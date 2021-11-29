Федор Воронков: Родные стены помогут сборной

Когда-то Владимир Алекно назвал 25-летнего доигровщика «Зенита» Федора Воронкова «будущим российского волейбола». Но пока Воронков только пытается реализовывать свой богатый потенциал. В минувшем сезоне уроженец Алтая со сборной России боролся за пьедестал на чемпионате Европы, а следующим летом попытается выиграть домашний чемпионате мира.

«УСТАНОВИЛ РЕКОРД СКОРОСТИ, КОГДА УСЛЫШАЛ МЕДВЕЖИЙ РЕВ»

– Федор, какой турнир сборной вам запомнился особо?

– Олимпиада-2012. Тогда моя карьера только начиналась – проводил первый или второй сезон в Высшей лиге Б. Помню, всем составом смотрели финальный матч. Очень эпично и эмоционально! Конечно, переживали, и когда наши парни выиграли, – радовались.

– Со всей страной!

– Да. Еще последний чемпионат мира, который проходил в Италии и Болгарии, сохранился в памяти. Нашей команде не удалось попасть в призы, но тоже было интересно понаблюдать за турниром.

– Чем чемпионат мира отличается от других крупных турниров?

– Его можно приравнять к Олимпийским играм, хотя, понятно, что атмосфера и организация разная. Ведь на Олимпиаде проходят соревнования по разным видам спорта. Чемпионат мира, на мой взгляд, прежде всего, важен для популяризации волейбола. Это возможность для страны поднять престиж нашего вида спорта. А еще, чтобы болельщики - и взрослые, и дети - могли вживую увидеть всю красоту игры.

– Вы, как сибиряк, можете предположить, поедут ли зарубежные болельщики в сибирские города?

– Поверьте, там много интересного. Допустим, неподалеку от Кемерова есть шахты, добывающие уголь. Но сам город – зеленый и чистый, приятный воздух, которым хочется дышать. В Красноярске выходишь из аэропорта и сразу видишь, что перед тобой вдалеке простираются горы. Прямо через город протекает Енисей – одна из главных рек России – большая и широкая.

– Шанс встретить медведя на улицах есть?

– Нет, конечно. Это нонсенс, стереотип. Как и то, что в Австралии, все, что движется – тебя убивает! Мы тоже, когда играли там в Лиге наций, думали: на Зеленом континенте змеи по городу ползают, неудачно повернулся – и тебя уже нет! Но там обыкновенные, современные, крупные города. А вот если покинешь мегаполис, сильно рискуешь. Так же у и нас в России. Помню, когда мы гуляли в тайге, находились медвежьи следы, я лично слышал медвежий рев. И маленького медвежонка вдалеке видел. Очень страшно, бежал оттуда, как мог. Ведь рядом могла находиться его мама. А если она учует непрошенных гостей, всем придется очень плохо. Взяли ноги в руки с товарищами и быстро помчались к машинам. К счастью, ничего страшного не произошло.

«ОТ ВСЕХ СОПЕРНИКОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА МОЖНО ЖДАТЬ СЮРПРИЗОВ»

– Обсуждали с партнерами по сборной итоги жеребьевки на групповом этапе?

– От всех соперников стоит ждать сюрпризов. Не ручаюсь, что именно мы с сербами будем бороться за первое-второе места. Это в Лиге наций бывает: кто-то делает обкатку молодых или просто для галочки в этом турнире выступает. А на чемпионат мира все приедут максимально заряженные, биться за медали, за место в рейтинге.

– Через евротурниры к чемпионату мира тоже можно подготовиться. Тем более, что «Зенит» в этом сезоне кроме чемпионата России ждет Лига чемпионов. Как расцениваете шансы в группе?

– Нам досталась не самая сильная группа. Если сравнивать, к примеру, с «Локомотивом», у которого в соперниках - итальянская «Мачерата». Понятно, что главный конкурент, «Берлин» – лучшая команда Германии. Задачи у «Зенит» максимально высокие. Проигрыш расценивается к поражению в войне. Будем биться, стараться показывать хороший результат.

– С учетом вашего опыта выступления за казанский «Зенит», насколько реально в погоне за двумя зайцами хотя бы одного поймать?

– Чтобы удачно выступать в обоих турнирах, нужна ротация состава. Вскоре начнутся частые перелеты, переезды. В такой ситуации тренер должен так подготовить всю команду, чтобы каждый мог заменить каждого. Если еще обойтись и без серьезных травм, то можно рассчитывать на успех во всех турнирах.

«НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПЫТАЛИСЬ ВДОХНУТЬ В КОМАНДУ НОВУЮ ЖИЗНЬ»

– От минувшего чемпионата Европы осталось больше положительных или отрицательных эмоций? С одной стороны – долгожданный дебют за сборную на крупном официальном турнире, с другой – Россия вылетела в четвертьфинале.

– Дебюту на европейском чемпионате, конечно, был очень рад. А результат… Понятно, что он никого не устроил. Перед этим турниром команда усилилась лишь точечно, несколькими игроками, среди которых был и я. Костяк сложился еще в мае. Мы, новобранцы, в меру своих возможностей, старались вдохнуть в ребят новую жизнь, но после Олимпиады им уже было очень тяжело настроиться: физически, эмоционально, морально.

– Можно представить.

– Плюс, для Польши это был домашний чемпионат, да еще с заполненными трибунами – после пустых арен – и в Лиге наций, и на Играх в Японии. Тяжело сражаться с соперником, когда против тебя 12 с половиной тысяч зрителей, поддерживающих свою команду, как одно целое. Можно сказать, что поляки имели на площадке на одного человека больше.

– А насколько, на ваш взгляд, закономерны итоги Олимпиады для нашей команды?

– Многое решили фарт, удача. Франция, ставшая чемпионом, вышла в плей-офф с последнего места в группе. А если бы мы выиграли у французов в группе, то возможно, стали бы первыми.

– А французы бы не попали в плей-офф.

– Да. И уже не понятно, как бы все сложилось в итоге. Но странно теперь это серьезно обсуждать. В любом случае, наши – молодцы, занять второе место на Олимпиаде – это очень престижно и достойно. Понятно, что все ждут максимума, золотых медалей. Но не всегда получается, как мы хотим.

«БЛИЖЕ К ФИНАЛУ НАЧНЕТСЯ «РЕЗНЯ»

– Ждать ли какого-то перераспределения сил на чемпионате мира? Ведь после Олимпиады, у многих фаворитов наступает спад.

– Безусловно, не факт, что призеры Олимпиады, попадут в тройку и на чемпионате мира. Пройдет год, кто-то подготовится лучше, кто-то - хуже. Потенциальные претенденты на победу: Россия, Франция, Польша, США, Аргентина, Италия – как чемпион Европы. Таких много. Ближе к финалу начнется уже настоящая «резня» за титул, и трудно предположить, кто выиграет.

– Еще и Бразилия есть.

– Да. А также Сербия, Словения…

– Что может стать решающими факторами для общего успеха?

– Полная самоотдача и желание победить.

– Играть дома на таком турнире – это плюс или минус, учитывая большое давление?

– Конечно, плюс. Родные стены всегда помогают! Наши любимые болельщики всегда нас гонят вперед. И даже при самых худших раскладах всегда могут перевернуть игру – своей поддержкой, дополнительным зарядом эмоций. Игроки могут восстать из пепла, как фениксы. Бывали случаи, когда именно болельщики тащили команду за собой, и она расцветала, могла преобразиться уже по ходу турнира.

– На чемпионатах мира Россия до первого места еще не добиралась. Можно ли надеяться болельщикам, что тенденция изменится в 2022 году?

– Конечно, болельщикам нужно в это верить и всегда поддерживать сборную. И тогда положительный настрой перейдет и к игрокам. А такой поезд уже вряд ли кто-то сможет остановить!