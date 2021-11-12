Ксения Парубец: Хочется, чтобы крупные турниры проходили в России чаще

В Суперлиге сейчас нет мужской команды из Екатеринбурга, поэтому представить город мы попросили доигровщицу «Уралочки» и сборной России, чемпионку Европы Ксению Парубец.

«ЖИТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОНИМАЮТ, ЧТО ГРЯДЕТ ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ»

- До чемпионата мира еще много времени, но, может быть, уже ощущается, что летом в Екатеринбурге пройдет большой турнир?

- Сейчас много ограничений из-за ковида, поэтому активность в городе немного снизилась. Но я была вместе с командой на торжественном открытии в Екатеринбурге часов обратного отсчета времени до чемпионата мира. Теперь все жители города, проходя мимо часов, понимают, что в городе летом пройдет грандиозное событие.

- В каком дворце пройдут матчи чемпионата?

- Это арена, в которой мы играем, - Дворец игровых видов спорта «Уралочка». Это единственная площадка в городе для соревнований такого уровня. Сейчас дворец закрыли на реконструкцию перед чемпионатом.

- Екатеринбург уже принимал чемпионат мира по футболу. Для города это было большое событие. Волейбольный чемпионат наверняка станет не менее значительным событием.

- В 2018-м мы во время турнира с мужем уезжали на отдых, смотрели футбольный чемпионат по телевизору. Но знаю, что для города это был большой праздник. В Екатеринбург приехало много иностранных болельщиков. Город погрузился на несколько дней в такой веселый карнавал. Надеюсь, что во время волейбольного чемпионата в Екатеринбурге будет такой же праздник.

- Что посоветуете посмотреть приезжим болельщикам в Екатеринбурге?

- Рекомендую погулять по набережной Исети, посетить музеи, а также Храм на Крови. И, конечно, знаменитый на всю страну «Ельцин-центр».

«ЧЕМПИОНАТ ПОВЫСИТ ИНТЕРЕС К ВОЛЕЙБОЛУ В ГОРОДЕ»

- На первом этапе в группе А вместе со сборной России оказались Тунис, Сербия и Пуэрто-Рико. Как охарактеризуете соперников?

- Ко всем соперникам нужно готовиться с полной отдачей, на таких турнирах не бывает проходных матчей. Тренерский штаб сборной и наши ребята это прекрасно понимают. Задача понятна – выйти в следующий этап вне зависимости от соперников.

- Екатеринбург давно известен, как волейбольный город. Насколько сейчас волейболу удается конкурировать в городе с футболом и хоккеем - ведь «Урал» и «Автомобилист» выступают в высших лигах?

- Сейчас волейболу это делать непросто, и, думаю, не только в Екатеринбурге такая ситуация. Подобное можно увидеть во многих городах России. Думаю, этому способствует то, что на федеральных каналах мало волейбола. Хотелось бы, чтобы телевидение и пресса уделяли больше внимания нашему виду спорта.

- Чемпионат мира добавит популярности?

- Думаю, да, чемпионат мира добавит интерес заниматься волейболом у мальчиков и девочек. Очень хочется, чтобы турниры такого уровня чаще проходили в России. Чтобы наш вид спорта был востребован, а залы были полны зрителей, которые пришли поболеть за свои любимые команды.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико

Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет