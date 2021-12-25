Москва против Казани: в Санкт-Петербурге определились финалисты Кубка России

«ЛЕДОВЫЙ» ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА»

В первом полуфинале встречались новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит». Перед матчем включили фонограмму гимна России, но звуковую дорожку заклинило. И тут случилось нечто, что заставляет сердце биться учащенно, а у кого-то может вызвать слезу: весь зал вместе с волейболистами обеих команд исполнил гимн а капелла. Поверьте, это было потрясающе!

Что касается самой игры, «Зенит» был заметно сильнее и победил в трех партиях – 3-0 (25:19, 25:21, 25:22).

Что ж, один «Зенит» в финале, будет ли второй, скоро нам предстояло узнать.

После матча тренер «Локомотива» Пламен Константинов посетовал на отсутствие лидера своей команды доигровщика Гордона Перина.

- У Перрина проблемы уже два месяца, в итоге выяснилось, что есть паховая грыжа, она увеличивается. Нельзя рисковать, потому что может возникнуть осложнение. Перрину требуется операция, никакая терапия в данном случае не поможет. В Финляндии есть хороший специалист, который делал подобные операции. Уже после операции будет понятно, сколько времени понадобится на восстановление, - сказал Константинов журналистам.

Наставник казанской команды Алексей Вербов похвалил Ледовый дворец и отметил, что арена отлично подходит для волейбола.

- Прекрасный стадион! Хоть и хоккейный, но отлично подходит для волейбола по всем параметрам. Свет тоже не мешал, все отлично, ребята получили огромное удовольствие от матча. Накал был, эмоции были, игра должна была всем понравиться. Игра была прекрасной, хотя какие-то споры по решению судей немного омрачили волейбол в моем понимании. Но судьи принимали последовательные решения, ни одна из команд не может быть недовольна, - сказал Вербов.

Напомним, Ледовый дворец является домашней ареной хоккейного СКА, и в волейбол до сего момента здесь не играли. Но Оргкомитет ЧМ-2022 и Международная федерация волейбола именно «Ледовый» выбрали в качестве арены для проведения игр предстоящего мирового первенства. Более того, здесь пройдет матч открытия чемпионата.

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ «ДИНАМО» ПРОДЛИЛАСЬ ДО 12 ПОБЕД

Кстати, питерский «Зенит» попал в «Финал четырех» на правах организатора. Wild-card, своя площадка (хотя «Зенит» играет в другом дворце) - создавало ли это дополнительное давление на главного тренера питерской команды Туомаса Саммелвуо и игроков? Вряд ли, Туомас в своей жизни сыграл уже столько турниров в качестве действующего волейболиста и тренера, что, не сомневаюсь, с давлением, грузом ответственности давно научился справляться. Да и в его команде опытные ребята, я бы даже сказал, матерые – Егор Клюка, Виктор Полетаев, Игорь Кобзарь, Женя Гребенников, действующий олимпийский чемпион из Франции. В «Динамо» в этом плане, имею в виду состав, тоже все нормально.

Накануне на пресс-конференции журналисты напомнили Саммелвуо про слишком затянувшуюся проигрышную серию его команды с «Динамо». За два года команда из Санкт-Петербурга проиграла 11 (!) матчей динамовцам.

Финский специалист признался, что ждал этого вопроса. И ответил, что каждый новый матч - это новая история, не надо опираться на прошлое. Мол, площадка рассудит.

Однако и в первой, и во второй партиях у «Зенита» не было ни единого шанса: москвичи все время были впереди, и без особых проблем довели обе партии до победы - 25:15 и 25:16.

В третьей партии «Зенит» сумел впервые догнать и обойти соперника к середине сета - 14:15. 14:16. Хозяева довели дело до матч-пойнта - 22:24, однако «Динамо» отразило два удара подряд в одной атаке, и уже - 23:24.

Победный мяч забил капитан питерцев Игорь Кобзарь, эйсом после сильнейшей подачи - 24:26.

Большая часть четвертой партии шла равная борьба, но ближе к концу в игре «Зенита» опять что-то расстроилось, в итоге 25:19, и в финал выходит «Динамо». А «Зенит» продолжил неприятную для себя серию 12-м поражением.

Первым в микст-зону вышел главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский.

- Что бы отметили по игре именно на ледовой арене?

- Мы тренировались вчера и сегодня. Очень комфортный зал, было приятно, что пришло достаточное количество зрителей. Они поддерживали обе команды. Эта атмосфера задавала игровой тон, добавила азарта.

- Чем вас «Зенит» так обидел, что вы его уже 12-й раз обыграли?

- Мы также, как и они, хотели пройти в финал. В этот раз прошил мы. А насчет 12-й победы, это вы, журналисты, любите считать.

- Для вас это принципиальное соперничество?

- Никакого принципиального соперничества нет.

- Чем можете объяснить, когда между топ-командами возникает такая серия?

- Я еще вчера не пресс-конференции сказал, что мы стараемся не придавать большое внимания всяким сериям. Каждая серия когда-то заканчивается. Мы концентрируемся на самой игре, это было самое главное для нас.

- За счет чего удалось сегодня победить? Что можете выделить в игре своей команды?

- Прежде всего – это слаженность. Возможно, у нас были какие-то пробуксовки с подачей, но это мы компенсировали съемом, надежной игрой в защите. Многие элементы нам сегодня удавались, за счет этого мы набирали очки.

Наставник «Зенита» Туомас Саммелвуо был крайне огорчен таким результатом.

- Первые две партии мы просто не играли, так нельзя. Мне многое хочется сказать команде, но сейчас я этого делать не стану – нужно немного остыть.

Со своим тренером согласился капитан «Зенита» Игорь Кобзарь.

- Волейбола, в который мы играли последнее время, хватало для уверенных побед над последними соперниками. Но против «Динамо» этого совсем не хватило. Я не знаю, как физически их можно переиграть. Очень тяжело. Вот это удивление накапливалось, как снежный ком, и в итоге наша игра разладилась в первые два сета. «Динамо» сильнее нас.