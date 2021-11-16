А Гагарин сидел на трибуне... Вспоминаем волейбольный ЧМ-1962

В конце 1940-х – начале 1950-х мужская сборная СССР доминировала в мировом волейболе. Однако после победного чемпионата мира 1952 года, который прошел в Москве на стадионе «Динамо», наша команда начала терять позиции. На ЧМ-1956 в Париже и ЧЕ-1958 в Праге советские волейболисты остались лишь третьими, пропустив вперед чехословаков и румын, а на чемпионате Европы 1958 года в Бухаресте вообще остались без наград.

В 1958-м сборную возглавил Гиви Ахвледиани - один из игроков команды, выигравшей чемпионат мира в Москве-1952. Но еще до этого, в 1957-м, наша команда в Москве одержала знаковую во всех отношениях победу в Москве над действующими чемпионами мира чехословаками - 3:2. Этот матч прошел в рамках волейбольного турнира на III Международных дружеских спортивных играх молодежи под патронажем FIVB. Потом была победа на Турнире трех континентов в 1959-м, а уже в следующем году советские волейболисты вновь выиграли чемпионат мира, который впервые проходил за пределами Европы - в Бразилии.

Именно в Бразилии один из игроков той команды - Юрий Поярков - получил свое прозвище. Харьковчанин был универсальным волейболистом: хоть и являлся связующим, но при этом и атаковал не меньше нападающих. Но главным его оружием была, пожалуй, убойная подача. На ЧМ-1960 в матче с Венгрией в одной партии он набрал на подаче 12 (!) очков. После той игры Пояркова прозвали Человек-катапульта.

Кстати, о прозвищах. Самое забавное, пожалуй, в той сборной было у Ивана Бугаенкова - Красная шапочка. Дело в том, что игрок выходил на площадке в шапке, которую ему связала другая знаменитая волейболистка - Людмила Булдакова. У Бугаенкова были длинные волосы, и чтобы они не мешали, он надевал шапку (носить мужчинам гребешки тогда еще не было принято). Кстати, техническая оснащенность советского волейболиста была настолько выдающейся, что о ней сняли фильм: «Техника исполнения волейбольных приемов Ивана Бугаенкова». Годы спустя лидеры знаменитой сборной США второй половины 1980-х Карч Кирай, Крейг Бак, Дуглас Дворак, Роберт Ствртлик и другие признавались, что учились по этому фильму.

Незадолго до чемпионата мира в СССР произошло событие, которое игроки запомнили на всю жизнь. На один из матчей ЦСКА, многие волейболисты которого входили в состав сборной, пришел Юрий Гагарин. Вот как описывал ту встречу капитан армейцев Юрий Чесноков:

«Подойдя к космонавту и преодолевая волнение, начинаю рапортовать так, как рапортует младший офицер старшему: - Товарищ майор...Заразительный смех, широкая улыбка и дружеский хлопок по плечу. - Не надо так официально. Я ведь твой тезка, - говорит космонавт, - к тому же старые знакомые. Вернее я давно знаком с твоей игрой и игрой твоих товарищей. Вот приехал посмотреть, в какой теперь спортивной форме чемпионы мира. Гагарин жмет мою руку, долго не выпускает ее и с веселой улыбкой говорит: - Ну и удары же у вас! Нокаутировать можете, если попадете мячом в голову!

- Ребята просят вас сфотографироваться с ними, - говорю Гагарину. - С удовольствием, но с одним условием: дадите мне свои автографы».

Надо сказать, что Гагарин обожал спорт. Читая хроники тех лет, создается ощущение, что первый космонавт Земли занимался едва ли не всеми видами. И волейбол был одним из самых любимых. Во время чемпионата мира он выберет время, чтобы вырваться на московские матчи. Кстати, приходил на игры и третий советский космонавт Андриян Николаев, тоже большой поклонник волейбола.

Помимо столицы, турнир также проходил в Ленинграде, Киеве и Риге. Из-за того, что в последний момент с чемпионата снялись Индия и Турция, пришлось перекраивать состав групп и отправлять сборную Финляндии в квартет А. В Москве игры проводились в 12-тысячном дворце спорта в «Лужниках», и на многие матчи было не попасть - уже от метро люди спрашивали лишний билет.

Не обошлось и без скандала. Вновь, как и на первом чемпионате мира в нашей стране, он был связан со сборной Израиля. Но если в 1952-м проблему, пусть и не без труда, удалось решить и матч Израиль - Ливан состоялся, то на этот раз тунисцы наотрез отказались выходить на площадку. В итоге сборную Туниса дисквалифицировали и во всех встречах ей были присуждены поражения со счетом 0:3.

Главными фаворитами турнира были сборные СССР и Чехословакии. Перед очным матчем, который с большой долей вероятности определил бы чемпиона, тренеров двух команд попросили назвать итоговую тройку призеров. Гиви Ахвледиани не стал кривить душой и сказал, что золото-серебро разыграют участники предстоящей игры, а за бронзу поборются команды Румынии, Польши, Японии и Венгрии. Третьими, кстати, в итоге стали румыны. Что касается тренера чехословаков Йозефа Козака, то он ушел от ответа, заявив: еще не факт, что его команда будет в призовой тройке.

Матч с чехословаками получился не самым сложным для советских волейболистов. Наша сборная победила в трех партиях - 15:8, 15:13, 15:9. Куда сложнее пришлось с румынами, а встречи с японцами и поляками в итоге превратились в пятисетовые баталии. Кстати, счет 3:2 в финальном этапе за 1-10 места был самым популярным: проходных матчей почти не было. Правда, сборная СССР в итоге гарантирует себе победу за тур до конца чемпионата.

А уже через два года эта команда практически в том же составе станет первым олимпийским чемпионом по волейболу на Играх в Токио.

Итоговое положение команд Топ-10. 1. СССР. 2. Чехословакия. 3. Румыния. 4. Болгария. 5. Япония. 6. Польша. 7. Венгрия. 8. Югославия. 9. Китай. 10. Бразилия.

Сборная СССР: Николай Буробин, Георгий Мондзолевский, Юрий Чесноков, Юрий Поярков, Геннадий Гайковой, Юрий Венгеровский, Виталий Коваленко, Иван Бугаенков, Дмитрий Воскобойников, Ян Лабуцкас, Анатолий Цирков, Эдуард Сибиряков. Главный тренер: Гиви Ахвледиани.