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Ярослав Антонов: На чемпионатах мира игроку приходится выжимать из себя все

Выдающийся волейболист - об Италии и Новосибирске, чемпионатах мира прошлых и предстоящем.
Ярослав Антонов: На чемпионатах мира игроку приходится выжимать из себя все
07 декабря 2021 15:29
автор: Игорь Гурфинкель

«В 1986-М БЫЛИ БЛИЗКИ К ПОБЕДЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА»

– Есть какая-то особенность у чемпионатов мира, которая их отличает от других крупных волейбольных соревнований?
– Чемпионат мира для игрока – самый сложный турнир. Больше матчей, несколько этапов. Волейболисту приходится из себя все выжимать. Он устает – как физически, так и психологически.

– Можно ли сказать, что наша сборная подойдет к чемпионату в качестве фаворита – с учетом домашних стен и успешных результатов в прошлом сезоне?
– Свои стены, естественно, помогают, и наша сборная будет фаворитом на этом турнире. Но важно, чтобы чувство ответственности не легло тяжелым ярмом на игроков. Ведь есть примеры, когда сборные не справлялись с давлением на домашних чемпионатах мира. Это палка о двух концах.

– В прошлом сезоне Туомас Саммелвуо выжал из сборной, все, что можно?
– На Олимпиаде было заметно, что на площадке находится команда, которая борется за каждый мяч. Да, и коллектив, как понимаю, сложился дружный. Все хотели показать свой лучший волейбол. Моментами, конечно, не хватало стабильности, но это спорт – что тут скажешь.

– Стоит ли ждать неожиданностей на чемпионате мира от сборных, которые не были на виду в олимпийском сезоне?
– Есть шесть-семь команд, которые могут взять медали. Конечно, наша сборная, а еще Польша, Бразилия, США, хотя она и не добралась на Олимпиаде до наград. Могут ыть сюрпризы и от «темных лошадок».

– В 1980-е доминировали две сборные – СССР и США. Сейчас разрыва между ведущими командами нет?
– Почти нет. Хотя и в те годы были и другие сильные команды: Куба, Бразилия, Аргентина, Франция. Но им чего-то не хватало. Главное противостояние на всех соревнований несколько лет подряд шло только межу нами и американцами.

– Из двух чемпионатов мира с вашим участием – 1986 и 1990 годов – когда наша сборная была ближе к победе?
– В 1986 мы были очень близки к успеху. Никто нам особого сопротивления до финала оказать не мог, всех легко обыгрывали, даже США на предварительном этапе – 3:1. Но в финале они все-таки взяли реванш. А через четыре года в Бразилии американцы уже были не заметны, у них началась смена поколений. Наступило время итальянцев, которые трижды подряд выиграли чемпионат мира, а мы «споткнулись» на кубинцах в полуфинале. Правда, бронзу хозяевам турнира не отдали.

– Как в те годы реагировало руководство, когда сборная возвращалась с турниров без трофея?
– Во времена СССР любое место, кроме первого, расценивалось как поражение. Как для самих игроков, так и для всех остальных. Но надо признать, что с 1984 по 1988 год американцы «поймали» победную волну. Они выиграли и Кубок мира, и чемпионат мира, и Олимпиаду. А до этого их было не видно и не слышно. Никто не знал, что это за команда – занимала места во второй десятке.

– На Олимпиаде в Сеуле тоже вышла эпичная битва с американцами.
– Да, ведь тогда американцы были в самом расцвете. Неудержимая сборная! Чтобы ее победить, всем нам следовало сыграть на сто процентов. А может и больше.

«ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ БЫЛ КАК НБА И НХЛ»

– В Италию вы переехали играть в 1991 году. Но заманивать вас заграничные клубы начали намного раньше.
– Да, поступали предложения. Но тогда это было нереально, даже не обсуждалось.

– А в 1991-м вы уже созрели для отъезда?
– Созреть я мог и раньше, - смеется Антонов. - Но только тогда прорубилось окно в Европу: вы помните - перестройка, гласность. И пошло-поехало! Тем более и возраст был подходящий для отъезда – около 30 лет. И дело не только в финансах – тогда итальянская лига была сильнейшей. Как сейчас НБА, НХЛ! Все лучшие игроки мира ехали туда. Скачок произошел после того, как итальянцы впервые под руководством Хулио Веласко выиграли чемпионат мира.

– Вы провели в Италии восемь лет – как игрок и тренер. Сейчас почти все российские волейболисты выступают на родине.
– Я думаю, каждому игроку стоит пробовать свои силы заграницей, если есть возможность. Тот же Гранкин выступает в чемпионате Германии, и его уровень достаточно вырос в последнее время. Тем более что играть в Италии очень комфортно.

- Почему?
- Страна небольшая! В мое время было только два авиаперелета в районе часа за весь чемпионат. Остальное время - на автобусе.

– Вы не были разочарованы, что ваш сын, Олег, принял решение выступать за сборную Италии, а не России?
– Если бы ему поступило приглашение из сборной России, я был бы рад. Но его не последовало, а итальянцы Олега не пропустили – ведь он заканчивал спортивный интернат в системе «Сислея» из Тревизо. Cформировали Олега, как игрока, итальянцы. Я тоже, конечно, приложил руку, - улыбается Антонов. - Думаю, сыну есть чем гордиться – в 2016 году добыл в составе сборной Италии серебро Олимпийских игр.

источник: «Советский спорт»
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