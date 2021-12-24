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На большой арене – большой волейбол. В Санкт-Петербурге стартует «Финал четырех» Кубка России

Завтра в Санкт-Петербурге пройдут два полуфинальных матча «Финала четырех» Кубка России среди мужчин по волейболу, который еще носит второе название – Кубок Ревы, имени легенды отечественного волейбола Константина Ревы. А в воскресенье станет известен обладатель Кубка.
На большой арене – большой волейбол. В Санкт-Петербурге стартует «Финал четырех» Кубка России
24 декабря 2021 17:50
автор: Юрий Волохов
автор фото: ВК Зенит (Санкт-Петербург)

ЦЕЛОЕ СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ

Турнир пройдет во дворце спорта «Ледовый», где проводит свои матчи хоккейный СКА. И именно здесь пройдет матч открытия чемпионата мира-2022 по волейболу.

За Кубок России будут бороться петербургский и казанский «Зенит», действующий обладатель кубка московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». Болельщики смогут увидеть вживую игру звезд мирового волейбола: олимпийских чемпионов из России и Франции Максима Михайлова и Жени Гребенникова, чемпиона мира из Польши Бартоша Бедноша, серебряных призеров Олимпиады в Токио Егора Клюку, Дмитрия Волкова, Дениса Богдана, Ивана Яковлева, Игоря Кобзаря, Павла Панкова.

Городские власти согласовали 50-процентную заполняемость арены, которая вмещает более 12 тысяч зрителей.

А сегодня в «Ледовом» прошла пресс-конференция с участием главных тренеров команд.

Но вначале к журналистам обратился заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола Михаил Подлозный.

Хочется выразить благодарность Оргкомитету чемпионата мира-2022, клубу «Зенит» Санкт-Петербург, администрации Ледового дворца за ту помощь, которую они оказали в подготовке арены.

Менее чем за двое суток работники арены сумели ее трансформировать после хоккейного матча СКА – ЦСКА. И теперь дворец отвечает всем требованиям федерации волейбола для проведения матчей.

Надеюсь, что Кубок России пройдет на высоком уровне.

Источник фото: ВК Зенит (Санкт-Петербург)

«НА КРУТОЙ АРЕНЕ ПОКАЖЕМ КРУТОЙ ВОЛЕЙБОЛ»

Первым из тренеров выпало говорить наставнику московского «Динамо» Константину Брянскому. Он был краток.

Ждем эмоций, борьбы, здесь собрались лучшие клубы российской Суперлиги. Этот турнир, безусловно, поможет популяризации волейбола, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира.

Я рад, что мы здесь и играем в «Финале четырех», это была одна из основных задач нашей команды на сезон, - отметил наставник новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов. – Рады, что сыграем на арене, на которой пройдет чемпионат мира. Хочу пожелать всем коллегам, чтобы их команды показали красивый, эмоциональный волейбол.

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов просто пожелал всем удачи.

Завершал приветственное слово участников главный тренер питерского «Зенита» и сборной России Туомас Саммелвуо.

В Финляндии сегодня Рождество – большой праздник, и надеюсь, что завтра здесь тоже будет большой волейбольный праздник. Мы будет играть на крутой арене, и со своей стороны постараемся показать крутой волейбол.

Последовал и непростой вопрос, на который Туомасу Саммелвуо пришлось отвечать. Дело в том, что «Зенит» проиграл несколько последних матчей «Динамо». Серия затянулась

– Готов ли «Зенит» прервать неудачную серию с «Динамо»?
Я ждал этот вопрос про серию с «Динамо». Такова история. При этом три года назад мы победили «Динамо» пару раз подряд, но никто об этом не вспоминает. Я думаю, что это больше дело журналистов — обсуждать такие темы. Нашли ли мы ключи к «Динамо», завтра увидим. В спорте всегда интересны такие статистические истории, и, конечно, мы хотим изменить эту историю.

– А как «Динамо» воспринимает эту серию с «Зенитом»? – вопрос Константину Брянскому.
Я тоже ждал этот вопрос, - признался Брянский. – Каждый новый матч это новая история, не надо опираться на прошлое. Площадка нас рассудит завтра. От «Финала четырех» мы ожидаем эмоций, борьбы.

Вот завтра и увидим, прервет ли «Зенит» неприятную для него серию с «Динамо»?

Мужской «Финал четырех» Кубка России (Кубок Ревы)
 Полуфиналы

Суббота

16.00 Локомотив (Новосибирск) Зенит-Казань
19.00 Зенит (Санкт-Петербург) Динамо (Москва)

Финал

Воскресенье, 19.00

источник: «Советский спорт»
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