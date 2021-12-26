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Кубок России отправляется в Казань

В Санкт-Петербурге определился обладатель первого трофея сезона
Кубок России отправляется в Казань
26 декабря 2021 23:19
автор: Юрий Волохов
автор фото: ВК «Зенит-Казань»

В Санкт-Петербурге завершился «Финал четырех» Кубка России (Кубок Ревы) среди мужчин по волейболу. Победил казанский «Зенит».

ЗРИТЕЛЯМ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕСНЮ И МАСКОТА ЧМ-2022

Все-таки хорошо, что организаторы выбрали Ледовый дворец для проведения «Финала четырех». Хотя дворец большой, вмещает более 12 тысяч зрителей, строили-то под хоккей, но обзор отличный со всех точек. А уж из ложи прессы – все, как на ладони. Все тренеры команд-участниц хвалили зал, а лаконичнее и точнее всех был главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов.

- Прекрасный стадион! Хоть и хоккейный, но отлично подходит для волейбола по всем параметрам.

Нельзя не согласиться с легендой российского волейбола.

Перед началом игры девушка проникновенно исполнила гимн России, а затем началось само действо.

1-й сет. «Зенит» почти все время немного впереди – 14:13, 18:15. Вот матерый человечище Александр Волков вколачивает мяч в переднюю линию с быстрой силовой подачи Майка Кристенсона - и 20:15. Про такие удары в советские времена говорили – поставил кола. А теперь уже сам Кристенсон забивает, оттолкнувшись с задней линии – и уже 23:18. Хотя атаковать – не прямая обязанность американца, он связующий в Казани.

А вскоре «Зенит» доводит первую партию до победы. 25:18.

После первого сета зрителям представили официальную песню чемпионата мира 2022. Под нее станцевала группа поддержки. Поприветствовал болельщиков и официальный маскот ЧМ-2022 – тигренок.

МИХАЙЛОВ СТАВИТ ПОБЕДНУЮ ТОЧКУ

2-й сет. Либеро «Динамо» Лаури Керминен уже не первый раз попытается достать тяжелый мяч, прыгнув за ним рыбкой. Достал, вернул в игру, но Цветан Соколов не попал в площадку мощным ударом. Лаури прокатился ласточкой и уперся головой в ногу девочки, подающей мячи. Когда эпизод закончился, финн, вот настоящий джентльмен (!), подбежал к девчонке, приобнял, поинтересовался – не сделал ли ей больно. Нет, все нормально. Девчонка, надо сказать, была удивлена такому жесту Лаури.

А тем временем, уже 13:8, в пользу «Зенита»:

Дмитрий Волков на блоке добывает очко, и, как обычно, эмоционально празднует успех.

«Зенит» уверенно уходит вперед - 14:9. 16:11. Дмитрий Волков пробивает двойной блок - 23:18. И вот уже сет-пойнт - 25:19. 2-0 впереди Казань.

После второй партии духовой оркестр из пяти человек потрясающе исполнил легендарный хит «We Will Rock You» группы Queen. Трибуны дружно аплодировали в такт.

3-й сет. 4:5 – «Динамо» не собирается отдавать матч и Кубок. Но тут же Дмитрий Волков кулачком, по-юношески, перебрасывает тройной блок динамовцев – 7:5.

9:10 – опять «Динамо» выходит вперед. Сработал на блоке Вадим Лихошертов.

Многовато ошибок на подачах допускают обе команды, но в концовке партии меньше ошибается «Зенит» – 21:18. 22:19,

Артем Вольвич вколачивает мяч с короткой передачи - 23:20. И вот у казанцев матч-пойнт - 24:21. Дмитрий Волков перебивает немного заднюю линию с подачи. Видео-повтор это подтверждает.

Но у Казани есть Максим Михайлов – он и ставит точку мощным ударом, и Кубок России отправляется в Казань.

ЛАУРЕАТЫ

  • Лучший связующий Павел Панков («Динамо»)
  • Лучший либеро Лаури Керминен («Динамо»)
  • Лучший нападающий Максим Михайлов («Зенит» Казань»)
  • Лучший блокируюший Александр Волков («Зенит» Казань)
  • Самый ценный игрок финала Максим Михайлов («Зенит» Казань»)

ПОСЛЕ МАТЧА

Константин Брянский, главный тренер «Динамо»:

- Казань нас переигрывала по ходу всего матча. В третьей партии забредила надежда, что мы можем изменить ход поединка, но соперник играл безупречно, а мы совершали ошибки. Казань сегодня оказалась сильнее во всех компонентах, «Зенит» заслужили победу.

- Как Санкт-Петербург показал себя в тестовом турнире. Учитывая, что впереди чемпионат мира?
- Никаких вопросов быть не может – прекрасный зал, прекрасная организация.

Алексей Вербов, главный тренер «Зенита» (Казань):

- Давно в Казани не было трофея, рад, что мы устроили праздник болельщикам под Новый год. Это все ребята, - Алексей показывает на раздевалку «Зенита». – Я тут ни при чем.

- Случайно, Леонид Слуцкий вас не поздравил?
- Нет, я ним общался один раз. Считаю его прекрасным специалистом, у которого стоит многому поучиться. Мне кажется, мы во многом одинаково смотрим на тренерское ремесло.

Максим Михайлов, MVP турнира «Зенит» (Казань):

- Чем отличается этот «Зенит» от того, когда играли Леон и Андерссон?
- Конечно, команда сильно изменилась, Тогда были один-два исполнителя, которые решали исход матча. сейчас у нас вся команда играет. У нас отличная атмосфера – даже люди, которые меньше играют, делают все для команды, для победы. Мы – как единая семья.

- Приятно поучать MVP?
- Думаю, Дима Волков больше заслужил этот приз. Я бы вообще такие призы не стал вручать. Вся команда делает игрека. Считаю, неправильно кого-то одного выделять.

источник: «Советский спорт»
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