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Павел Панков: Болельщики на чемпионате мира станут седьмым игроком

«Советский спорт» продолжает представлять города чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 c помощью игроков, которые там выступают сейчас или играли раньше.
Павел Панков: Болельщики на чемпионате мира станут седьмым игроком
15 ноября 2021 11:55
автор: Юрий Волохов
автор фото: Инстаграм Павла Панкова

Связующий сборной Павел Панков мог бы расскзаать о Москве или Санкт-Петербурге, где он играет и играл. Но мы поговорили с ним о Кемерове, где он провел сезон 2016-17 в «Кузбассе», а заодно задали вопросы о предстоящем чемпионате мира.

«КЕМЕРОВО ЖИВЕТ И ДЫШИТ ВОЛЕЙБОЛОМ»

- Чемпионат мира пройдет в нашей стране спустя 60 лет. Какие ожидания?

- Радость и гордость от того, что чемпионат пройдет в нашей стране. Конечно, пока из-за ситуации с коронавирусом обстановка непонятная, но мы уверены, что наши болельщики будут нас горячо поддерживать, станут седьмым игроком. В этом большой плюс проведения турнира в России.

От себя скажу, что моя задача максимально проявить себя в этом сезоне, чтобы получить вызов в сборную.

- А география какая - 10 городов! Мы уже видели подобный масштаб в 2018 году, когда страна на месяц погрузилась в красочный карнавал во время футбольного чемпионата мира.

- Все эти десять городов - волейбольные, там уже есть достаточно многочисленная армия болельщиков. Представляете, какой праздник будет для них – увидеть сборные из разных стран, с разных континентов, проповедующих разные стили.

Очевидно, чемпионат даст новый толчок развитию волейбола в этих регионах, добавит болельщиков и популярности. Не сомневаюсь, что увеличится приток детей в спортивные школы.

- Насколько популярен волейбол в Кемерове?

- Это вид спорта номер один. Весь город живет и дышит волейболом. Игроков «Кузбасса» узнают на улицах, в магазинах. Подходят, благодарят за игру, просят сделать совместное фото.

- И вас узнавали?

- Бывало. И это очень приятно. Для кемеровского «Кузбасса» их болельщики точно седьмой игрок.

- Какая инфраструктура в городе?

- Отличная – современный спорткомплекс «Арена», построенный по оригинальному проекту. Есть хорошие гостиницы и рестораны, так что с инфраструктурой все нормально.

- Что бы вы посоветовали посмотреть в городе?

- Прекрасный старый центр города, который строили пленные немцы и японцы после Великой отечественной войны. Памятник погибшим шахтерам на Красной горке. Скульптура Эрнста Неизвестного производит очень сильно впечатление. Шикарный ледовый дворец «Кузбасс» на берегу стремительной Томи.

«ХОРОШО ЗНАЕМ СЕРБОВ, ОНИ НАС ТОЖЕ»

- Поговорим про наших соперников по группе на первом этапе. Как охарактеризуете сербов?

- Хорошо организованная команда, с отличной защитой. Мы их достаточно знаем, так как больше половины сборной Сербии играет в России. Поэтому и они нас тоже хорошо изучили. Боевитая сборная, будет отличный матч.

- Тунис – многолетний лидер волейбола в Африке.

- Да, это так. Мы с тунисцами встречались на Олимпиаде - непростой соперник. Несколько ребят играют в чемпионате Италии. С Тунисом нельзя ни в коем случае расслабляться.

С Пуэрто-Рико знаком меньше. Думаю, это такие прыгучие, хорошо физически развитые ребята, как и все команды с этого континента.

- Вопрос по вашей биографии: как вас при таких родителях угораздило оказаться в спартаковской футбольной школе?

- Мы жили на Преображенке, рядом был спартаковский манеж. У меня неплохо получалось, но потом возникли небольшие проблемы со здоровьем, и мы решили, что лучше переключиться на волейбол. Мне тогда было восемь лет.

- На одном из юниорских чемпионатов мира вы получили приз самому ценному игроку, произведя впечатление на организаторов не только виртуозными передачами и мощной подачей, но и атакующим ударом.

- Это было раньше, меня часто в нападение ставили. Теперь играю исключительно по своей основной специализации – связующим.

- Разве не хочется взлететь над сеткой и вколотить мяч в площадку соперника?

- По молодости хотелось, сейчас уже нет. Теперь хочется выдать кому-то из партнеров пас на чистую сетку, чтоб блок соперника не успел.

- Вы уже столько завоевали медалей в юношеских и молодежных сборных России, стали серебряным призером Олимпиады в Токио, плюс у вас целая коллекция личных наград. Дома должен быть внушительный шкаф или какой-то уголок для трофеев.

- Есть в доме специальный уголок именно для наград.

- Для очередной медали место найдется?

- Понимаю ваш намек, - смеется Павел. - Очень хочется еще побеждать и побеждать, радовать болельщиков. А место для наград как-нибудь найдем.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико
Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар
Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария
Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун
Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай
Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет

источник: «Советский спорт»
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