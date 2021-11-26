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Дмитрий Фомин: По таланту с нынешней сборной России не сравнится ни одна команда

Один из ведущих волейболистов страны 90-х, чемпион Европы, а ныне директор нижегородского АСК Дмитрий Фомин объяснил, почему сборная России по своему потенциалу сильнейшая в мире.
Дмитрий Фомин: По таланту с нынешней сборной России не сравнится ни одна команда
26 ноября 2021 14:58
автор: Юрий Волохов
автор фото: «Советский спорт»

«ГРУППУ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»

- В последний раз чемпионат мира в нашей стране проходил 60 лет назад. Что означает сейчас для России турнир такого уровня?
- Замечательно, что в России пройдет чемпионат мира. В 2018 году мы уже принимали футбольное первенство мира, я сам участвовал в его организации в Нижнем Новгороде. Это было грандиозное событие для страны, большой праздник для болельщиков. Уверен, что для жителей городов, где пройдут матчи волейбольного чемпионата, это будет тоже большое событие. И, безусловно, турнир будет способствовать популярности волейбола в нашей стране, надеюсь, привлечет внимание к нашей игре людей, которые до этого волейболом не увлекались.

- Турнир примут десять городов - от Калининграда до Красноярска…
- Это отличная идея – охватить как можно больше регионов России. Теперь у жителей Кемерова, Уфы, Новосибирска и других городов появилась возможность увидеть игру ведущих сборных мира.

- Как вам соперники сборной России по группе - Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико?
- Нормальная группа, на мой взгляд, мы ее должны проходить на одном дыхании. По большому счету, чемпионат мира для нашей команды начнется где-то на стадии полуфиналов.

- На какое место вы бы поставили нашу команду в своем рейтинге?
- На мой взгляд, нынешняя сборная по своим физическим данным, по своему потенциалу находится на первом месте в мировом рейтинге. Столько талантливых игроков, сколько сейчас есть у нас, нет ни в одной команде в мире. Сравните каждого игрока на своей позиции с игроками из других ведущих сборных. Может быть, только на позиции связующего кто-то может с нами сравниться. Что же касается нападающих, то наши ребята выше уровнем.

- Получается, что наша сборная явный фаворит предстоящего чемпионата.
- Мало кто из команд мирового класса может тягаться с нашей шестеркой. Физический потенциал у сборной России огромный, играем дома. Все козыри у нас на руках.

«ГЛАВНЫЕ СОПЕРНИКИ – ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, ИТАЛИЯ, США»

- То, что играем дома, как раз может сыграть против – огромная ответственность, давление, все ждут только победы.
- Не знаю насчет давления. Если его только искусственно создавать, но этого не будет. Наоборот, свои трибуны, огромная поддержка. Надо играть, побеждать, а там посмотрим. Команда дома должна показать максимальный результат, но в спорте нельзя выиграть первое место по приказу.

- Кто наши главные соперники?
- Бразилию я сейчас не стал бы относить к категории главных соперников. В нынешней команде физически сильные волейболисты, но эта сборная не играет в умный волейбол.

Я же опасаюсь команд, которые играют именно в умный волейбол. Это Франция, хотя она не очень стабильна, но потенциал у французов большой. Другое дело, что физически у них игроки слабее наших.

Италия тоже играет в умный волейбол, но, опять же, игроки физически нашим ребятам уступают. На нашем уровне по физическим данным – Польша. И, конечно, сборная США – команда хорошо обученная, играть с американцами всегда тяжело. Опасный соперник.

- На Олимпийских играх сборная России выступает успешно, чего не скажешь о чемпионатах мира. В чем проблема?
- Олимпийский турнир не самый сильный по составу. Туда попадают команды из разных регионов мира, которые уступают в классе лучшим европейским сборным. На последнем чемпионате Европы играли сборные, которые на Олимпиаду не попали, но они бы вынесли в одну калитку некоторые команды, игравшие в Токио. Почему так происходит? Таковы критерии отбора на Олимпиаду. А вот в чемпионате мира участвуют все сильнейшие, конкуренция гораздо выше. Но у нас сильная сборная, пора и на чемпионате мира доказать это.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико
Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар
Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария
Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун
Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай
Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет

источник: «Советский спорт»
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