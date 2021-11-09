Артем Вольвич: Чемпионат мира увеличит армию волейбольных болельщиков

Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич рассказал о главных плюсах Казани, где пройдут матчи второго этапа чемпионата мира.

«КАЗАНЬ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД ДЛЯ ТУРИСТОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ»

- Казань примет игры второго этапа чемпионата мира. Чувствуется приближение большого турнира?

- В Казани идет большая работа – еще более совершенствуется городская инфраструктура, чтобы сделать более удобным доступ к дворцу спорта. В самом дворце завершен косметический ремонт. Обновлены раздевалки, некоторые другие помещения, в зале поставили новые кресла. В целом, в городе ведется большая работа. И все понимают, что приближается большой спортивный праздник.

- Казань уже принимала большие спортивные форумы - Универсиаду, чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам. Так что опыт у города в этом плане накоплен солидный.

- Это касается не только опыта, создана большая современная спортивная инфраструктура. В городе несколько современных дворцов спорта, новый стадион, построенный к футбольному чемпионату мира.

- Летом ожидается наплыв туристов, болельщиков из разных стран. Что посоветуете посмотреть гостям?

- В Казани масса очень интересных мест. Можно начать свой маршрут с пешеходной улицы Баумана, она расположена в центре города. Оттуда направиться в сторону Кремля, где много исторических достопримечательностей. В частности, потрясающая по красоте мечеть Кул Шариф. Дальше по маршруту будет несколько небольших живописных парков и летних садов. Потом – довольно протяженная кремлевская набережная. По ней, любуясь пейзажами, можно дойти до красивого моста «Миллениум». А вообще, Казань прекрасна, здесь есть, где погулять и что посмотреть болельщикам и туристам.

Ресторанов, кафе, баров в городе настолько много, что нет смысла какие-то выделять. Открывайте гид по ресторанам Tripadvisor и - прямо по списку. Большое разнообразие европейкой, русской и национальной кухонь.

«К ЛЮБОМУ СОПЕРНИКУ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЕЗНО»

- Казань потрясающе спортивный город, местные команды по самым популярным видам спорта играют в высших лигах. Как делите болельщиков при такой конкуренции?

- Да, битва за болельщика идет серьезная, конкуренция действительно очень большая при таком широком выборе спортивных мероприятий. На первом месте с отрывом - хоккей, это общереспубликанский вид спорта. За «Ак Барс» переживает вся республика.

На каком месте волейбол? Мы соперничаем с баскетболом. Но думаю, что чемпионат мира поможет нам увеличить армию болельщиков, привлечь дополнительно людей на волейбол.

- Соперниками сборной России на первом этапе стали Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико. Что можете сказать про нашу группу?

- Волейбол сейчас находится на таком этапе развития, что совершенно не важно, какую страну представляет команда. Многие игроки выступают в различных национальных чемпионатах.

Например, Тунис – чемпион Африки, волейбол там давно популярен. К каждому сопернику, тем более, на чемпионате мира нужно относиться максимально серьезно. Ни о какой недооценке речи быть не может. Будем готовиться ко всем максимально ответственно.

- На хозяев турнира всегда особенно большое давление. Как с ним справляться, не дрогнуть?

- На игрока сборной страны в любом виде всегда ложится огромная ответственность. Но, прежде всего, это ответственность перед самим собой. Это нужно принимать, как данность. Профессиональный спортсмен обязан с этим давлением уметь справляться. Как? Каждый ищет сам ключи к своему внутреннему спокойствию, умению побороть давление. Все идет от готовности спортсмена. Если он физически готов, здоров, ничто его не беспокоит, то и уверенность никуда не денется.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико

Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет