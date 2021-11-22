Дмитрий Ильиных: Волков и Михайлов доказывают, что по праву являются игроками сборной

Мы продолжаем рубрику «Символическая сборная тура», которую ведет Дмитрий Ильиных. Олимпийский чемпион Лондона выделяет игроков, которые, на его взгляд, ярче всего проявили себя в туре мужской Суперлиги. И на кого стоит обратить внимание болельщикам в преддверии чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в следующем году.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ

- В этом туре я решил немного изменить формат. Раньше выбирал сборную тура исключительно из российских игроков и это было обусловлено повышенным интересом к нашим волейболистам в преддверии чемпионата мира. Но теперь буду добавлять и легионеров, потому что 39 очков марокканского диагонального «Белогорья» Мохамеда Аль-Хачдади с показателем полезности +23 нельзя оставить без внимания. Хотя в 8-м туре было из кого выбирать среди диагональных игроков. Это и Владислав Бабкевич (31 очко) и Евгений Рыбаков, который во втором матче подряд показывает гроссмейстерскую стабильность и набирает 29 очков.

В самом напряженно-валидольном матче тура, «Кузбасс» против «Белогорья», марокканский диагональный получил 56 передач, 33 из которых он реализовал. При такой загрузке - отличный процент (59%). К своей внушительной нагрузке в атаке Аль-Хачдади добавил 24 выполненных подач (больше всех в двух командах), допустив при этом четыре ошибки и сделав три эйса. Плюс на счету Мохамеда три блока. Своей игрой заслуженно попадает в сборную тура.

СВЯЗУЮЩИЙ

В центральном матче тура два лидера, «Зенит-Казань» и «Локомотив» выясняли, кто же будет занимать первую строчку в турнирной таблице. Казанцы на своей площадке оказались сильнее 3:1. Прекрасную игру провел связующий Майка Кристенсон, принеся своей команде девять очков – прекрасный результат для пасующего игрока. Американец набирал очки во всех элементах, но, самое главное, Кристенсону удалось прекрасно проявить себя в ведении игры. Его партнеры получали своевременные и качественные передачи (зачастую на одиночный или разорванный блок). Иногда даже с выбитого приема за счет финтов и показов Майке получалось отдать пас своим нападающим без блока. Майка стал самым подающим игроком в обеих командах (22 раза) с двумя эйсами, набрал три очка в атаке и добавил четыре на блоке. Став наряду с Дмитрием Волковым самым результативным игроком в этом элементе в матче.

Еще хотелось бы выделить двух игроков Казани: Волкова и Максима Михайлова. Своей надежной и эффективной игрой они доказывают, что по праву являются игроками сборной России. На счету Дмитрия 19 очков (14 в атаке, 1 эйс, 4 блока). У Максима - 20 с показателем полезности +14 (17 в атаке, 2 эйса, 1 блок).

ДОИГРОВЩИКИ

Московскому «Динамо» удалось отыграться со счета 0:2 в Уфе. Этому в немалой степени поспособствовали два доигровщика – Ярослав Подлесных и Денис Богдан. Последний, появившись в середине второго сета, принес своей команде 17 очков, реализовав 14 атак из 20 (70 процентов!) и не проиграв ни одного мяча в этом элементе, а также подал три эйса. Оба доигровщика неплохо смотрелись в приеме, показав примерно одинаковые цифры: чуть меньше 50% позитивного и около 30% идеального. При этом Ярослав допустил многовато ошибок в этом элементе (4), но своей общей игрой с легкостью компенсировал этот недочет. Проведя весь матч на площадке, он стал самым результативным игроком своей команды, набрав 25 очков (19 в атаке - 61%). Особо у него получилось выделиться на подаче: сделал четыре эйса при 17 попытках и не допустил ошибок.

В заключительном матче тура хочется отметить игру Андрея Титича, который набрал 15 очков и помог АСК одержать домашнюю победу.

БЛОКИРУЮЩИЕ

Своей превосходной физической формой, которая выражается в качественной игре, продолжает радовать своих и уфимских болельщиков Александр Гуцалюк. Вот и в матче против «Динамо» лучший блокирующий (по количеству поставленных блоков на данный момент) добавил пять результативных действий в этом элементе. Всего Александр набрал 13 очков с полезностью +12, забив 7 из 9 мячей в атаке (78%) плюс подал один эйс.

Также хороший матч получился у блокирующего Юрия Цепкова и доигровщика Руслана Галимова. Они набрали по 11 очков за три партии и помогли своей команде одержать победу в югорском дерби. У Галимова - 67% в атаке (10 из 15), а у Цепкова - 82% (9 из 11) плюс два блока.

ЛИБЕРО

Очередной отличный матч на позиции либеро провел Лаури Керминен, показав 72% позитивного и 48% идеального приема. Каждый второй мяч он доводил идеально до связующего. Плюс к этому финский парень прекрасно действовал в защите и в подстраховке партнеров.

СБОРНАЯ ТУРА

Диагональный

Мохамед Аль-Хачдади (»Белогорье»)

Доигровщики

Ярослав Подлесных, Денис Богдан (оба - «Динамо»), Дмитрий Волков (»Зенит-Казань»)

Блокирующие

Юрий Цепков (»Самотлор-Югра»), Максим Космин (»Зенит»)

Связующий

Майка Кристенсон (»Зенит-Казань»)

Либеро

Лаури Керминен (»Динамо»)

Результаты 8-го тура

Енисей (Красноярск) - Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - 1:3 (24:26, 17:25, 25:22, 22:25)

Урал (Уфа) - Динамо (Москва) - 2:3 (26:24, 25:23, 17:25, 20:25, 12:15)

Факел (Новый Уренгой) - Зенит (Санкт-Петербург) - 2:3 (25:22, 20:25, 22:25, 25:19, 7:15)

Югра-Самотлор (Нижневартовск) - Газпром-Югра (Сургут) - 3:0 (26:24, 25:21, 25:23)

Зенит-Казань (Казань) - Локомотив (Новосибирск) - 3:1 (26:28, 25:16, 25:19, 25:18)

Кузбасс (Кемерово) - Белогорье (Белгород) - 3:2 (25:20, 26:24, 20:25, 24:26, 20:18)

АСК (Нижний Новгород) - Нефтяник (Оренбург) - 3:0 (25:18, 25:15, 25:20)