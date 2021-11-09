Дмитрий Ильиных: Богдан и Куркаев показали игру достойную сборной

Мы продолжаем рубрику «Символическая сборная тура», которую ведет Дмитрий Ильиных. Олимпийский чемпион Лондона выделяет игроков, которые, на его взгляд, ярче всего проявили себя в туре мужской Суперлиги. И на кого стоит обратить внимание болельщикам в преддверии чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в следующем году.

Доигровщики

Максим ШПИЛЕВ («Югра-Самотлор»)

Со старта матча Шпилев цементировал прием своей команды (практически весь планер соперника направлялся в него). За весь матч у Максима была всего одна ошибка на приеме (на силовой подаче), а принимал он 28 раз и показал прекрасныe цифры, характерные, скорее, для либеро - 64% позитивного и 39% отличного приема. В середине сета отметился двумя результативными атаками, первая на съеме ударом с четыре по четыре и вторая - в доигровке, после чего выполнил две хороших подачи. В концовке удачным блокированием пайпа соперника заработал сетбол для своей команды. В начале второго сета хорошо действовал в атаке из второй и четвертой зон. Стабильно принимал и подавал. В нужный момент зачехлил один в один центрального блокирующего соперника и сравнял счет после того, как его команда растеряла преимущество в пару мячей. Организовал съем во второй зоне ближе к концу партии.

В третьем сете при счете 8:10 забил доигровку плюс сделал две хороших подачи и прекрасно сыграл в защите. В середине сета отметился двумя эффектными атаками, в том числе пайпом. В начале четвертого сета поучаствовал в групповом блокировании и заработал очко. После этого выдал неплохую серию на подаче с эйсом и удачной атакой в доигровке, увеличил отрыв своей команды. Всего за матч набрал 10 очков в атаке - 56%, поставил три блока и подал один эйс.

Денис БОГДАН («Динамо»)

В центральном матче тура, который получился самым затяжным (2:50), отлично сыграл Денис Богдан. Мощно и стабильно подавал - 25 раз с двумя эйсами, и тем самым доставил массу проблем сопернику. В атаке проблем он доставил не меньше, забив 18 раз из 33 (55%), добавив в свою копилку одно очко на блоке. Всего же в матче на счету Богдана 21 очко. Именно Денис принес победу «Динамо» в игре точной атакой, реализовав матчбол.

Денис БИРЮКОВ («Динамо ЛО»)

В первой партии не особо удачно принимал, но компенсировал это полезными действиями на блоке (чистых очков не набрал, но были грамотные смягчения). Стабильно подавал и неплохо действовал в атаке. Во втором сете Денису удалось стабилизировать свой прием, а в начале партии он отметился удачным блокированием и забил пайп. Вколотив тяжелый мяч на съеме, отправился на подачу. Первой - укороченной - сделал эйс, второй - переходящий мяч, который сам же и реализовал, забив пайп и выведя свою команду вперед. В середине сета и в концовке отлично действовал в атаке, забивая нужные пайпы. Этим же ударом заработал сетбол для своей команды. Стоит отметить, что этой комбинацией (пайпом) Денис доставил много хлопот сопернику и заработал немало очков. Всего на счету Бирюкова в матче 21 очко - 16 в атаке (47%), два эйса и три блока.

В третьем сете продолжил безупречно действовать на пайпе, принося очки своей команде. В четвертой партии не забил тяжелую доигровку, но исправил ситуацию удачно поучаствовав в групповом блоке. В середине сета принял непосредственной участие в рывке команды, забив пару трудных доигровочных мячей, и на подаче заработал сетбол (и снова укороченная!). В конце пятого сета сделал блок-аут на тройном блоке. Сократил отставание своей команды и следующей атакой с четыре по четыре сравнял счет, но судья был другого мнения, усмотрев ошибку в действиях команды. Однако это не помешало «Динамо ЛО» одержать победу в матче.

Диагональные

Максим САПОЖКОВ («Югра-Самотлор»)

Сапожков появился на площадке лишь при счете 11:11 во втором сете. Первое действие Максима, правда, оказалось неудачным: он отправил мяч в аут в атаке. Но следующим же действием Сапожков исправился и реализовал атаку из второй зоны, а следом забил доигровочный мяч. В концовке второго сет сделал съем для своей команды, и при сете 21:23 отправился на подачу. Даже перерыв, взятый командой противника, никак на него не повлиял: первая подача - эйс, вторая - переходящий мяч плюс тяжелый доигровочный мяч, забитый Максимом. Третья заставила ошибиться пасующего после неудачного приема. Четвертой же подачей он выиграл партию для своей команды эйсом, тем самым сделав концовку «имени Сапожкова».

В третьем сете хорошо действовал в атаке, особенно в концовке, держа съем и забивая доигровочные мячи, но это не помогло его команде одержать победу в партии. В четвертой партии удачным блокированием один в один и успешными атаками помог «Югре-Самотлор» создать комфортное преимущество. В концовке заработал матчбол и следом эйсом поставил точку в матче. Всего на счету Сапожкова 22 атаки, 14 из которых он реализовал. Плюс три эйса и один блок.

Никита АЛЕКСЕЕВ («Газпром-Югра»)

Во втором матче подряд Алексееву покорилась отметка в 30 очков. В этом туре Никита повторил личный рекорд результативности - 32 очка! - причем затратив на один сет меньше, чем в прошлый раз. Алексеев нападал 57 раз и забил 30 мячей (53%), добавив к этому эйс и результативный блок. Надо отметить, что он получал почти половину передач всей команды - 57 из 121. Заряжал своих партнеров эмоциями, показывал пример эффективной игрой, забивая сложные мячи на съеме и в доигровке, привел команду к победе в матче с прямым конкурентом.

Блокирующие

Ильяс КУРКАЕВ («Локомотив»)

Вышел на матч очень заряженным, с горящими глазами и боевым настроем. Игра у Ильяса получилась прекрасная. До счета 10 успел набрать очки во всех элементах (пара успешных атак, блок и эйс). Также хорошо проявлял себя в защите: в одном из розыгрышей у Куркаева были две защиты, причем одна получилась в падении после мощного удара диагонального соперника. Хорошо подавал, как в первом сете, так и в матче в целом: 13 подач с одной ошибкой и двумя эйсами. Концовку первого сета провел блестяще: заработал уверенно реализовал его, забив мяч после своего же смягчения на блоке.

Второй сет начался с успешного группового блока с Ильясом во главе в четвертой зоне. Сохраняя боевой настрой, Куркаев продолжил успешно и разнообразно атаковать. Третий сет начался с ошибки Куркаева в атаке, но уже в следующем розыгрыше ему удалось реабилитироваться и набрать первое очко для своей команды. Хорошо подавал, иногда даже участвовал в приеме, после чего эффективно действовал в атаке. В матче у Ильяса было 16 атак, 12 из которых он реализовал (75%) плюс два блока. Наряду со своим одноклубником Драженом Лубуричем Куркаев стал самым результативным игроком встречи, набрав 16 очков. Для центрального блокирующего это очень хороший показатель.

Вообще, в этом туре Богдан и Куркаев показали игру достойную сборной.

Сергей ЧЕРВЯКОВ («Динамо ЛО»)

Сергей провел прекрасный матч, сбалансированно и эффективно действуя всю игру. Показал прекрасные цифры в статистике, набрав 14 очков - второй результат в команде: забил 8 мячей из 9 (89%!), поставил 4 блока и подав два эйса с одной ошибкой.

В первом сете стабильно подавал и заработал пару очков в атаке. В второй партии продолжил конструктивно действовать в нападении, забивая все адресованные ему передачи. В середине сета очень полезно играл на блоке. В третьем сете продолжил результативно действовать в атаке, завершая разнообразные комбинации. Четвертый сет: первое очко в партии - съем Червякова, второе - эйс от него. Оставаясь на подаче, помог команде уйти в отрыв, выдав хорошую серию. В пятом сете забил важный съем (зону), сделав счет 8:9 и поставил победный блок для своей команды - 16:14.

Связующий

Игорь КОБЗАРЬ («Зенит» Санкт-Петербург)

Провел матч на хорошем уровне, помог своей команде одержать победу. Еще в этом туре здорово сыграл Юрий Синица из «Югры-Самотлора».

Либеро

Владимир ШИШКИН («Урал»)

У Шишкина и Алексея Чанчикова из «Факела» - цифры на приеме просто шедевр: 72% позитивного и 50% отличного у первого, 89% и 22% - у второго. При этом они не допускали ошибок в этом элементе, плюс оба отлично играли в защите. Но в символическую сборную включаем Шишкина - у него количество действий на приеме в два раза больше - 18 против девяти.

6-й тур

Газпром-Югра (Сургут) - Урал (Уфа) - 3:1 (25:20, 27:25, 21:25, 25:21)

Локомотив (Новосибирск) - Белогорье (Белгород) - 3:0 (25:23, 25:19, 25:19)

Югра-Самотлор (Нижневартовск) - Енисей (Красноярск) - 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19)

АСК (Нижний Новгород) - Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 11:25, 14:16)

Факел (Новый Уренгой) - Нефтяник (Оренбург) - 3:0 (25:14, 25:14, 25:21)

Зенит-Казань (Казань) - Динамо (Москва) - 2:3 (23:25, 30:28, 21:25, 25:19, 13:15)

Кузбасс (Кемерово) - Зенит (Санкт-Петербург) - 0:3 (20:25, 20:25, 16:25)