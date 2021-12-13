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Вадим Хамутцких: Результат придет, если каждый игрок сборной будет получать удовольствие от игры

Трехкратный призер Олимпиады, вице-чемпион мира Вадим Хамутцких объяснил, при каких условиях сборная России сможет добиться максимального результата на домашнем чемпионате мира.
Вадим Хамутцких: Результат придет, если каждый игрок сборной будет получать удовольствие от игры
13 декабря 2021 11:58
автор: Юрий Волохов
автор фото: FIVB

«НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА АРЕНЫ БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ»

- Россия после долгого перерыва примет большой турнир. Какие ожидания от этого события?

- Очень здорово, что у чемпионата большая география. Важно для понимания, для познания нашей страны иностранцами. Ведь на протяжении многих лет спортсмены из других стран в основном знали только Москву и Санкт-Петербург. Лишь в последние лет пятнадцать открыли для себя Казань или Белгород.

- А теперь бразильцы и японцы отправятся в Кемерово, американцы и поляки – в Новосибирск…

- Именно так. И широта географии важна не только для того, чтобы иностранцы увидели, насколько велика наша страна. Не исключено, что у некоторых сборных есть свои болельщики в России. Они наверняка организованно приедут в эти города на все время группового турнира, чтобы поболеть за какую-то конкретную сборную.

Кроме этого, очевидно, что игры чемпионата вызовут большой интерес во всем регионе. И болельщики потянутся, к примеру, в тот же Новосибирск из районных центров. Уверен, что трибуны будут заполнены на всех матчах. Мальчишки вживую увидят игру больших мастеров.

И будем надеяться, что чемпионат даст всплеск интереса к волейболу среди детей, а вследствие этого будет дополнительный приток в спортивные школы.

«У НАС БЫЛИ ХОРОШИЕ ШАНСЫ НА ЗОЛОТО ЧМ-2002»

- Почему у нас не очень ладится на чемпионатах мира в отличие от тех же Олимпиад? Единственный раз сборная России могла выиграть титул чемпиона мира в 2002 году в Аргентине. Вы были в той команде. Чего тогда не хватило в финале с бразильцами?

- Шансы у нас были очень хорошие. Хотя мне приходилось читать воспоминания некоторых партнеров по той команде. Мол, мы тогда с трудом вышли из группы.

Это неважно, как мы вышли, главное вышли и дошли до финала. И команда была в очень хорошей форме. Бразильцы нас боялись. Потому что за пару месяцев до этого мы их обыграли в финале Мировой лиги у них же на родине.

- Какой-то ключевой момент был в той игре?

- Да, был, примерно в середине четвертой партии. Мы вели в счете. Был момент, когда бразильцы не очень удачно сыграли в защите. И если б судья отнесся к этому эпизоду более объективно, мы бы еще больше оторвались, и шансы на победу в матче увеличились.

Потом у бразильцев вышел другой диагональный, он начал бить со всех линий и попадать по рукам, либо в площадку. Соперники поймали кураж… В общем, так получилось, и мы остались без титула.

Что касается других чемпионатов мира, я в них не участвовал. Могу лишь судить по словам участников. Там назывались разные причины: большие нагрузки перед чемпионатом, не успели войти в ритм, что-то еще. Нет смысла сейчас об этом говорить.

Будем надеяться, что на чемпионате мира в России все будет по-другому.

- Чемпионат домашний, это подразумевает огромное давление на игроков…

- Я как раз об этом и хотел сказать, что сейчас будут говорить про давление. Считаю, что никакого давления не должно быть. Тренерский штаб, ребята все прекрасно понимают. И знают, что нужно показать максимальный результат. Но на этом не нужно акцентировать внимание. Нужно просто выходить и показывать хорошую, качественную игру. Играть с горячим сердцем, но с холодной головой.

- Многие считают, что наша сборная сейчас по многим позициям сильнее всех в мире. Согласны?

- Давайте не будем бросаться такими словами. Очень часто говорилось, что наша сборная сильнейшая в мире. Но далеко не всегда это приводило к максимальному результату. Надо просто верить в себя, хорошо делать свою работу и показать все, на что мы способны. Доставлять удовольствие своей игрой болельщикам, и самим получать от этого удовольствие. Будет каждый игрок получать удовольствие, будет и результат.

- Как вам группа, доставшаяся сборной России?

- Этот вопрос я сразу отметаю. Это дело аналитиков, журналистов рассуждать о соперниках по группе. Не дело игроков, людей внутри команды обсуждать, насколько хороша группа или не очень. Дело игроков выходить на площадку, выполнять все тренерские установки и показывать качественную игру.

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико

Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет

источник: «Советский спорт»
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