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Кирилл Клец: На чемпионате мира будем - один за всех и все за одного

Диагональный красноярского «Енисея» и сборной России Кирилл Клец – об ожидании чемпионата мира и преимуществах домашнего турнира для нашей команды.
Кирилл Клец: На чемпионате мира будем - один за всех и все за одного
03 декабря 2021 13:22
автор: Юрий Волохов
автор фото: Instagram Кирилла Клеца

«ВИД СО СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГЭС ВПЕЧАТЛЯЕТ»

- Ожидания большие, с нетерпением жду этот чемпионат мира, - говорит Кирилл Клец. – Турнир будет интересен даже своим размахом – десять городов примут игры, волейболисты команд-участниц, иностранные болельщики посмотрят Россию, побывают в нескольких городах. Например, между Калининградом и Красноярском пять часов разницы во времени. Для жителей европейских стран это очень необычно, что в одной стране столько часовых поясов. Уверен, волейболисты и гости увезут массу впечатлений от России.

- Вы, как нынешний житель Красноярска, что готовы предложить гостям помимо волейбольной программы?

- В Красноярске масса туристических мест, где можно полюбоваться уникальными видами и сделать фото на память. Например, рядом с дворцом имени Ивана Ярыгина, где будут проходить матчи, находится часовня. На нее можно подняться и увидеть красивый вид на город - Красноярск, как на ладони.

Еще одно прекрасное место – смотровая площадка ГЭС. Сверху можно посмотреть, как мощнейший поток воды падает вниз. Очень впечатляет. А еще можно взять катер на прокат, увидеть ГЭС и всю эту падающую водяную стену уже снизу.

Где поесть? В Красноярске достаточно замечательных ресторанов с отличной подачей и прекрасной кухней. Причем представлены кухни многих регионов мира.

«СВОИ БОЛЕЛЬЩИКИ – СЕДЬМОЙ ИГРОК»

- Перейдем непосредственно к волейболу. В нашей группе - Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико. Хорошие соперники для вкатывания в турнир? Или надо сразу брать быка за рога?

- Чемпионат мира - особое соревнование, каждая команда может преподнести сюрприз. На любого соперника нужно настраиваться самым серьезным образом. Потому что он может в этот день выдать свою лучшую игру. Ни в коем случае нельзя давать слабину. Тем более, что будем выступать при своих болельщиках, а играть при них плохо нельзя. Родные трибуны нам должны помочь, это наш седьмой игрок.

- Легендарный волейболист Дмитрий Фомин считает, что сборная России по всем позициям, разве что кроме амплуа связующего, превосходит соперников. Как вам такое мнение?

- Скажу так: у нас действительно очень сильная сборная. На каждой позиции игрока может заменить такой же сильный игрок, который ему ни в чем не уступает. Другие в сборную России просто не попадают. Кстати, это касается и связующих. Они точно ни в чем не уступают волейболистам этого амплуа из самых лучших сборных мира.

- Конкуренция огромная…

- Именно так. Есть список кандидатов, никому место в сборной не гарантированно. Сейчас начался новый сезон, возможно, кто-то из молодых ребят ярко в нем себя проявит, и его пригласят в сборную.

- Туомас Саммелвуо не только отличный специалист, но и интеллигентный человек с европейским менталитетом. Какая атмосфера в сборной при нем?

- Атмосфера замечательная, ребята много шутят, но на работе это никак не отражается – все трудятся с полной выкладкой. Более молодые прислушиваются к игрокам постарше. Все друг друга поддерживают.

- При такой конкуренции место в сборной никому не гарантировано. Поэтому этот сезон для вас особенный – нужно будет еще раз доказать тренеру сборной, что вы необходимы команде на чемпионате мира.

- Все верно – мое дело показать все, на что способен, а дальше уже Туомас будет принимать решение.

- Вам, как сборнику, наверное, неудобно делать категоричные заявления, но все специалисты считают Россию одним из главных фаворитов чемпионата.

- Согласен с этим мнением. Мы же будем стараться показать максимальный результат. Как говорили мушкетеры: один за всех и все за одного. И тогда все у нас получится.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико

Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет

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источник: «Советский спорт»
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