«Хотим сыграть мужской командой с «Уралочкой». Рассказываем об истории успеха волейбольного блогера

Блог о волейболе, число подписчиков которого близится к полумиллиону. Думаете, это нереально? Ничего подобного! Знакомьтесь: Егор Пупынин. Автор видеоблога «Волейбол от первого лица», у которого 437 тысяч подписчиков. Для сравнения: у ресурса мегапопулярного журналиста Василия Уткина на YouTube - 621 тысяча фолловеров. Последний блог, понятно, о футболе. Вообще, подавляющее большинство рейтинговых блогов - о спорте №1 и о спорте №2 - смешанных единоборствах. Пробиться в топ с другим видом - очень круто и очень непросто.

Егор родился в небольшом уральском городе Краснотурьинске. Занимался футболом, хоккеем, легкой атлетикой, но душа лежала к странному виду - прыжкам в длину с места. Это сейчас он может вызывать улыбку, а сто с небольшим лет назад - входил в программу Олимпийских игр: начиная с Парижа-1900 и до Стокгольма-1912 в прыжках с места разыгрывались медали. Трижды соревнования выигрывал американец Рэй Юри, чей мировой рекорд - 3,47 м - держится до сих пор.

В 15 лет Егор установил рекорд города - 3,12 м. Через два года поступил в Екатеринбурге в институт.

- Пришел в институтский манеж, остановил первого попавшегося тренера и спросил: «Если я сейчас без разминки в джинсах прыгну 3,15, найдете мне специалиста, чтобы заниматься прыжками?» - рассказывает Пупынин.

Егор прыгнул, а этот человек пошел за тренером. Правда, тренер оказался по прыжкам в длину с разбега.

- Не нравится мне эта дисциплина - слишком большая нагрузка на толчковую ногу, - признается Пупынин.

Старые и новые травмы не позволили ему нормально заниматься, и Егор забросил спорт. Вернулся через пару лет уже в другом качестве. Даже после множества травм его прыжок, что в длину, что в высоту, сильно выделялся на фоне остальных. В России как раз начал развиваться YouTube, и Егор решил через интернет рассказывать, как можно добиться высоких результатов в прыжках.

К работе Пупынин подошел основательно: около двух лет все планировал, учился говорить на камеру. Специально пошел работать по двум направлениям: в интернет-маркетинг, а перед этим - в холодных звонках (там ты звонишь незнакомым людям, договариваешься о встрече и что-то продаешь). Последнее, по мнению самого Егора, один из самых важных навыков, который ему пригодился.

За год канал о прыжках набрал 10 тысяч. Что, конечно, неплохо, но Пупынина не устраивало. Да и денег не приносило. Параллельно друзья затянули его в волейбол, и этот момент стал поворотным в развитии канала, да и в жизни блогера.

- Я играл и до этого, но совсем немного, - вспоминает Егор. - Теперь же стал играть регулярно, прогрессировал. А через какое-то время пришло понимание, что аудитория свободна: YouTube в плане волейбола открыт. Еще полтора года ушло, чтобы найти формат, который вы можете видеть сейчас: волейбол от первого лица. Понял, что через волейбол могу прививать любовь к прыжкам.

Количество подписчиков у блога начало расти в геометрической прогрессии. Помимо этого Пупынин собрал команду из рослых и прыгучих игроков, которая выступает в различных турнирах.

- Когда я начинал делать канал, то не совсем понимал вектор, направление развития, - говорит Егор. - Сейчас же появилась миссия - популяризация волейбола.

На самом деле, тема блога оказалась востребована в массе видов спорта и профессий. Егору часто пишут бойцы из разных единоборств: им важно хорошо прыгать, чтобы бить ногой в прыжке. Пишут футбольные вратари и баскетболисты, родители танцоров и фигуристов. Пупынин даже занимается с прыгуном в высоту на роликах Иваном Куцевым. Когда они начинали, у Ивана был третий взрослый разряд, а сейчас он - чемпион России.

Сам Егор прыгает в высоту на 123 см, но считает, что 140 см - реально достижимая цель. Недавно в Екатеринбурге открылся новый волейбольный парк с шестью площадками, где Пупынину выделили место для тренировок и съемок. Там же будет стоять оборудование для замера высоты прыжка.

- У меня была мечта побить рекорд Гиннесса в запрыгивании с одной ноги на платформу (второй ногой нельзя ничего касаться), - вспоминает Егор. - Я прыгнул 134 см, а рекорд - 135... После этого получил травму.

- У кого из волейболистов самый высокий прыжок?

- Я очень хорошо общаюсь с питерским «Зенитом», - продолжает блогер. - У меня есть несколько видео на канале, они очень хорошо по просмотрам набрали. Однажды я замерял высоту прыжка у игроков. Выше всех без всякой подготовки с шага прыгнул Ореол Камехо - 370 см. Были еще Георг Грозер, Иван Яковлев, но они показали результаты заметно меньше.

Вообще, в мире рекорд принадлежит Матею Казийски, который прыгнул во время шоу-матча в Болгарии на 393 см. Однако многие ставят это достижение под сомнение. Говорят, что линейка там была занижена (когда болгарин играл в России за «Динамо», он выиграл в конкурсе на высоту прыжка во время Матча всех звезд, но тогда показал «всего» 379 см. - Прим. ред.). Есть видео, где кубинец Симон, которому уже 40, прыгает 384 см. В молодости он наверняка прыгал выше. В сборной Канады сейчас играет волейболист Шэрон Вернон-Эванс, у него результат - 383 см.

- Кстати, канадцы будут играть в Екатеринбурге во время чемпионата мира.

- Да, очень хочется с ним встретиться, если будет возможность, и снять о канадце видео. У него, конечно, феноменальный прыжок.

В августе, за год до старта чемпионата мира, Пупынин принял участие в гала-матче - такие игры прошли во всех городах принимающих чемпионат мира. Что касается блога, то в планах на ближайшее будущее - еще множество интересных идей.

- Хотим сыграть с женской профессиональной командой. Думаю, это привлекло бы внимание аудитории, - делится мыслями Егор. - И в плане продвижения волейбола это было бы здорово. Давно собирались встретиться нашей командой с «Уралочкой». Уже договорились обо всем: я должен был пройти всю тренировку с игроками и заснять весь процесс, потом планировали сыграть с молодежкой «Уралочки», а, если бы победили, - то и с основой. Но пандемия помешала...

Хочется верить, что в новом году мы будем реже вспоминать о вирусе, и больше - о волейболе.

- На Олимпийских играх сборная России показала, насколько она сильна - ей совсем немного не хватило, чтобы выиграть золото. До чемпионата мира команда должна прибавить в сыгранности. Так что, не сомневаюсь, что сборная на домашнем турнире выступит очень достойно, - уверен блогер.