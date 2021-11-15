Дмитрий Ильиных: На старте чемпионата Гуцалюк - лучший блокирующий

Мы продолжаем рубрику «Символическая сборная тура», которую ведет Дмитрий Ильиных. Олимпийский чемпион Лондона выделяет игроков, которые, на его взгляд, ярче всего проявили себя в туре мужской Суперлиги. И на кого стоит обратить внимание болельщикам в преддверии чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в следующем году.

ДОИГРОВЩИКИ

Дмитрий Волков («Зенит-Казань»)

В одном из центральных матчей тура, дерби двух «Зенитов», отличную игру провел Дмитрий Волков. Набрал 22 очка с показателем полезности +17, став самым результативным игроком встречи. Также стоит отметить четыре блока Дмитрия. В этом элементе он лидирует в чемпионате среди игроков своего амплуа. Причем Волков хорош, как в групповом блокировании, так и в одиночном.

Павел Тетюхин («Белогорье»)

Тетюхин провел результативный матч с минимальным количеством брака. Хорошая общая игра - это вообще в стиле Павла, он всегда отличался этим умением. За три сета Тетюхин набрал 15 очков, особо отметившись на подаче: сделал пять эйсов ( лучший показатель в туре) всего при двух ошибках. К этому Павел добавил очко на блоке и девять из 15 попыток - в атаке.

Стоит выделить и Сергея Никитина из «Нефтяника». Его команде не удалось победить, но Сергей был ярок и надежен, набрав 22 очка.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ

Евгений Рыбаков («Урал»)

С первых мячей связующий «Урала» активно задействовал Рыбакова в игре, снабжая его передачами в разнообразных ситуациях и разных зонах. Рыбаков стал самым результативным игроком стартового сета, а потом перенес эту тенденцию на весь матч. Всего в его активе 29 очков (лучший результат тура) с процентом 68. Евгений внес весомый результат в победу своей команды, которая отыгралась со счета 0:2 в гостях. Правда, в первых двух партиях Рыбаков допустил много брака на подаче, однако к третьему сету ему удалось стабилизировать этот элемент. Подача у него полетела: и серийно, и с эйсами. Всего за матч у Евгения их было два.

Еще хотелось бы отметить двух диагональных игроков, которые провели хороший матч, причем играли друг против друга. Это Максим Сапожков (28 очков) и Сергей Пирайнен (29). Оба действовали с отличным процентом в атаке - за 60. Стоит также отметить, что Пирайнен начал матч в стартовом составе - до этого ему не часто предоставлялась такая возможность. А Сапожкова вообще можно было бы включить в сборную тура, так как у него цифры идентичные с Рыбаковым, при этом его команде тоже удалось отыграться с 0:2 по сетам в гостях у сильной команды. Так что в этом туре два лучших диагональных: Рыбаков и Сапожков.

БЛОКИРУЮЩИЕ

Александр Гуцалюк («Урал»)

На старте чемпионата Гуцалюк - однозначно лучший блокирующий и по количеству поставленных блоков (31), и по среднему за сет (1.03). Игру с «Нефтяником» Александр провел блестяще, набрав 17 очков: 10 - в атаке (реализация - 77%) и семь (!) - на блоке. Последний показатель - лучший результат тура.

Артем Довгань («Газпром-Югра»)

В последних матчах Артема не балуют игровым временем, вот и встречу с АСК он не начинал в старте. Довгань вышел на вынужденную замену вместо получившего травму сербского блокирующего Околича и показал, что готов составить достойную конкуренцию за место в составе. За время, проведенное на площадке, успел набрать очки во всех элементах: 10 реализованных атак с процентом 83, два эйса и два блока.

СВЯЗУЮЩИЙ

Дмитрий Ковалев («Белогорье»)

В матче с «Енисеем» разнообразно вел игру, равномерно распределив нагрузку среди своих одноклубников и отдавая им удобные передачи. Внес важный вклад в победу команды.

ЛИБЕРО

Никита Еремин («Газпром-Югра»)

В этом туре выделил бы двух либеро: Никиту Еремина и Александра Янутова. У обоих не было ошибок на приеме, при этом каждый второй мяч они доводили до связующего идеально.

7-й тур

Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - Югра-Самотлор (Нижневартовск) - 2:3 (30:28, 25:20, 16:25, 26:28, 11:15)

Газпром-Югра (Сургут) - АСК (Нижний Новгород) - 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 25:19)

Нефтяник (Оренбург) - Урал (Уфа) - 2:3 (34:32, 25:21, 16:25, 17:25, 10:15)

Динамо (Москва) - Факел (Новый Уренгой) - 3:0 (29:27, 25:17, 25:15)

Зенит (Санкт-Петербург) - Зенит-Казань (Казань) - 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 17:25)

Белогорье (Белгород) - Енисей (Красноярск) - 3:0 (25:17, 25:20, 25:17)

Локомотив (Новосибирск) - Кузбасс (Кемерово) - 3:1 (25:18, 25:16, 22:25, 25:23)