Кубок России отправляется в Казань

В Санкт-Петербурге завершился «Финал четырех» Кубка России (Кубок Ревы) среди мужчин по волейболу. Победил казанский «Зенит».

ЗРИТЕЛЯМ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕСНЮ И МАСКОТА ЧМ-2022

Все-таки хорошо, что организаторы выбрали Ледовый дворец для проведения «Финала четырех». Хотя дворец большой, вмещает более 12 тысяч зрителей, строили-то под хоккей, но обзор отличный со всех точек. А уж из ложи прессы – все, как на ладони. Все тренеры команд-участниц хвалили зал, а лаконичнее и точнее всех был главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов.

- Прекрасный стадион! Хоть и хоккейный, но отлично подходит для волейбола по всем параметрам.

Нельзя не согласиться с легендой российского волейбола.

Перед началом игры девушка проникновенно исполнила гимн России, а затем началось само действо.

1-й сет. «Зенит» почти все время немного впереди – 14:13, 18:15. Вот матерый человечище Александр Волков вколачивает мяч в переднюю линию с быстрой силовой подачи Майка Кристенсона - и 20:15. Про такие удары в советские времена говорили – поставил кола. А теперь уже сам Кристенсон забивает, оттолкнувшись с задней линии – и уже 23:18. Хотя атаковать – не прямая обязанность американца, он связующий в Казани.

А вскоре «Зенит» доводит первую партию до победы. 25:18.

После первого сета зрителям представили официальную песню чемпионата мира 2022. Под нее станцевала группа поддержки. Поприветствовал болельщиков и официальный маскот ЧМ-2022 – тигренок.

МИХАЙЛОВ СТАВИТ ПОБЕДНУЮ ТОЧКУ

2-й сет. Либеро «Динамо» Лаури Керминен уже не первый раз попытается достать тяжелый мяч, прыгнув за ним рыбкой. Достал, вернул в игру, но Цветан Соколов не попал в площадку мощным ударом. Лаури прокатился ласточкой и уперся головой в ногу девочки, подающей мячи. Когда эпизод закончился, финн, вот настоящий джентльмен (!), подбежал к девчонке, приобнял, поинтересовался – не сделал ли ей больно. Нет, все нормально. Девчонка, надо сказать, была удивлена такому жесту Лаури.

А тем временем, уже 13:8, в пользу «Зенита»:

Дмитрий Волков на блоке добывает очко, и, как обычно, эмоционально празднует успех.

«Зенит» уверенно уходит вперед - 14:9. 16:11. Дмитрий Волков пробивает двойной блок - 23:18. И вот уже сет-пойнт - 25:19. 2-0 впереди Казань.

После второй партии духовой оркестр из пяти человек потрясающе исполнил легендарный хит «We Will Rock You» группы Queen. Трибуны дружно аплодировали в такт.

3-й сет. 4:5 – «Динамо» не собирается отдавать матч и Кубок. Но тут же Дмитрий Волков кулачком, по-юношески, перебрасывает тройной блок динамовцев – 7:5.

9:10 – опять «Динамо» выходит вперед. Сработал на блоке Вадим Лихошертов.

Многовато ошибок на подачах допускают обе команды, но в концовке партии меньше ошибается «Зенит» – 21:18. 22:19,

Артем Вольвич вколачивает мяч с короткой передачи - 23:20. И вот у казанцев матч-пойнт - 24:21. Дмитрий Волков перебивает немного заднюю линию с подачи. Видео-повтор это подтверждает.

Но у Казани есть Максим Михайлов – он и ставит точку мощным ударом, и Кубок России отправляется в Казань.

ЛАУРЕАТЫ

Лучший связующий Павел Панков («Динамо»)

(«Динамо») Лучший либеро Лаури Керминен («Динамо»)

(«Динамо») Лучший нападающий Максим Михайлов («Зенит» Казань»)

(«Зенит» Казань») Лучший блокируюший Александр Волков («Зенит» Казань)

(«Зенит» Казань) Самый ценный игрок финала Максим Михайлов («Зенит» Казань»)

ПОСЛЕ МАТЧА

Константин Брянский, главный тренер «Динамо»:

- Казань нас переигрывала по ходу всего матча. В третьей партии забредила надежда, что мы можем изменить ход поединка, но соперник играл безупречно, а мы совершали ошибки. Казань сегодня оказалась сильнее во всех компонентах, «Зенит» заслужили победу.

- Как Санкт-Петербург показал себя в тестовом турнире. Учитывая, что впереди чемпионат мира?

- Никаких вопросов быть не может – прекрасный зал, прекрасная организация.

Алексей Вербов, главный тренер «Зенита» (Казань):

- Давно в Казани не было трофея, рад, что мы устроили праздник болельщикам под Новый год. Это все ребята, - Алексей показывает на раздевалку «Зенита». – Я тут ни при чем.

- Случайно, Леонид Слуцкий вас не поздравил?

- Нет, я ним общался один раз. Считаю его прекрасным специалистом, у которого стоит многому поучиться. Мне кажется, мы во многом одинаково смотрим на тренерское ремесло.

Максим Михайлов, MVP турнира «Зенит» (Казань):

- Чем отличается этот «Зенит» от того, когда играли Леон и Андерссон?

- Конечно, команда сильно изменилась, Тогда были один-два исполнителя, которые решали исход матча. сейчас у нас вся команда играет. У нас отличная атмосфера – даже люди, которые меньше играют, делают все для команды, для победы. Мы – как единая семья.

- Приятно поучать MVP?

- Думаю, Дима Волков больше заслужил этот приз. Я бы вообще такие призы не стал вручать. Вся команда делает игрека. Считаю, неправильно кого-то одного выделять.