Волейбол как социальный лифт. Лучший в мире волейбольный блогер живет в России

У Фролова на YouTube без малого два миллиона подписчиков, а жизнь Максима вполне могла бы стать темой для исследования «Волейбол как социальный лифт». Понятно, что таковым спорт является для профессиональных игроков, но, оказывается, не только для них.

Фролов родился в рабочем поселке Февральск Амурской области. Население Февральска - четыре с половиной тысячи человек, а до административного центра области Благовещенска - 450 километров. С детства Максим любил волейбол, но секций в поселке особо не было. Ребята ходили на те, которые вел физрук в школе.

- Вечерами играли в волейбол с мужиками постарше, - рассказывает Фролов. - В техникуме же я был капитаном команды, в армии тоже играл.

Как-то Максим залез на YouTube посмотреть волейбольные ролики, но в те годы практически никакого подобного контента не было. Фролов начал снимать и монтировать видео. Сначала это было хобби - два года Максим работал за идею, не получая никакого дохода. Потом стало работой, а затем достаточно крупным бизнесом.

- Поначалу в YouTube не очень верили , - вспоминает Фролов. - Блогеры считались странными ребятами, бездельниками. Не было понятно, как работают алгоритмы видеохостинга, как монетизировать просмотры. Меня никто не учил, сам все постепенно освоил. Экспериментировал, делал разные ролики, старался понять, что интересно аудитории. Путем проб и ошибок нашел правильный формат.

Через несколько лет канал «Титаны волейбола» заметили в международной федерации, и вот уже три года блогер и FIVB сотрудничают, а недавно продлили договор до 2024 года. Тут надо отдать должное людям из FIVB. Они не стали изображать собаку на сене и держаться за свой контент, как делают в некоторых федерациях. В Лозанне поняли, что если у парня из российской глубинки в три с лишним раза больше подписчиков, чем у канала федерации, значит он что-то знает и умеет такое, чего пока не знают и не умеют они. И канал Максима нужно не банить, а использовать его талант для общей пользы.

- Они позвонили и мы пообщались через переводчика, - говорит Фролов. - Думали, что у меня какой-то продакшн - много роликов, все красиво. На самом деле все делал один. Они начали интересоваться, что да как, я их немножко обучил. Наше сотрудничество мы оформили как партнерство, и я получил право использовать контент. Плюс, работая на них, зарабатывал определенный процент, а еще раскручивал их канал через свой.

Думается, в FIVB не жалеют о сделанном. Буквально за два года количество подписчиков их YouTube-канала выросло со 180 тысяч до 1,5 миллионов. Вслед за международной федерацией на блогера обратили внимание и в национальной.

- Сейчас езжу на матчи Суперлиги, на какие-то крупные события меня приглашают, работаю как видеограф, - продолжает Максим. - У меня есть договоренность с федерацией, с Оргкомитетом чемпионата мира. Делаю со своей командой контент для volley.ru. За год количество подписчиков у канала ВФВ выросло почти в 10 раз. Хочу сказать, что в волейболе, в отличие от многих других видов спорта, выбрали правильный, современный вектор развития. Надо не конфликтовать и не игнорировать, а привлекать блогеров, взаимодействовать с ними.

Проблема YouTube в том, что сложно предсказать «выхлоп» от проекта. Можно вложить кучу денег, красиво снять, а на выходе получить пшик - ролик не зайдет. А можно запилить самое простое видео и оно станет вирусным.

- Очень сложно искать спонсоров на проекты с такой слабо предсказуемой отдачей, - сетует Фролов. - Я провожу очень много благотворительных мероприятий. Есть, например, проект «Волей-двор». Мы бесплатно построили две площадки у себя в Барнауле. На старте я дал денег, а потом люди подключились, собрали необходимые средства. В проекте участвовали очень многие - от студентов и школьников до директоров строительных компаний. Помогали совершенно бесплатно, когда узнали, что это для детей, для себя делаем. Скосили газон на старой коробке, разрисовали, оборудовали площадку. Я все снимал, но этот ролик собрал всего 3000 просмотров. А тренировку питерского «Зенита» сразу 80 тысяч человек посмотрели. Тут не угадаешь.

- А есть волейболисты, ролики с которыми точно соберут?

- Конечно. Это Иван Зайцев, Женя Гребенников, Эрвин Нгапет, Дмитрий Мусэрский. Самый топ - Юджи Нишида, японский диагональный с ростом 186 см. К нему очень большое внимание, потому что с такими физическими данными играть на высоком уровне - это очень круто. Есть еще Майка Кристенсон, есть Бруно, у которого миллион подписчиков в Инстаграме, есть Саид Маруф - у него два миллиона. Есть кореянка Ким, которая получила от YouTube золотую кнопку как обладательница блога с миллионом подписчиков. Но там больше бьюти-блог, волейбола не так много. Но все-таки надо признать, что мало кто из игроков регулярно и интересно ведет соцсети. Поэтому потенциал для развития волейбола еще очень большой. И наша страна - не исключение, а проведение в России чемпионата мира будет этому способствовать.

- Какие, на ваш взгляд, шансы у сборной России выиграть турнир?

- Хорошие, очень хочу чтобы наши победили. Особенно буду болеть за Максима Михайлова. Давно за ним слежу, он мне очень импонирует и как профессионал, и как человек. Если не ошибаюсь, у Михайлова есть все возможные титулы что на клубном уровне, что со сборной. Нет только звания чемпиона мира. Искренне желаю ему и всей команде этот титул выиграть.