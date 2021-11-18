Павел Ростовцев: В Красноярске есть все, чтобы провести чемпионат мира на высоком уровне

О Красноярске рассказывает серебряный призер Олимпийских игр по биатлону, а ныне министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

- Как получилось, что Красноярск вошел в число городов-организаторов чемпионата мира?

- Между городами была серьезная конкуренция за право принять матчи чемпионата мира. Руководство края провело большую планомерную работу, чтобы заполучить турнир мирового уровня. Но определяющую роль сыграла позиция Всероссийской федерации волейбола, организационного комитета ЧМ-2022. С их точки зрения развитие волейбола не должно ограничиваться европейской частью страны. Волейбол один из самых массовых видов спорта, и он должен развиваться в Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому победил в этом своеобразном соревновании не Красноярск, а Сибирь в лице Кемерова, Новосибирска и Красноярска.

И за это федерации и оргкомитету ЧМ-2022 надо сказать большое спасибо от всех жителей Сибири, и в частности, от жителей Красноярска. Проведение у нас таких турниров будет способствовать дальнейшей популяризации волейбола на такой огромной территории России. И могу заверить, что это большое доверие Красноярский край оправдает, мы проведем чемпионат на самом высоком уровне.

- Насколько популярен волейбол в Красноярске?

- По статистике это один из самых массовых видов спорта в нашем крае. У нас две команды играют в Суперлигах – женская и мужская. Жители Красноярска любят волейбол, на матчах хорошая посещаемость. А на играх с лидерами – аншлаги.

- «Енисей» играет во дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Матчи чемпионата будут проходить там же?

- В город приезжали представители оргкомитета, федерации с инспекционным визитом. Они все осмотрели, выбрали отели, где будут проживать команды и судьи. Мы предложили для проведения матчей дворец имени Ивана Ярыгина, оргкомитет нас поддержал. Что, в общем-то, логично – это наш лучший дворец, он полностью соответствует проведению соревнований самого высокого уровня.

- Сколько зрителей вмещает дворец?

- Сейчас он вмешает чуть больше 3,5 тысяч, но мы уже закупили дополнительные трибуны. Это специальные разборные конструкции. Когда мы их смонтируем, вместимость трибун увеличится до 5 тысяч.

Генеральная реконструкция дворца прошла недавно – к Универсиаде 2019 года. Сейчас мы кое-что улучшаем. Например, закупили современное оборудование для тренажерного зала. Отремонтировали раздевалки, меняем мультимедийный куб, который расположен над площадкой. При этом дворец не закрывали, он продолжает жить своей полноценной жизнью.

- Когда поступят в продажу билеты?

- Билеты уже поступили в продажу. Она открылась сразу после проведения жеребьевки, когда стало известно, какие команды приедут в Красноярск. Ко мне обращаются знакомые по поводу билетов, я их отправляю на сайт – пожалуйста, покупайте.

- У Красноярска большой опыт проведения крупных международных соревнований. Я так понимаю, инфраструктура города соответствует чемпионату мира.

- Да, в городе достаточно гостиниц высокого класса, отелей мировых сетей – Novotel, Hilton, Ibis. Где будут жить команды, официальные представители оргкомитета и международной федерации, это решает оргкомитет. Но выбор гостиниц большой.

- Что Красноярск может предложить приезжим болельщикам в плане культурного отдыха?

- У нас есть много мест, куда можно сходить туристам и гостям города. Это краеведческий музей, где туристы могут познакомиться с историей края. Есть музей великого русского художника Василия Сурикова. Есть несколько специальных площадок – с них открываются прекрасные виды на город и Енисей, на тайгу.

В пятнадцати минутах от центра города находится знаменитый национальный парк «Столбы». Где можно познакомиться с природой Сибири, полюбоваться скалами причудливой формы.

Мы также разработали пакеты экскурсионных программ для туристов. Например, по одному из таких пакетов можно посетить Красноярский завод цветных металлов, и увидеть своими глазами, как изготавливают золотые слитки.

- Как насчет ресторанов? Болельщики не останутся голодными?

- Конечно, нет. Недавно был составлен рейтинг ресторанов городов Сибири: в первой десятке больше половины мест занимают рестораны Красноярска.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико

Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет