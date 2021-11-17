Иван Яковлев: На чемпионате мира атмосфера праздника будет в каждом городе

Игорь Гурфинкель

Блокирующий петербургского «Зенита» и сборной России Иван Яковлев уверен, что на чемпионате мира в России будет высочайший уровень волейбола. О том, что болельщики смогут увидеть в Петербурге и как лучше познакомиться в городом на Неве, Яковлев рассказал нашему корреспонденту.

«Привычка к смене часовых поясов может стать нашим преимуществом»

– Для меня чемпионат мира – определенный шаг вперед, – начинает разговор Иван. – Я еще не выступал на этом турнире. Тем более, он будет домашним, при своих трибунах и болельщиках.

– А какие у чемпионата мира особенности по сравнению с остальными крупными турнирами?

– Отчасти напоминает Олимпийские игры, только сильных команд побольше. Многие сборные, которые не смогли попасть в Токио, получат шанс показать себя в нашей стране. Учитывая это, я ожидаю, просто колоссальный уровень волейбола.

– Как расцениваете жеребьевку для сборной России?

– Пока далеко так не заглядывали. Но чтобы становиться чемпионами, нужно побеждать всех. Поэтому, не так важно, кто у нас будет в группе, нужно выходить и в каждой игре доказывать, что мы заслуживаем золотых медалей домашнего чемпионата мира.

– Чемпионат мира охватит две трети страны – от Калининграда до Красноярска. Никогда еще мировое первенство не проводилось на столь большой территории. Это может сказаться на результатах?

– Для нашей сборной – это в порядке вещей. Почти все игроки выступают в чемпионате России, а матчи Суперлиги как раз и проходят во всех этих городах, к дальним путешествиям мы привыкли. Для других команд это будет… необычно, скажем так. Может, смена часовых поясов с кем-то и сыграет злую шутку. Но загадывать не будем, время покажет.

– Если бы для иностранного болельщика вы бы сейчас делали превью предстоящего чемпионата мира, какой город назвали бы самым волейбольным в России?

– Тяжело выделить один. В нашей стране люди везде очень любят волейбол. Тем более, когда разговор идет о сборной России, ее игроках. Я думаю, атмосфера праздника будет в каждом городе, в том числе, и благодаря, нашим болельщикам.

«До пандемии на матчи «Зенита» было иногда не попасть»

– А куда бы посоветовали сходить болельщику, который первый раз окажется в Петербурге?

– Если будет позволять время – обязательно в Эрмитаж! Ведь ради этого музея многие и приезжают в город на Неве.

– Ваши любимые места в Петербурге?

– У меня не так много времени остается на прогулки, Но мне нравится старый Петербург, центр. Мостовые, набережные, узкие улочки… Это и создает атмосферу Питера, атмосферу, которой нет ни в каком в другом городе.

– А какие для вас знаковые волейбольные места в Петербурге?

– Детско-юношеская спортивная школа Калининского района. Это место, где я начал заниматься волейболом. Далее - Сестрорецк, спортинтернат. Там я провел два года у Татьяны Васильевны Образцовой (cейчас – главный тренер «Автомобилиста», фарм-клуба «Зенита». - Прим. ред.) – она мне приоткрыла дверцу в мир большого спорта. И, конечно, Академия волейбола Вячеслава Платонова, куда я еще ребенком ходил, смотрел, как играл «Автомобилист». Хотел попасть в эту команду и достичь высот в волейболе.

– Матч открытия чемпионата мира пройдет в «Ледовом» дворце. Какие с ним ассоциации?

– «Ледовый» посещал только как зритель – друг выступал за баскетбольную команду, а я приходил его поддержать. Там очень классно для зрителей, и вместимость больше, чем у «СИБУР-Арены». Думаю, люди будут счастливы, попасть на матч открытия в «Ледовый» и увидеть там красивый волейбол.

– А у «СИБУР-Арены» какие особенности? Есть что-то отличающее ее от других стадионов?

– Она очень удобна для спортсменов. В ней комфортно настроен свет для волейбола: игрокам на площадке он не мешает, мяч не выпадает из вида. И еще, когда этот стадион заполняется, создается реальная атмосфера праздника. Думаю, всем сборным, которые будут выступать на «СИБУР-Арене», здесь понравится.

– Изменились за последнее время питерские волейбольные болельщики?

– На самом деле, с каждым годом болельщиков и любителей волейбола в Питере становится все больше и больше. Прекрасно помню, какая атмосфера была до пандемии, когда полностью набивалась арена. Люди даже на улице стояли и лишний билет спрашивали. На трибунах был аншлаг!

На Олимпиаде стали одной семьей

– Можно ли рассчитывать, что на матчах чемпионата мира в Петербурге и других городах России арены на матчах чемпионата мира будут заполняться полностью?

– Если позволит эпидемиологическая ситуация, на мой взгляд, трибуны будут заполнены и сборные ждет колоссальная поддержка. А в финальной шестерке в плей-офф свободных мест ожидать не стоит. Люди в нашей стране очень любят волейбол, следят за ним. И, наверняка, захотят посмотреть вживую cтоль большое событие - чемпионат мира. Плюс, насколько я знаю, ожидается много болельщиков из других стран.

– Насколько вы удовлетворены прошедшим сезоном в сборной?

– Общую оценку сложно дать. Для меня сезон начался не очень хорошо. Получил травму в самом начале сборов, пропустил всю Лигу наций, восстанавливал ногу. Но скажу, что на Олимпиаде мы проделали очень хорошую работу: вернулись из Токио с серебром, остановились в шаге от золота. Это большая заслуга и тренерского штаба, и всей команды. Мы за короткое время стали семьей, действовали как единый механизм, который всегда функционировал. Да, в финале нам немного не хватило. Возможно, опыта, может и чуточки везения. Но что есть, то есть. И прошедшую Олимпиаду можно записать в плюс, а не в минус.

– А чемпионат Европы?

– Его труднее оценивать. За себя скажу, что после Олимпиады оказался опустошен. И, наверное, не хватило эмоций. Физически был готов, проблем не возникало. А с эмоциональной точки зрения, головой, еще не восстановился после Игр, чтобы полностью переключиться на европейское первенство. Поэтому, данный турнир запишу, наверное, в минус. Как-то очень рано мы вылетели и не показали того, на что рассчитывали. Хотя настрой был нормальный. Ехали туда не отбывать номер, а выигрывать. Но видимо свой организм не обманешь.

– Стоит ли ждать каких-то неожиданностей на чемпионате мира? Выстрелит ли очередная «темная лошадка», как Словения на чемпионате Европы?

– Сейчас можно ожидать чего угодно! Уровень волейбола по всему миру очень сильно вырос. Раньше был узкий круг, четыре-пять топ-команд, которые разыгрывали между собой призовые места на крупных турнирах. Сейчас любая команда может оказаться «котом в мешке» и бороться за медали. Нельзя никого недооценивать!