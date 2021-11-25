Семен Полтавский: Россия – фаворит чемпионата мира

С учетом выступлений за юниорские и молодежную сборную Семен Полтавский сыграл на пяти чемпионатах мира. Его карьера на взрослом уровне напоминает драму: если с клубами Семен выиграл почти все, что можно, то в сборной остался только серебряным и бронзовым. Он много лет был ведущим игроком национальной команды, выступал за нее на всех возможных турнирах, но, казалось, уже идущий в руки титул, несколько раз выскальзывал из рук.

Из волейбола – в бизнесмены

- Семен, после завершения карьеры вы в публичном пространстве не появлялись. Чем занимаетесь?

- Бизнесом. Занялся им еще по ходу волейбольной карьеры. Покупал квартиры – одну, вторую, третью, наблюдал за процессом ремонта, потом дом строили в Подмосковье, так в это и втянулся. Когда играть закончил, знал, что тренером или волейбольным функционером не буду. Занятие уже имелось.

- Какая специализация у вашего бизнеса?

- Стяжка полов. Начинали с полного ремонта – искали клиентов, где только можно – в интернете, по объявлениям. Когда увидел процесс стяжки полов, заинтересовался, изучил подробно. И cо временем сосредоточились уже на этом. Теперь не требуется искать клиентов – они сами нас находят.

- В чем ваше преимущество?

- В репутации, которую мы постоянно подтверждаем. На этом рынке много компаний, которые когда-то хорошим качеством заработали репутацию и сейчас ее просто используют. А качество снизилось. У нас отношение к заработанному имени намного строже. Я потому и не тороплюсь расширяться. Одну-две бригады контролировать успеваю, а если больше, то уровень удержать будет cложнее. Гонка за количеством заказов - всегда риск для качества.

- По волейбольному адреналину скучаете?

- Так у меня есть адреналин и ощущения соревнования! Все это – в работе, в конкуренции! Каждый заказ – это соревнование, вызов, который дает возможность еще повысить узнаваемость нашей компании, расширить влияние сарафанного радио.

- Волейбольное имя вам в бизнесе помогает?

- Нет. И никогда не помогало. Когда начинал этим заниматься, на встречах люди иногда узнавали. Удивлялись: почему вдруг этим занимаетесь?

- Что отвечали?

- «А почему нет»? Ответа не услышал ни разу, - смеется Полтавский.

- Наличие своего дела – единственная причина дистанцирования от волейбола после завершения игровой карьеры?

- Наверное, нет. Не чувствовал потребности посвятить волейболу всю жизнь. Я столько наездился по сборам, городам и странам, что мне хватило. А становиться тренером – значит, продолжать то же самое. У меня желания все это повторять не возникало. И было занятие, которое не только имело перспективу заработка, но и душа к нему лежала. У нас это семейное.

- То есть?

- Папа до сих пор строительством занимается, как и брат – он в Петербурге живет. Дедушка этим занимался. А оставаться в волейболе только потому, что 20 лет в него играл… Для такой работы нужно призвание. Неправильно пытаться стать тренером или менеджером потому что ничего другого не умеешь.

- Таких много видели?

- Среди главных тренеров – нет. Они все очень увлеченные волейболом люди и в нем хорошо понимают. А вот среди вторых- третьих тренеров много видел таких, которые, похоже, не знали, куда им податься. Среди менеджеров и агентов такие, наверное, тоже есть.

- Кстати, о заработке. Он в этом бизнесе возможен на уровне ваших волейбольных доходов?

- Уже приближается. Причем к моим максимальным заработкам в волейболе, - улыбается Семен.

«Лучший матч соперника пришелся на финал с нами»

- За игрой следите?

- В целом – да. Но в основном поглядываю новости и узнаю результаты в интернете. Смотрю особо значимые матчи.

- С учетом юниорских и молодежных сборных, вы сыграли на пяти чемпионатах мира. Хотя, когда переезжали из Одессы в Петербург, у вас имелась альтернатива.

- Да, в Одессе больших перспектив не было, а кроме Петербурга, приглашали и в киевский спортивный интернат.

- Что определило выбор?

- У меня брат уже в Питере играл в высшей лиге за «Питер-Ладу», которая была фарм-клубом «Автомобилиста». Конечно, привлекало имя Вячеслава Платонова. Отец понимал, какие перспективы сулит переезд в Петербург. Но брат сначала отговаривал.

- Это почему?

- Уровень впечатлял! Он мне говорил: «Здесь так высоко прыгают, так сильно бьют! Конкуренция огромная!» Но я все-таки приехал. А брату до сих пор припоминаю: что же ты тогда в меня не верил! Один сезон мы с ним вместе отыграли за «Питер-Ладу» - брат пасовал, я нападал. Потом вместе перешли в «Автомобилист».

- Вскоре вы стали чемпионом мира в составе юниорской сборной России.

- Сейчас вспоминаю тот период – вроде и не так много времени прошло. Но тогда мне не было и 20, а сейчас уже 40.

- За сборную России вы отыграли семь лет. Когда команда была самой сильной?

- Думаю, во второй половине нулевых. Мы тогда были близки к победам – должны были домашний чемпионат Европы в 2007-м году выигрывать, могли закончить еще в четвертом сете. При матчболе у нас переходящий мяч, но два игрока столкнулись, мяч куда-то улетел. Его достали, но сильной атаки не получилось. Проиграли и четвертый сет, и тай-брейк.

- Для Испании та победа остается единственной.

- На финал с нами у них выпал самый успешный матч в истории. По-моему, они даже медалей ни до, ни после не выигрывали.

- То поражение в «Олимпийском» стало самым обидным в карьере за сборную?

- Возможно, да. Потому что и матчбол у нас был, и турнир домашний. Но очень досадные поражения в тот период и в решающих матчах других турниров случались. В финале Мировой лиги 2007 года выиграли первый сет у Бразилии, могли выиграть и второй, и третий. В концовке были «качели», уступили два очка оба раза.

- Бразильцев вообще было реально надолго «свергнуть» в нулевые?

- Они столько навыигрывали заслуженно. Бразилия тогда доминировала в мировом волейболе абсолютно закономерно. Думаю, сильнейшая команда у них была в период где-то с 2002 по 2005 год. В 2007-м мы, правда, могли Кубок мира выиграть. Все было в наших руках.

- Что помешало?

- Поражение от Болгарии. Неожиданное и необъяснимое поражение. У нас тогда в матчах с болгарами серьезных проблем не возникало. В случае победы над ними и в следующем матче мы почти гарантировали бы себе победу в Кубке мира. Но...

Еще, конечно, обидным стало поражение от США в полуфинале Олимпиады-2008. Но я в том матче почти не играл – только на блок иногда выходил. Наград в составе сборной России я выиграл много – мы каждый год в каком-то турнире оказывались на пьедестале - а вот золотой медали нет.

«При Баньоли могли выиграть чемпионат мира»

- На чемпионате мира вы играли дважды. Когда уровень команды больше соответствовал максимальной задаче?

- Думаю, в 2010-м, при Даниэле Баньоли. Мы считались фаворитами, состав был сильный, играли хорошо. Были уверены, что обыграть можем любую команду. Но опять соперник лучший волейбол показал, - улыбается Полтавский. - В решающем матче на пути в полуфинал сербы сыграли потрясающе! На большее-то их не хватило – в полуфинале Сербия проиграла.

- Мудреная схема того турнира, с тремя групповыми этапами, породила странноватые матчи. Говорили, что некоторые команды, включая сборную России, пытались подгадать более удобных соперников.

- У нас этого не было! И намеков на выгадывание соперников не проскакивало. Может кто-то когда-то и подгадывал, но вообще трудно представить, как это должно выглядеть на практике. К тому же за такие истории сразу наказывают. Потому что у такой вот «выгодной» команды появляется дополнительный настрой – ведь ее посчитали более удобной, а значит, слабее других. Поэтому в подобной ситуации эта «слабая» команда прыгнет выше головы и накажет.

- В 2010-м чемпионат мира проходил в Италии. Тренер - итальянец притягивал дополнительный интерес к вашей команде?

- Возможно, к Баньоли и было повышенное внимание. Но мы такого не заметили. Обычный турнир.

- Даниэле приходил в сборную как тренер, который поможет потенциал превратить в титулы. Но по факту результаты стали хуже.

- Допускаю, что ему не хватило времени, чтобы внедрить свои идеи и мы бы смогли их реализовать. Баньоли пытался менять и разнообразить нашу игру, в том же году вышли в финал Мировой лиги, где уступили Бразилии. В тот период мы могли выступить лучше.

- Что пытался привнести итальянец?

- Комбинационную игру, которая свойственна в Европе. Даниэле стремился сделать наш волейбол разнообразнее, при нем стали больше внимания уделять защите, в каких-то ситуациях требовалось больше осторожности, чем раньше.

- В чем?

- Например, в концовках партий. Я стремился их завершать «навылет» - сильной подачей, рисковать. А Баньоли призывал действовать в таких ситуациях внимательней, избегать лишнего риска. Говорил: «Сейчас очень важно сохранить мяч, поэтому подай попроще».

- Чемпионат мира 2006 года сборная России тоже провела под руководством иностранного тренера – Зорана Гайича. Почему в Японии стали только седьмыми?

- Мы оказались не готовы сыграть на максимуме. Подготовка к турниру превратилась в экстрим.

- То есть?

- Гайич тогда сильно увеличил нагрузки. По сравнению с предыдущим сезоном объем тренировочной работы был огромным. Мы занимались иногда в общей сложности по девять часов, сил не оставалось. До сих пор не знаю, на что Зоран рассчитывал, что хотел этим добиться. Но такой эксперимент не сработал. К чемпионату мира мы подошли не в оптимальной физической форме, очень сказывались нагрузки.

- Пытались протестовать?

- А что Гайичу скажешь? Сколько у него достижений! Он Олимпиаду со сборной Сербии выиграл! Подразумевалось, Зоран знает, что делает. К тому же в предыдущем сезоне все у нас работало – мы играли хорошо, вышли в финал чемпионата Европы, где только на тай-брейке уступили хозяевам – итальянцам. Могу только предполагать, что тренер тогда или ошибся, увеличив так нагрузки, или со сроками просчитался, не успел их сбросить перед чемпионатом мира. Но там показать лучший волейбол мы были не готовы.

«За год до Лондона сделал большую ошибку»

- У вас был шанс поехать на победные Игры в Лондон?

- Перед Олимпиадой, наверное, сложно было на это рассчитывать. Я в том сезоне долго восстанавливался после операции и половину сезона пропустил. Потом понял, что за год до Олимпиады сделал большую ошибку.

- В чем?

- Сезон 2010-2011 получился для меня очень хорошим. Одним из лучших в карьере. В «Ярославиче» у нас была сильная команда, мы в четвертьфинале ,по сути, обыграли казанский «Зенит». Но судья в моменте, когда мы в решающей игре матчбол реализовали, нашел аут. После этого, кстати, видеоповторы и появились.

После завершения сезона взял паузу со сборной. Решил заняться здоровьем, сделал операцию. Поэтому пропустил и Мировую лигу, и чемпионат Европы. Потом и Кубок мира. Его, как и мировую Лигу, сборная выиграла. Получается, мой уход совпал с началом побед, - грустно улыбается Семен.

- А в чем ошибка заключалась?

- Слишком долгой оказалась пауза. Не стоило на такой срок оставаться без волейбола. После возвращения на площадку пришлось очень тяжело. Долго и с трудом привыкал заново к нагрузкам, долго восстанавливал форму. Травма мне помешала и в 2004-м году поехать на Олимпиаду. Я готовился со сборной, но незадолго до отъезда в Афины травмировался. Вместо меня тогда поехал Тарас Хтей.

Американский рецепт

- Учитывая расклады в мировом волейболе, каковы шансы у сборной России на домашнем чемпионате мира восполнить пробел - наконец победить на этом турнире?

- Сейчас наша сборная – среди лучших в мире. Олимпиада это подтвердила. Поэтому на чемпионате мира точно должны быть в призерах. Не представляю, что должно случиться для иного результата. Да, домашний турнир – это повышенная ответственность, огромный интерес болельщиков, все надеются на победу. Но Россия в любом случае будет фаворитом.

- Кстати, как и в ваше время, играть будет под руководством иностранного тренера.

- Мне вообще работа Туомаса Саммелвуо очень интересна! Я до его приезда в Россию о его тренерской работе не слышал. Он кого тренировал-то?

- Сборную Финляндии.

- Очень увлекательная карьера. Приезжает в Россию – и чемпион с «Кузбассом»! Потом – главный тренер сборной! Хочется понять секрет его успеха в России.

- Игроки про Саммелвуо рассказывают, что волейбол для него в первую очередь – игра. И он призывает думать в первую очередь о ней, а не о месте в таблице и битве с соперником.

- Мне это американцев напоминает! Спрашивал у них, как они умудрились Олимпиаду 2008 года выиграть – ведь в число фаворитов сборная США не входила. Так они то же самое сказали: ехали в Пекин просто в волейбол поиграть. Не накручивали себя важностью результата. Победителем видели другие сборные, от американцев медалей не ждали, они там выступали без особого давления. Поехали поиграть, а вернулись с золотыми медалями!