якушев - рядовой. Был в команде и будущий генерал, но это совсем другая история.

На некоторых из той команды война оставила свой след. Ахвледиани с войны вернулся с тяжелым ранением руки и несколько лет играл в баскетбол, в волейбол - не мог. Тренировал ту сборную Анатолий Чинилин. Он защищал Сталинград, воевал на Курской дуге. В битве за Днепр один из лучших игроков довоенных времен получил тяжелейшие ранения: ему изуродовало обе руки и о волейболе можно было забыть. После войны Чинилин стал судьей и тренером. Кстати, за победу на чемпионате мира 1952 года его... сняли с занимаемой должности.

Действительно, иные были времена.

Совмещение видов спорта было еще одним веянием времени. Сейчас невозможно представить, чтобы Максим Михайлов в свободное время играл легкого форварда в «Униксе», а Павел Панков - выступал бы и в волейбольном, и в футбольном «Динамо». Тогда же Ахвледиани легко совмещал волейбол с баскетболом, а Владимир Щагин - с футболом. Последнего великий Юрий Визбор упомянет в своей песне «Волейбол на Сретенке»:

Ну что, без драки? Волейбол так волейбол!

Ножи оставлены до встречи роковой,

И Коля Зять уже ужасный ставит «кол»,

Взлетев, как Щагин, над веревкой бельевой.

Колами тогда называли сильнейшие удары, после которых мяч, отскочив от земли, взмывал в небо. Главным специалистом по колам в той сборной был бесспорно Константин Рева. Наверное самый яркий игрок той сборной, который одинаково хорошо бил и правой, и левой руками.

Конечно, игра тогда была другой. Да и игроки тоже. Тот же Рева выделялся боковой подачей. Кто сейчас помнит, что это такое? Принимали мяч исключительно сверху, а прямо накануне чемпионата мира-1952 FIVB разрешила бить с задней линии. Средний возраст стартовой шестерки сборной СССР был 33 года, средний рост - чуть выше 180 см.

Наша команда была действующим чемпионом мира - костяк сборной сохранился с 1949-го, когда советские волейболисты выиграли самый первый турнир в Чехословакии. Никакого отбора и квалификации не чемпионат мира не было и в помине: кто заявился, тот и участвует. По сравнению с турниром в Праге в Советский Союз не приехали почти все сборные из Западной Европы - итальянцы, бельгийцы, голландцы. Прибыли в Москву только французы, которых зрители на «Динамо» нещадно освистывали. Не всех, конечно, а конкретных: Игоря Шишкина и Игоря Степанова. Потомков белоэмигрантов. А что вы хотели? Шел 1952 год, страной руководил Иосиф Сталин.

В чемпионате мира приняли участие сборные 11 стран: Болгарии, Венгрии, Индии, Израиля, Ливана, Польши, Румынии, СССР, Финляндии, Франции и Чехословакии. На предварительном этапе играли в трех группах, а команды Израиля и Ливана зачем-то свели в одном квартете. Понятно, был скандал - арабы и евреи категорически отказывались приветствовать друг друга. В итоге решили, что соперники поприветсвуют... сборную СССР.

Наша команда на том турнире не проиграла не то что ни одного матча, но даже ни одного сета. На играх второго этапа стадион «Динамо» был переполнен. Во время команды СССР с румынами пришлось даже убрать щит, на котором показывался счет, - он закрывал обзор сидящим на Восточной трибуне.

Помимо СССР и Румынии во второй раунд вышли команды Болгарии, Чехословакии, Венгрии и Франции, которые в круговом турнире должны были определить чемпиона. Главными соперниками советских волейболистов считались чехословаки с их хитрой резаной подачей снизу. Но те пару раз едва не проиграли: сначала - венграм, потом чудом ушли от поражения с 0-2 по партиям и 3:10 в третьем сете в матче с болгарами.

Встреча СССР - Чехословакия, в которой определялся чемпион, была запланирована на последний день турнира. Соперники начали игру очень уверенно, поведя 6:0. Анатолию Чинилину пришлось использовать оба тайм-аута, произвести замены, в результате которых на площадку вышли Сергей Нефедов и Порфирий Воронин. В результате игра выравнялась, а в концовке сборная СССР сумела вырвать поеду - 15:11. Преимущество же наших волейболистов в остальных партиях уже не вызывало сомнений - 15:7, 15:6.

Кстати, на том матче присутствовали 50 тысяч зрителей. Рекорд посещаемости продержался 62 года и был превзойден только на чемпионате мира в Польше-2014.

Итоговое положение команд: 1. СССР. 2. Чехословакия. 3. Болгария. 4. Румыния. 5. Венгрия. 6. Франция. 7. Польша. 8. Индия. 9. Ливан. 10. Израиль. 11. Финляндия.

Состав сборной СССР: Владимир Щагин, Константин Рева, Алексей Якушев, Владимир Ульянов, Сергей Нефедов, Михаил Пименов, Порфирий Воронин, Владимир Гайлит, Гиви Ахвледиани, Герман Смольянинов, Евгений Кошелев, Семен Щербаков. Главный тренер: Анатолий Чинилин.