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Максим Михайлов: На чемпионате мира нужно показывать себя в каждой игре

Лидер казанского «Зенита» - о «Финале четырех» Кубка России и предстоящем чемпионате мира.
Максим Михайлов: На чемпионате мира нужно показывать себя в каждой игре
13 декабря 2021 20:46
автор: Павел Мхеидзе
автор фото: ВК «Зенит-Казань»

14 декабря в Казани пройдет финал волейбольного турнира Red Bull High Five, победитель которого встретится в товарищеской игре с лидером Суперлиги казанским «Зенитом». А накануне любители волейбола провели совместную тренировку с профессиональными спортсменами под руководством главного тренера казанского клуба Алексея Вербова. Зенитовцы пришли на тренировку основным составом. После занятия наш корреспондент поговорил с лидером команды олимпийским чемпионом Максимом Михайловым.

- В конце декабря в Санкт-Петербурге пройдет «Финал четырех» Кубка России.
- Жду, в первую очередь, хорошего сильного турнира с лучшими на данный момент в России командами. Плюс интересно посмотреть, в каком состоянии будем находиться мы, чтобы бороться с этими соперниками. Финал, кстати, будет проходить в новом зале, где будущим летом состоится открытие чемпионата мира по волейболу. Нам самим интересно, как это всё будет подготовлено и проведено. И повторюсь, интересна спортивная составляющая, потому что будут топовые команды мира.

- У питерского «Зенита» будет преимущество?
- Какое-то преимущество домашние стены, конечно, дают. Хотя бы потому, что не нужно переезжать. Я так понимаю, у них будет время попробовать зал. Но не скажу что это глобальное преимущество, ведь это не их родной зал, они там не тренируются и не играют каждый день.

- В следующем году в России пройдет чемпионат мира. У вас есть все возможные титулы кроме этого. Для вас это будет особый турнир?
- Я не скажу что для меня есть какие-то особые турниры, для меня каждое соревнование важно. Чемпионат мира после Олимпийских игр это сильнейший по составу и напряженности турнир. Даже не знаю в каком состоянии летом будем находиться мы, и лично я. Думаю, загадывать так далеко неправильно, нужно жить сегодняшним днем, ставить задачи на ближайшее будущее.

- Какой турнир выиграть сложнее - Олимпиаду или чемпионат мира?
- С точки зрения сложности, конечно, чемпионат мира - там больше игр и он тяжелее. А Олимпиада престижнее, и там более серьезные составы противников.

- Обсуждали с партнерами по «Зениту» итоги жеребьевки? США Кристенсона и Польша Бедноша сыграют в одной группе.
- Больше даже не с какими командами, а в каких городах обсуждали. Там же будут и Кемерово, и Красноярск, а хотелось бы играть в Москве или Санкт-Петербурге. Потому что это все-таки центральный регион, не так много перелетов, часовой пояс более комфортный для Европы.

- Как вам наши соперники по группе: Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико?
- Группа однозначно нелегкая. Понятно, могут говорить что Россия явный фаворит в этой группе, но сейчас все умеют играть в волейбол и может быть все что угодно. Тем более для России чемпионат на нашей территории будет как преимуществом, так и дополнительным давлением. Поэтому нужно начинать с первой игры, и прибавлять, прибавлять... Потому что, повторюсь, турнир большой, сложный, и нужно показывать себя в каждой игре.

- Наша команда 40 лет не выигрывала чемпионат мира. Каковы шансы на этот раз?
- Шансы есть всегда. Мы, конечно, серьезно готовимся, и рассчитываем на победу.

- Кто еще будет фаворитом чемпионата мира?
- Сложно сказать, очень много сильных команд - Бразилия, Польша, США, Иран, опять же наша группа, да и остальных обижать не хочется.

- Как Казань готовится к турниру?
- Была проведена серьезная работа по обновлению арены. Увеличили вместимость, заменили кресла, звуковое оборудование обновили. Плюс в течении сезона будет построена многоуровневая парковка и обновят фойе.

источник: «Советский спорт»
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