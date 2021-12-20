Антон Аношко: Чемпионат мира в России будет грандиозным зрелищем

Связующий московской молодежки «Динамо-Олимп» Антон Аношко в интервью пресс-службе оргкомитета чемпионата мира рассказал о нюансах амплуа связующего, несбыточных мечтах и любимой книге.

- Мое первое волейбольное воспоминание…

- Оно связано с моим старшим братом. Он тоже долгое время играл в волейбол, тоже в «Динамо» играл, в сборной играл. Я помню, как приезжаю на игру в Одинцово, где он со сборной играл. И там впервые встретил своего детского тренера – Ольгу Григорьевну Вербову. И по просьбам моих родителей меня взяли. Это, наверное, самое-самое первое осознанное воспоминание, мысль, связанная с волейболом.

- Помимо волейбола в детстве я увлекался …

- Карате. Я занимался месяц карате в школе и все, потом забросил это дело. И вот сколько уже… лет в пять взял в руки мяч, в шесть я уже начал тренироваться. У меня волейбольная семья, поэтому я уже понимал, что к чему, и, в принципе, ничем не занимался. Просто волейбол с самого детства (улыбается).

- Волейбол по-настоящему крутой вид спорта, потому что…

- Это игра, где нужно обмануть соперника. Максимально. То есть вся деятельность игроков направлена на то, чтобы обмануть противника, эта игра требует мозговой деятельности, скажем так.

Ты должен принимать решения за доли секунды, потому что времени очень мало. В каких-то моментах его вообще нет, ты действуешь просто как умеешь, и это очень привлекает меня, тем более я связующий, соображать много приходится. Поэтому мне нравится, что нужно думать и все зависит лишь от тебя, то есть как ты подготовился, как ты подошел к этому. Все складывается из мелочей.

- Мой предматчевый ритуал…

- Определенная музыка в наушника до самого выхода на площадку.

- Что будет в твоем предматчевом плей-листе?

- Назову группу The Score, у них есть очень классные песни по звучанию. Когда я их слушаю, хочется что-то делать, двигаться. Уже самой одной мелодией они мотивируют. А если вдуматься в слова, понять смысл и для себя какие-то моменты выделить, за счет этого подсознание само себя мотивирует и подскажет, что нужно сделать. Еще выделю Imagine Dragons. Конечно, репертуар немного другой. У них есть определенные песни, которые я тоже слушаю. Многие связаны с каким-то прошлым, когда я смог что-то преодолеть, куда-то пройти, чего-то добиться. И вот я их слушаю и себя этим мотивирую.

- Мне нравится мое амплуа, потому что…

- Потому что я могу управлять всеми (смеется). Не то чтобы я люблю власть…. Да-да (смеется). До 14 лет я хотел стать доигрощиком. Но Ольга Григорьевна мне сказала: «Антон, ты будешь связующим». То есть она не оставила мне шансов на доигровку, в которую я хотел, потому что брат тоже играл в четвертой зоне. Но в какой-то момент мне понравилось, что у связующего много индивидуальной работы, что он уделяет много внимания вообще всей команде. Доигровщик принимает, атакует и подает. А связующий должен понимать психологию, развиваться в этом плане. На кого-то накричать, с кем-то спокойно говорить, с кем-то пошутить, а кто-то от всего этого собьется.

Связующий должен чувствовать. Мне нравится что это психологическая работа, что такое только в волейболе. Плюс ко всему ты должен еще и вести игру. Нужно правильно отдавать передачи, в нужное время, контролировать качество. Здесь очень много нюансов, и мне нравится, что это сложно. Меня это мотивирует: работать на тренировках больше, доказывать в игре самому себе это: «Да, я могу, это сложно, но я справлюсь». И я иду дальше и дальше.

- Вы говорили, что лучший связующий для вас Лучано де Чекко. А что нужно сделать Антону Аношко, чтобы стать действительно связующим, о котором тоже так будут говорить, что он лучший в мире?

- (Вздыхает). Быть собой, наверное. Ну, я всегда слежу за ним, но я не хочу быть, как он. Как Ле Брон Джеймс, когда его сравнивали с Майклом Джорданом, сказал: «Я не второй Майкл Джордан, я Ле Брон Джеймс». Он стал для многих вторым Майклом Джорданом, а для себя он стал самим собой.

Я думаю, что только работа и какая-то индивидуальность. Потому что я часто замечаю, что не хватает индивидуальности игрокам моего амплуа. Не знаю, на самом деле, от чего это зависит? Ну вот какие-то свои фишки, какой-то стиль игры, это все равно все есть. У каждого связующего он абсолютно разный. Если посмотреть игры Симона Джанелли или де Чекко – они абсолютно по-разному пасуют, абсолютно по-разному ведут игру, у них абсолютно разные эмоции. Поэтому, наверное, нужно просто быть собой, смотреть, как нужно и как не нужно и просто работать над собой. Тогда, я думаю, все придет.

- Волейбольное достижение, которым вы больше всего гордитесь

- Однозначно, чемпионат Европы, потому что в нас никто не верил. Мы в какой-то момент тоже сами в себя не верили. У нас же была какая-то долгая история сборов, на которые мы могли не поехать из-за всего этого ковида. Нам за неделю сказали, что едем. Нам повезло с группой, плюс некоторые команды из-за ковида уехали и у нас было время прийти в себя и потренироваться. Мы хорошо отыграли групповую стадию и классно прошли плей-офф.

Мне больше всего один момент игры в третьей партии при счете 26:25, и на нашей подаче я один в один заблокировал нападающего. Это был такой яркий для меня момент, мне кажется, даже ярче, чем сама победа.

- Хорошо. А не волейбольное достижение?

- Школу закончил (смеется).

- Мой главный болельщик в семье…

- Папа, однозначно папа. Мама, конечно, не меньше смотрит, но папа «шарит», скажем так, во всех соцсетях, куда-то что-то выкладывает, все время в теме. Мне кажется, он про волейбол больше, чем я знает. Прихожу домой, а он мне: «Ты это слышал? А это?» Я: «Нет, не слышал». Он мне начинает рассказывать, а я: «Ну, ничего себе». Он все смотрит, пересматривает игры, что-то подсказывает. Он всегда подсказывает мне. Я прислушиваюсь.

- Ну, у вас на этой почве, наверное, какие-то споры возникают?

- Конечно. Есть. Не без этого. Еще оба Овны. Такие характеры очень…любят поспорить. Ну, я бы сказал много споров, но всегда решается в конструктивном диалоге.

- Иногда играю в пляжный волейбол, потому что….

- Это классная смена обстановки. Ты вроде бы занимаешься любимым делом, но делаешь это совершенного по-другому. Начинаешь думать по-другому. И ты отдыхаешь от сезонной тренировочной рутины, все равно же психологически это надоедает то, что делаешь одно и то же. Ну, пляжный волейбол – это отдушина, наверное. Ты можешь повеселиться с друзьями, на спор поиграть, еще там на что-то. Просто в удовольствие побегать. Ты вроде и спортом занимаешься, а вроде бы и отдыхаешь.

- А если играли на спор, то что обычно на кону стояло в таких товарищеских поединках?

- На ужин, кто проиграл – оплачивает ужин.

- Суперсила, которой я хотел бы обладать…

- (смешок). Сложно сказать. Если думать из детства, то хотел бы летать, хотел быть, как Супермен. Но это не то. Наверное, ну я бы не сказал, что хотел бы обладать какой-то суперсилой, потому что я бы тогда не был тем, кем являюсь. Был бы совершенно другим человеком. Поэтому в каком-то осознанном возрасте уже не хочется какие-то суперсилы, хочется чего-то более реального.

- Из знаменитостей настоящего или прошлого мне бы хотелось пообщаться с …

- Если в волейбольном плане, я бы очень хотел потренироваться в команде Владимира Алекно. Почувствовать. Ну… Я так много слышал от друзей, от знакомых, про него. А с кем поговорить? Хотел бы попасть на игру или какое-нибудь шоу, где был бы Коби Брайант. Посмотреть на легенду, просто понаблюдать за ним – такая у него сложная история. Такие люди не говорят, а показывают: ты имеешь больше, чем они имели тогда, почему же ты хуже сейчас. У тебя больше возможностей, а ты сидишь на стуле и ничего не делаешь, говоришь, что ничего не можешь, что устал. Поэтому Коби. Но это мечта, которая уже неосуществима.

- Фильм или книга из последних, которые запомнились…

- Да, книга. Запала в душу очень. Она для меня была очень полезной, мне очень интересно было ее читать. «Кругом одни идиоты» Томаса Эриксона. Название противоречивое, согласен, но в книге рассказывается про психологию общения, про психологию общества, про отдельных людей, что к каждому человеку нужен отдельный подход. И если ты думаешь, что это человек – идиот, это значит, что ты мыслишь по-другому. Ну как бы это твое мышление. А он думает, что ты идиот. Вы просто не сошлись. И если у вас нет желание сходиться, то этого и не стоит делать.

- А фильм или сериал?

- Сериал. «Бумажный дом».

- Герой или персонаж из мультфильма, с которым я себя ассоциирую…

- Стас Динейкин меня все время называл снеговиком из «Холодного сердца», Олафом.

- Я уверен, что чемпионат мира в России…

- Будет очень интересным зрелищем. Исходя из истории с чемпионатом мира по футболу, это будет грандиозное шоу. Я очень хочу, чтобы наша сборная достигла максимального результата.