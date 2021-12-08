Дмитрий Ильиных: Молодежь в Суперлиге на виду

Мы продолжаем рубрику «Символическая сборная тура», которую ведет Дмитрий Ильиных. Олимпийский чемпион Лондона выделяет игроков, которые, на его взгляд, ярче всего проявили себя в туре мужской Суперлиги. И на кого стоит обратить внимание болельщикам в преддверии чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в следующем году.

Связующие

В матче соседей по турнирной таблице «Белогорья» и «Динамо»-ЛО я бы отметил сразу нескольких игроков. Во-первых, это 17-летний связующий «Белогорья» Евгений Жогов, который из-за болезни Дмитрия Ковалева провел свой первый полноценный матч в Суперлиге. Евгений смотрелся достойно, давая команде нужные эмоции и делая качественные передачи своим партнерам. Конечно, из-за недостатка опыта в конце матча он упростил свою игру. Но, в целом, на Евгения стоит обратить внимание и последить, как он будет прогрессировать дальше.

Отлично получалось дирижировать игрой своих партнеров по команде и у Ивана Лукьяненко из «Газпрома-Югры». Качественными передачами он создавал для нападающих комфортные условия, что с позитивного приема, что с выбитого. Партнеры ему ответили тем же, показав прекрасные цифры в реализации.

Блокирующие

Активно Ивану помогал центральный блокирующий команды из Сургута Егор Якутин. Он отметился во всех элементах и в сумме принес своей команде 10 очков: семь в атаке, два на блоке и один эйс. Именно эйсом Егор закончил первый сет, а вторая партия завершилась его результативным блоком.

Вернусь к встрече «Белогорья» с «Динамо»-ЛО. Уже не первый матч в стартовом составе белгородцев появляется высокорослый блокирующий Георгий Заболотников. В свои 19 лет он показывает, что готов составить полноценную конкуренцию за место в составе более опытным и именитым партнерам по команде. В этом матче Георгий набрал 12 очков, четыре из которых на блоке и в атаке, забил восемь мячей из 11 (73%), не допустив ошибок.

Диагональные

Также смело могут записать матч в свой актив два диагональных игрока, которые сыграли очень результативно. Нападающий «Белогорья» Аль-Хачдади набрал 28 очков, 26 из них в атаке с процентом 57 и добавил два блока. Правда, с подачей в этот вечер у марокканца не ладилось, он допускал много ошибок в этом элементе.

Его оппонент Сергей Пирайнен набрал 25 очков. Причем практически все - в атаке: забил 24 из 45 мячей (53%) и добавил один эйс. В последней партии Пирайнена было не остановить. Из 13 передач, адресованных ему, Сергей реализовал 10 (процент - 77!) и помог своей команде одержать победу.

Еще нужно выделить Виталия Папазова, который постепенно набирает форму и притирается к новой команде. Виталий набрал 13 очков, показав 68% эффективности в атаке.

Очередной отличный матч провел и Максим Михайлов. Его надежная игра и проявление лидерских качеств в нужный момент (два эйса подряд в концовке третьего сета) сделали разницу в игре казанского «Зенита» с «Кузбассом». Максим принес своей команде 16 очков с полезностью +11, малым количеством брака и процентом в атаке 61.

Либеро

Также прекрасную игру в составе «Зенита» провел 19-летний либеро Илья Федоров, показав замечательные цифры в приеме - 65% позитивного и 48% идеального при 23 попытках. При этом Илья не допустил ни единой ошибки, то и дело демонстрируя отличную защиту и страховку своих партнеров. Вообще, надо отметить, что в этом туре молодежь была на виду.

Доигровщик

Уже пятую победу в восьми матчах в чемпионате одержал «Самотлор». В игре с «Нефтяником» большой вклад в успех команды внес Руслан Галимов. Появившись во втором сете на площадке, он отыграл с полезностью +12, подал три эйса при двух ошибках (отличный показатель), исправно приносил очки в атаке - 15 с процентом 63, плюс добавил два блока в свою копилку. Всего на счету Руслана - 20 очков.

Результаты 9-го тура:

Газпром-Югра (Сургут) - Енисей (Красноярск) - 3:0 (29:27, 27:25, 25:22)

Нефтяник (Оренбург) - Югра-Самотлор (Нижневартовск) - 2:3 (15:25, 25:22, 25:22, 19:25, 8:15)

Динамо (Москва) - АСК (Нижний Новгород) - 1:3 (24:26, 25:13, 23:25, 27:29)

Белогорье (Белгород) - Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - 1:3 (25:18, 23:25, 22:25, 25:27)

Локомотив (Новосибирск) - Факел (Новый Уренгой) - 3:0 (25:19, 25:22, 29:27)

Кузбасс (Кемерово) - Зенит-Казань (Казань) - 0:3 (18:25, 18:25, 22:25)

Зенит (Санкт-Петербург) - Урал (Уфа) - 3:0 (25:20, 25:23, 25:18)

Положение команд: 1. Зенит-Казань - 8 побед - 1 поражение (25 очков). 2. Локомотив - 8-1 (24). 3. Динамо - 7-2 (18). 4. Динамо-ЛО - 6-3 (17). 5. Зенит - 6-3 (16). 6. АСК - 5-4 (16). 7. Югра-Самотлор - 5-3 (13). 8. Белогорье - 4-5 (15). 9. Газпром-Югра - 4-5 (12). 10. Кузбасс - 3-6 (10). 11. Урал - 2-7 (7). 12. Факел - 2-6 (6). 13. Енисей - 2-7 (5). 14. Нефтяник - 0-9 (2).

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ТУРА

Блокирующие: Ильяс Куркаев, Егор Якутин

Доигровщики: Илья Ковалев, Руслан Галимов

Диагональный: Максим Михайлов

Связующий: Иван Лукьяненко

Либеро: Илья Федоров