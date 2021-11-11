Ари Граса: Чемпионат мира в России должен стать одним из лучших в истории

В сентябре президент Международной федерации волейбола Ари Граса стал почетным гостем церемонии жеребьевки чемпионата мира FIVB 2022, который пройдет в следующем году в нашей стране. С этого события мы и начали разговор.

«ЧЕМПИОНАТ МИРА СТАНЕТ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

- Как вам церемония жеребьевки?

- Очень понравилась. Это было весьма профессионально организованное и интересное мероприятие. Хочу еще раз поздравить Оргкомитет чемпионата мира и Всероссийскую федерацию волейбола с таким большим праздником нашего спорта. Мероприятие транслировалось на каналах Volleyball World в Youtube и Facebook, а также на российском федеральном спортивном канале «Матч ТВ» с общей аудиторией более 700 000 человек. Также важно отметить, что в результате жеребьевки были сформированы очень сильные и конкурентные группы первого этапа чемпионата мира, и мы с нетерпением ждем потрясающие матчи на турнире в следующем году.

- Какой момент церемонии произвел на вас наибольшее впечатление?

- Мне понравилось все торжественное мероприятие. Но если надо выделить какие-то элементы, то скажу, что танцевальное шоу было великолепным, особенно та часть, где танцор передает волейбольный мяч маленькому мальчику. Это был очень символичный момент, поскольку мы прилагаем огромные усилия, чтобы не только позиционировать себя как семейный вид спорта, но и привлечь новое поколение болельщиков и игроков к волейболу. Конечно, самым захватывающим моментом церемонии была сама процедура жеребьевки. Было интересно услышать комментарии от представителей городов, где пройдет турнир. И, конечно же, было приятно видеть, как наши ассистенты на жеребьевке и настоящие легенды волейбола Любовь Соколова, Екатерина Гамова, Владимир Грбич и Тарас Хтей помогают распределять команды по группам.

- Чемпионат мира в России будет уникальным, ведь у него очень широкая география: от Балтийского моря до Сибири. Что вы думаете об этом?

- Действительно, чемпионат мира пройдет в 10 городах в нескольких часовых поясах и регионах, включая Урал и Сибирь. Это фантастическая возможность показать разнообразие вашей замечательной страны и любовь к волейболу в разных ее уголках. У болельщиков будет возможность увидеть звезд волейбола собственными глазами и насладиться зажигательными матчами!

- Вы бывали в каких-либо городах чемпионата мира кроме Москвы?

- Да, я также был в Санкт-Петербурге и могу без колебаний сказать, что это один из самых красивых городов мира. Ну и, конечно, я с нетерпением жду возможности посетить еще больше городов во время чемпионата.

- В 2014 году Россия принимала в Сочи Олимпийские игры, в 2018-м - чемпионат мира по футболу, и это были не просто спортивные мероприятия, а настоящие праздники для людей. Ожидаете ли вы того же от чемпионата по волейболу в следующем году?

- Не сомневаюсь, что Чемпионат мира по волейболу FIVB еще раз продемонстрирует способность России организовывать крупнейшие соревнования на высшем уровне. Мы ожидаем, что турнир в вашей стране станет одним из лучших в истории и превратится в настоящий праздник нашего вида спорта. Это будет отличной демонстрацией популярности волейбола в России и во всем мире.

- Проблема коронавируса все еще не решена до конца. С вашей точки зрения, сильно ли это отразится на чемпионате мира?

- Глобальная пандемия COVID-19 действительно представляет собой серьезную проблему. Однако я надеюсь, что к моменту проведения турнира ситуация продолжит улучшаться, и все больше людей смогут пройти вакцинацию. Наша цель - заполнить арены на чемпионате мира в следующем году. Мы, конечно же, продолжим внимательно следить за ситуацией и тесно сотрудничать с организаторами и органами здравоохранения. Здоровье и благополучие спортсменов, болельщиков и официальных лиц являются нашим главным приоритетом.

«СТАРАЮСЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВСЕ ПИСЬМА БОЛЕЛЬЩИКОВ»

- FIVB - одна из крупнейших спортивных федераций. Что вы чувствуете, наблюдая за людьми, играющими в волейбол в разных уголках мира, получаете ли письма от болельщиков из экзотических уголков мира?

- В FIVB входят 222 национальные федерации, что делает нас одной из крупнейших спортивных федераций в мире. До того, как я стал президентом FIVB, у нас было всего около 30 стран, активно участвовавших в мероприятиях федерации, принимавших турниры, покупавших телеправа и т.д. Сегодня мы увеличили это число до более чем 130 стран. Это большое достижение. Согласно отчету МОК, на Олимпийских играх в Рио-2016 мы были видом спорта номер один по количеству телевизионных просмотров. На последних двух Олимпийских играх в Лондоне и Рио наши виды спорта - волейбол и пляжный волейбол - достигли отличных результатов, с аншлагами на аренах и потрясающей атмосферой на трибунах.

Сегодня, согласно различным исследованиям, в мире более 800 миллионов волейбольных болельщиков. И мы продолжаем упорно работать над повышением уровня игры во всем мире. Вот почему во время последнего Всемирного конгресса FIVB мы запустили революционную программу Volleyball Empowerment , в рамках которой мы поддерживаем сборные команды, спортсменов и национальные федерации в достижении их целей и раскрытии своего потенциала. Ведь, чем шире мы сможем распространить волейбол в мире, тем больше национальных сборных будет участвовать в наших соревнованиях и тем выше будет их уровень. А это, в свою очередь, повысит популярность волейбола во всем мире. Я всегда говорю, что деньги, полученные от спорта, нужно реинвестировать обратно в спорт. Развивая спорт и создавая более сильные нации в плане волейбола, вся Волейбольная семья становится сильнее. А создавая более сильные национальные команды, мы можем вдохновить новое поколение игроков и болельщиков заниматься нашим любимым видом спорта.

Как президент FIVB, я, конечно, регулярно получаю письма от волейбольных болельщиков, что очень трогательно. Я всегда стараюсь найти время, чтобы ответить им. Эти маленькие жесты делают нас еще ближе к нашим фанатам.

- Что, на ваш взгляд, отличает волейбол от других видов?

- Волейбол - это спорт без насилия или физического контакта. Играть в него безопасно для людей любого возраста. Волейбол также является очень инклюзивным видом, в который в младшем возрасте мальчики и девочки могут безопасно играть вместе. Мы гордимся тем, что считаем наш спорт равноправным по своей природе. Сегодня на турнирах у нас одинаковый призовой фонд как для мужчин, так и для женщин. Матчи как мужских, так и женских команд, нравятся болельщикам обоих полов, а в некоторых странах мы видим, что женский волейбол более популярен, и это отличный пример!

«ЦЕЛЬ - ЗА 12 ЛЕТ УВЕЛИЧИТЬ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ В ЧЕТЫРЕ РАЗА»

- За какими видами спорта помимо волейбола вы следите?

- За легкой атлетикой. Как вы знаете, я был волейболистом и входил в мужскую сборную Бразилии. Однако не все в курсе, что я начинал свою спортивную карьеру в легкой атлетике. В 1960 году я представлял клуб «Флуминенсе» и был чемпионом Рио-де-Жанейро среди юниоров в беге на 100 метров, прыжках в длину и метании копья. Я также стал бронзовым призером Кубка Бразилии по легкоатлетическому многоборью в составе юношеской сборной штата Гуанабара. По сей день я все еще слежу за легкой атлетикой, особенно за дисциплинами, которыми занимался.

- Всегда было интересно, общаются ли между собой президенты спортивных федераций и делятся ли они опытом.

- FIVB всегда открыта для сотрудничества с другими спортивными организациями и международными федерациями. В конце концов, нашей общей целью является - обеспечить светлое будущее для всех людей с помощью спорта. Конечно, у нас очень прочные отношения с Ассоциацией международных летних олимпийских федераций, членом которой является FIVB, и ее президентом Франческо Риччи Битти, а также с Международным олимпийским комитетом и его президентом Томасом Бахом. Мы также регулярно делимся своим опытом и знаниями с несколькими другими президентами федераций, например, руководителем World Athletics лордом Себастьяном Коу или Международной федерации плавания Хусейном Аль-Мусалламом.

- В последние годы волейбол достаточно сильно изменился. Будет ли это процесс продолжаться? Какой вы видите игру через 5-10 лет?

- Я уверен, что волейбол ждет блестящее будущее. Мы быстро переходим от одной истории успеха к другой. В настоящее время наша стратегия заключается в том, чтобы продолжать развивать наш вид спорта, инвестируя в развитие национальных сборных с помощью программы Volleyball Empowerment. Благодаря этому мы можем помочь создать сильные команды в большем количестве стран, а также создать больше рынков для нашего спорта. Наша цель - в ближайшие 12 лет увеличить стоимость наших активов в четыре раза.

- Вы сказали, что FIVB ведет большую работу по популяризации волейбола. Расскажите об этомподробнее.

- Прежде всего, FIVB очень тесно сотрудничает с Volleyball World по всем аспектам волейбола и пляжного волейбола. Большое внимание уделяется продвижению нашего вида спорта и мероприятий, особенно в рамках подготовки к Чемпионату мира по волейболу FIVB в следующем году. Мы также вкладываем большие средства в цифровую экосистему нашего спорта. Я верю, что это - ключ к успеху и в настоящем, и в будущем. Цифровые каналы Volleyball World - Facebook, Instagram, Youtube, TikTok и Twitter - сейчас имеют более 13,4 миллиона подписчиков. И все эти каналы очень быстро растут. Например, с марта этого года у этих каналов в сумме количество подписчиков выросло на 3,4 миллиона. Также недавно мы отметили фантастический рубеж в 1 миллион подписчиков в TikTok.

ГАМОВА И ТЕТЮХИН - В СБОРНОЙ МИРА

- Последний раз наша команда - тогда еще сборная СССР - выиграла чемпионат мира в 1982 году. Каковы, на ваш взгляд, шансы сейчас?

- На чемпионате мира выступят 24 лучших национальных сборных в мире. Учитывая результат вашей команды на Олимпийских играх в Токио, я считаю, что сборная Всероссийской федерации волейбола имеет хорошие шансы стать чемпионом. У команды отлично поставлена игра. Однако, на мой взгляд, вашим игрокам нужно улучшить прием мяча, чтобы команда стала еще сильнее. Но, как всегда в спорте, пусть победит сильнейший!

- Кого вы считаете сильнейшим российским волейболистом всех времен?

- Я бы назвал двоих: Александра Савина и Юрия Чеснокова. Кстати, недавно я имел удовольствие встретиться с Александром на церемонии жеребьевки в Москве. Эти два игрока - олимпийские чемпионы, чемпионы мира и настоящие легенды волейбола. Я также имел удовольствие работать с Юрием в Административном совете FIVB и Исполнительном комитете FIVB. Мы все очень опечалились, когда он скончался.

- Если уж мы заговорили о лучших, можете назвать свою символическую сборную мира?

- Как президент FIVB, я рад, что у нас есть много замечательных игроков, представляющих наш вид спорта и привлекающих болельщиков со всего мира. Если вы спросите мой личный список поклонника волейбола, я могу назвать Жибу, Фофао, Екатерину Гамову, Сергея Тетюхина, Лоренцо Бернарди, Мирею Луис, Марту Санчес, Лан Пин и, конечно же, Карча Кирая.

- Вы бразилец, а игры между сборными Бразилии и России почти никогда не бывают проходными, при этом часто превращаются в настоящие триллеры. Какие матчи больше всего запомнились лично вам?

- Думаю, это был полуфинал Мировой лиги 2001 года, когда Бразилия играла с Россией. Тогда я был президентом Бразильской конфедерации волейбола. Счет по партиям был 2-2, и игра перешла в пятый сет. Затем в решающей партии было 14:14, а потом... Потом я уже ничего не помню. Я не упал в обморок, но я был настолько под властью эмоций, что не помню последующих событий. Помню, что Бразилия все-таки выиграла сет со счетом 20:18, вышла в финал и завоевала золото, а Россия - бронзу.

- Напоследок, скажите три ассоциации, которые вам приходят в голову, когда вы слышите «Россия».

- Пожалуйста: Собор Василия Блаженного, любители спорта и приветливые люди.