Павел Абрамов: Решающая подача бразильцев в финале чемпионата мира перед глазами до сих пор

После завершения волейбольной карьеры Павел Абрамов выбрал нетрадиционный путь – принялся поднимать наше сельское хозяйство, став успешным фермером. Его фирма в Тульской области занимается органическим агропроизводством, и сейчас их продукция представлена в крупнейших розничных сетях. Но и с волейболом, которому Павел отдал более 20 лет на высшем уровне, Абрамов не завязал.

«САММЕЛВУО ВСЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ ДОКАЗАЛ»

– Сейчас за сборной слежу, чемпионат Европы видел, Олимпийские игры,– начинает разговор Павел. – За чемпионатом России тоже наблюдаю, но уже не так пристально. Когда есть время, смотрю матчи, изучаю статистику.

– Есть ностальгия по волейболу?

– Особой нет, слишком сильно занят. Скучать некогда! Иногда просто самому хочется поиграть, больше - в пляжный волейбол. С друзьями играю.

– Насколько вам понравилась российская сборная в прошедшем сезоне?

– На Олимпийских играх команда очень понравилась, совсем чуть-чуть не хватило, чтобы взять золото. И оно было бы вполне заслуженным. На чемпионате Европы не все получилось без Михайлова. Или какого-то другого волейболиста, способного стать в его отсутствие лидером на позиции диагонального. В целом сборная смотрелась хорошо, но вот это звено – позиция Михайлова – выпадало.

– Изначально назначение Туомаса Саммелвуо вызвало у некоторых специалистов скептицизм. Мол, берем финна, неужели нет своих тренеров?

– Я думаю, Саммелвуо полностью доказал свою состоятельность. Сборная уже выигрывала Лигу наций. Да, на Олимпиаде нам чуть не хватило, но мы обыграли бразильцев и в группе, и в полуфинале. В матче за золото уступили только на тай-брейке. Мне кажется, сейчас появилась плеяда новых специалистов, куда кроме Саммелвуо, можно включить, еще Алексея Вербова и Константина Брянского, все они немного по-другому тренируют. Не так, как нас в свое время.

«МАТЧИ ВО МНОГИХ ГОРОДАХ – СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ»

– Во всем мире игра становится быстрее, больше внимания уделяется приему и игре в обороне. Российский волейбол должен меняться?

– У нас акцент больше делается на силовой волейбол. Но нельзя говорить, что это однозначно плохо. На мой взгляд, всех под одну гребенку не стоит грести. Французы играют в свой волейбол, бразильцы – в свой, а Россия – в свой, и доказывает, что он, как минимум, конкурентоспособный. Но, кстати, наши лидеры потрясающе играют в обороне. Да я и сам за оборону – выступал ведь в Японии, где этому компоненту всегда уделяли особое внимание.

– Чемпионат мира-2022 будет знаковым событием для России?

– Конечно! Чемпионат мира – большое соревнование! Проходит раз в четыре года, как и Олимпийские игры. И, прекрасно, что на этот раз выбор пал на Россию. Я уверен, что организаторы смогут провести великолепный турнир, и болельщики увидят интересный и классный волейбол. Жаль, что в такие времена, неоднозначные. Я имею в виду пандемию. Но что делать...

– Главная особенность предстоящего чемпионата мира, что он охватит нашу огромную страну от Калининграда до Красноярска. Болельщиков и участников из других сборных столь дальние путешествия по России-матушке могут удивить?

– Про всех сказать тяжело. Но сейчас такая практика существует повсеместно: и в футболе, и в волейболе. Последний чемпионат Европы тоже проводился в нескольких городах разных стран. Это современная тенденция. И, наверное, правильная. Больше зрителей могут прийти на матчи в разных городах, увидеть команды. А спортсмены потерпят. Некогда будет заниматься рефлексией – перелет-игра, перелет-игра.

«ЗА ЗОЛОТО МОГУТ БОРОТЬСЯ СЕМЬ-ДЕСЯТЬ СБОРНЫХ»

– После Олимпиады соотношение сил в волейболе бывает меняется. Ждать ли нам каких-то глобальных перемен на чемпионате мира?

– Я думаю, нет. Но сейчас нет такого, что есть три самые сильные команды в мире, а остальные ни за что не борются. На вершину запросто может взобраться какая-то из семи-десяти сборных. Спорт, и волейбол в частности, выравнивается все сильнее. С кондачка , как когда-то, уже никого не обыграешь.

– Домашние трибуны – плюс для нашей сборной?

– Я не думаю, что это станет существенным фактором для победы в чемпионате мира. Дома прикольно играть, но с другой стороны, будут более высокие ожидания, давление. Домашний чемпионат мира не дает каких-то гарантий успеха.

«МЕДАЛЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА ЦЕНЮ БОЛЬШЕ ОЛИМПИЙСКОЙ»

– Просматривается тенденция – с 2002 года наша сборная на этом турнире даже в призовую тройку не попадает.

– Возможно это потому, что у нас четырехлетний цикл выстраивается именно под Олимпийские игры, а не чемпионат мира. Мы были олимпийскими чемпионами в Лондоне, сейчас у нас олимпийское серебро. Тут у нас явно лучше результаты.

- Почему так?

- Наверное, главное соревнование для нас – это Олимпийские игры. А по поводу чемпионата мира-2002 – мы могли там и золото взять. Очень уверенно в том сезоне выступали, стали первыми в Мировой лиге, обыграв итальянцев в полуфинале, а бразильцев – в финале. И на чемпионате мира тоже у них могли вырвать победу в решающем матче, хотя в группе все складывалось непросто.

– Чем запомнился пятисетовый финал?

– Очень обидное вышло поражение. До сих пор помню, как в пятой партии соперник на последней подаче отправил мяч в мою зону, практически под линию. Очень тяжело было поражение принять. Жалко, что тогда мы не завоевали золото! Коллектив хороший сложился, тренеры сильные – и Шипулин свое дело делал, и Колчин. В таких матчах, когда играют два равных соперника, как правило, все решают нюансы.

– Какая медаль более ценная: бронза Олимпиады в Афинах или серебро чемпионата мира в Буэнос-Айресе?

– Наверное, из этих двух медалей больше ценю аргентинское серебро. А вообще, для меня важнее золотые медали. И со сборной, и с клубами – победы в чемпионатах Японии, Польши.

– Вы стали одним из первых российских волейболистов, кто в XXI веке решился уехать играть заграницу. Сейчас большинство российских игроков выступают во внутреннем чемпионате.

– Я думаю, иностранный опыт не помешает. В Италии традиционно очень сильный чемпионат. В Японии чуть ниже уровнем, но там нужно проявлять лидерские качества легионерам. Все самые важные мячи отдают «исполнять» иностранцам. Но тогда складывалась немного другая ситуация, в России не было таких высоких контрактов. Сейчас ребята хорошо зарабатывают и на родине. Поэтому серьезный стимул уезжать отсутствует.