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Финал волейбольного турнира Red Bull High Five прошел в Казани. Трофей уезжает в Екатеринбург

Финал волейбольного турнира Red Bull High Five прошел в Казани. Трофей уезжает в Екатеринбург
16 декабря 2021 16:25
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автор фото: Denis Klero / Red Bull Content Pool

Волейбольный турнир Red Bull High Five завершился в Казани. Шесть команд-победителей отборочных этапов встретились 14 декабря 2021 в комплексе Центр волейбола «Санкт-Петербург», дабы в честном состязании определить национального чемпиона Red Bull High Five. Наградой помимо трофея стал товарищеский матч с участием волейболистов клуба «Зенит-Казань». Студенты показали, что из них будет толк – заставили профессиональных волейболистов и побегать, и попрыгать. Не все, как выяснилось, потеряно для молодежного спорта в России.

Denis Klero / Red Bull Content Pool

За день до финала команды встретились в Центре волейбола, где провели совместную тренировку со спортсменами «Зенит-Казань» под руководством главного тренера Алексея Вербова. Честь наставлять молодежь выпала Майке Кристенсону, Максиму Михайлову, Бартошу Бедножу, Дмитрию Щербинину, Денису Земченку и Юрию Бережко. Хорошо, что среди студентов оказались знатоки английского языка, и легионеры не остались обделены вниманием подрастающего поколения. Тренировка, разумеется, была скорее для знакомства молодежи с азами подготовки спортсменов мирового уровня. И в этом, как ни странно, тоже был подвох, про который рассказал тренер «Зенита».

Denis Klero / Red Bull Content Pool

- Алексей, как вам студенты?

- Мы немного опасались, какого уровня к нам приедут ребята, и что мы можем им предложить для работы. Но вот я смотрю, да и мои сказали, что уже видно - молодежь понимает, что такое волейбол и как в него играть.

- Понятно, что «взрослую» тренировку поостережетесь им давать, но чем-то же придется развлечь гостей?

- Конечно. Будем придумывать для них игры исходя из ситуации и их возможностей. А игр у нас ой как много!

Denis Klero / Red Bull Content Pool

Финальный турнир игрался в 1 день: сначала однокруговой турнир, где все 6 команд встречались друг с другом, сыграв в общей сложности по 5 матчей, затем плей-офф из 4 сильнейших команд. За победу в матче группового турнира команда получает 2 очка, за поражение 1 очко. Высшее место занимает команда, набравшая большее количество очков. В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется по соотношению мячей во всех встречах.

Групповой этап возглавила команда из Новосибирска «1234», которая выиграла 4 из 5 матчей и с 9 очками возглавила турнирную таблицу. По 8 очков у VSPU (Воронеж), УрГУПС (Екатеринбург) и ДГТУ (Ростов-на-Дону). А Нижегородская Академия МВД России и хозяева турнира «Алле-Ап» набрали 7 и 6 очков соответственно.

Denis Klero / Red Bull Content Pool

В первом полуфинале ДГТУ взял реванш и обошел «1234» за счет великолепной игры на блоке - 15:11. Во втором полуфинале УрГУПС выиграла у VSPU со счетом 11:6. Матч за третье место принес небольшое утешение «1234», которая выложилась в групповом этапе, не оставив сил про запас. А в решающем матче екатеринбуржцы обыграли ростовчан со счетом 15:10, и завоевали титул национального чемпиона Red Bull High Five!

Ну, а после финальной игры состоялся не менее значимый, но в чем-то намного более ответственный товарищеский поединок, в котором на помощь студентам пришли волейболисты клуба «Зенит-Казань» Артем Вольвич, Валентин Голубев, Роман Порошин и либеро женского клуба «Динамо – Ак Барс» Милина Рахматуллина. Разделившись на 2 команды, молодые и заслуженные спортсмены провели весьма любопытный поединок, в котором студенты изо всех сил, и кстати весьма успешно, показывали что они на многое способны, а профессионалам пришлось даже сдерживаться, чтобы товарищеский матч не превратился в рубку, где возможны и травмы, и прочие неприятные последствия жесткой игры в волейбол.

Denis Klero / Red Bull Content Pool

- Артем, как поиграли со студентами? – спросил я Вольвича.

- Я устал, - честно и с открытой улыбкой признался он. – Это было круто!

- Есть ли потенциал у молодежи?

- Безусловно! Потенциал конечно есть. Если потренируются. Много потренируются…

источник: «Советский спорт»
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