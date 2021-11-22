Игорь Кобзарь: Чемпионат мира будет успешным, если мы победим

«НА ВСЕХ МАТЧАХ У СБОРНОЙ РОССИИ БУДЕТ НА ОДНОГО ИГРОКА БОЛЬШЕ»

– Игорь, чем для вас будет примечателен предстоящий турнир?

– Домашний чемпионат мира – это особое и приятное событие, которое бывает очень редко. Не каждому спортсмену посчастливится выступать на соревнованиях такого уровня в родных стенах. Конечно, свои болельщики придают дополнительную энергию. И, можно сказать, во всех матчах у сборной России будет на одного игрока больше на площадке. Это, безусловно, нам поможет лучше выступить.

– Изучали уже составы групп после жеребьевки?

– Да, в курсе, что прошла жеребьевка и знаю команды, которые нам выпали в группе. Но, конечно, еще никаких разборов не происходило. Мы не раз встречались со всеми этими командами – и с сербами, и с тунисцами. Имеем представление об их уровне. Но серьезная подготовка начнется уже будущим летом.

– Измененная формула чемпионата мира как-то может повлиять на его итоги?

– С новой формулой еще не знакомился. Она, конечно, может повлиять на какие-то расклады, но, в любом случае, турнир выигрывает сильнейшая команда.

– Чем, на ваш взгляд, чемпионат мира отличается от остальных крупных волейбольных турниров?

– Он проводится раз в четыре года и для каждого спортсмена звание чемпиона в таком турнире – одна из главных целей в карьере. Чемпионат мира можно приравнять к Олимпийским играм. Тоже за медали борются все сильнейшие сборные и для каждой команды, это будет главное событие предстоящего сезона.

– У вас был реальный шанс раньше попасть в состав сборной на чемпионат мира?

– На предыдущих чемпионатах мира у сборной России выступления не складывались, не удавалось попасть на пьедестал. Если не ошибаюсь, выше пятого места в последние годы не поднимались. Поэтому будем с еще большим рвением готовиться к домашнему турниру. Что касается меня, реальной возможности попасть на прошлые чемпионаты мира по разным причинам не было.

«КАЖДЫЙ ИНОСТРАНЕЦ ПОЙМЕТ РАЗМАХ РОССИИ»

– Насколько высоким будет интерес у россиян к нынешнему турниру? Ждать ли заполненных трибун?

– Я уверен, что к домашнему чемпионату мира будет большой интерес среди болельщиков. Ведь в стране наш вид спорта любят, многие занимаются им – и профессионально, и любительски. Особенно я бы отметил регионы. Финальная стадия, которая пройдет в Москве наверняка соберет полные трибуны, если пандемия не помешает. Могу, кстати, отметить, что и продвижением турнира занимаются профессионально. Уже за полтора-два года до начала появились информационные ролики о турнире, реклама. Поэтому, думаю, болельщик будет в курсе всех событий.

– Планирует ли уже кто-то из ваших близких посещать матчи чемпионата мира?

– Да, семья, многие родственники. Да и друзья уже интересовались, рассчитывать ли им на мою помощь с билетами.

– Всем сборным придется много путешествовать по России, способно ли это как-то повлиять на итоги чемпионата?

– Да, длительные переезды для других сборных станут сюрпризом. Но это будет отличительной чертой нашего чемпионата мира, и, полагаю, каждый иностранный волейболист поймет размах России. Ведь это очень нетипичная ситуация, когда приходится перемещаться на самолете по четыре-пять часов из города в город. Но не думаю, что это как-то скажется на результатах турнира. Ведь переезды будут хорошо организованы, и команды получат время на восстановление.

– Можно ли волейболисту привыкнуть к постоянным перелетам?

– Наверное, привыкнуть можно ко многому, в том числе и к этому. Выступая за «Кузбасс», действительно приходилось много путешествовать. Иногда, покидать город на месяц, оставляя родных. Столь частые разлуки были самым сложным в тот период карьеры.





«ПЕТЕРБУРГ НИКОГО НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ»

– В Кемерове пройдут матчи предварительного этапа чемпионата мира.

– Болельщики, которые приедут в Кемерово, наверное, будут приятно удивлены. Летом в городе много зелени, чистые улицы с хорошими дорогами. Все ухоженно и красиво. В центре протекает река Томь. Рядом - непроглядные леса, настоящая тайга. А природа там просто потрясающая!

Из еды стоит попробовать всевозможную дичь: оленину, медвежатину, лосятину. В центре есть отличный ресторан «Забой» в шахтерском стиле, где хорошо и вкусно готовят. Антураж там своеобразный - ощущаешь себя словно в шахте. Специальные тележки для угля, каски кругом разложены. Интересное заведение для туристов.

- А еще?

- Можно съездить на разрез, так как это угольный край. Когда там играл, спускался в шахту. Но туда так просто не попасть.

– С этого сезона вы играете за «Зенит». Появилась ли у вас уже любимые места в Петербурге?

– Многие считают, что летом Питер – один из лучших, а может и лучший город в мире. Спорить сложно. Великолепная архитектура, каналы, прогулки на катерах, солнце, разные острова. Есть много парков, дворцов, замков, где жили цари. В теплое время года наша культурная столица никого из болельщиков не оставит равнодушным.

«НЕ СТОИТ МЕНЯ СРАВНИВАТЬ С КАПИТАНОМ КОРАБЛЯ»

– Похож ли для вас прошедший сезон в сборной на сказку? Ведь вы слишком долго ждали, чтобы стать в главной команде страны основным игроком.

– В прошлом сезоне сборной, наверное, пришло мое время – стал основным связующим и капитаном. Это приятная и желанная ноша. Постараюсь как можно дольше держать марку. Весь прошлый сезон в «Кузбассе» готовился к матчам сборной, в том числе, и к главному турниру – Олимпийским играм. Такой же план у меня и на нынешний чемпионат.

– Ожидали, что вас выберут капитаном?

– Особого удивления не было, ведь в предыдущие годы я тоже занимал эту должность в сборной. Да, и не стал бы переоценивать роль капитана в игровых видах спорта.

- Почему?

- Это не то же самое, что капитан корабля, - смеется Игорь. - Главная роль все-таки у тренера, он руководит командой. А капитан, в частности связующий, чаще с ним общается и старается передать тренерские задумки партнерам.

- На что способна сборная России на домашнем чемпионате мира?

– Наша команда, безусловно, способна выступить удачно. И я верю, что болельщики помогут нам в этом.

– В борьбе за призовые места ждать тех же конкурентов, что и в Токио?

– Да, конкуренты в борьбе за медали будут все те же: Франция, Бразилия, США, Италия. К ним добавятся Сербия, Словения. Польша побеждала на двух последних чемпионатах мира, очень удачно выступает на этих турнирах и тоже будет в числе фаворитов.

– Для вас чемпионат мира-2022 будет успешным, если…

– Хотел бы немного схитрить и сказать, что для меня чемпионат мира просто будет успешным. И поставить точку, - улыбается Кобзарь. - Но всем понятно, что таким он станет, только если мы выиграем.