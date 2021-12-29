Дмитрий Ильиных: На тренировку у Алекно выходил как на последнюю

На днях Дмитрий побывал в гостях в редакции «Советского спорта».

- В чем будет заключаться ваш функционал на новой должности? - первый вопрос Ильиных.

- Комплектация команды, постоянное нахождение вместе с командой, решение текущих вопросов.

- «Белогорье» сейчас укомплектовано неплохо: хорошие игроки, отличный тренер.

- Это правда. К сожалению, в чемпионате мы идем не очень высоко, но, надеюсь, еще наверстаем. Еще бы я отметил очень хорошую атмосферу в команде: все дружные, сплоченные и бьются друг за друга.

- Почему место «Белогорья» в турнирной таблице пока не соответствует ни классу собранных игроков, ни амбициям клуба?

- У нас было несколько хороших игр на выезде с командами из верхней части турнирной таблицы, но для победы постоянно чего-то не хватало: где-то везения, где-то сказалась неопытность. Но в домашних матчах и в играх с принципиальными соперниками мы побеждаем. И я уверен, что к концу чемпионата будем занимать место, которое соответствует уровню команды.

- Что нужно сделать, чтобы «Белогорье» вновь боролось за медали?

- Укрепить пару позиций, а в остальном все необходимое у нас есть. Но это уже в следующем сезоне.

«ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В ФИНАЛЕ В ЛОНДОНЕ БЫЛО ПОЛНОЕ ОПУСТОШЕНИЕ»

- Если оглянуться назад, какие матчи прежде всего вспоминаются в долгой карьере?

- От ситуации зависит. Олимпиада вспоминается, юниорский чемпионат мира 2005 года - первая большая победа нашего поколения, чемпионат Европы 2006 года в Казани (на нем Ильиных был признан самым ценным игроком. - Прим. ред.).

- Что чувствовали в финале Игр в Лондоне при счете 0-2 по партиям и 19:22 в третьем сете? Были мысли: все пропало?

- Нет, игра по-любому еще не была закончена. Помню, что очень тяжело было.

- Игроки на площадке следят за счетом?

- Примерно понимаешь, какая ситуация в любой момент матча. А где-то после 20 уже начинаешь следить за счетом, посматриваешь на табло.

- Что было в раздевалке после победы в лондонском финале?

- Радость неимоверная и полное опустошение. Что понятно: во время матча был большой выплеск эмоций.

- Самый сложный турнир, в котором вам приходилось участвовать?

- Если исходить из графика игр, то на Олимпиаде он приемлемый - матчи через день. Самый сложный турнир - чемпионат мира. Я участвовал в одном - в 2014 году. По ходу турнира мы показывали неплохой волейбол. Но когда дело дошло до решающих матчей, не смогли продемонстрировать тот уровень игры, который хотелось бы. Все было по делу - сами проиграли.

- Тот турнир проходил в Польше, там обожают волейболу. Поддержка на трибунах добавляла настроя?

- Болеют там, конечно, потрясающе. Когда перед матчем исполняют гимн, то выключают музыку и весь зал поет. Незабываемые ощущения - до мурашек по коже.

- Возможно ли, чтобы в России волейбол поднялся до такого же уровня популярности как в Польше?

- Думаю, нет ничего невозможного. Нужны победы сборных плюс грамотный маркетинг.

«В КАТАРЕ ПОТЕРЯЕШЬ БУМАЖНИК, НИКТО НЕ ТРОНЕТ»

- В 2016 году вы несколько месяцев отыграли в чемпионате Катара. Как там оказались?

- В Сургуте у меня произошел инцидент, после чего мы по обоюдному соглашению расторгли договор с клубом. Поступило приглашение из Катара, и я согласился. Оказалось не зря: в Дохе мне все очень понравилось. Там было реально круто. Плюс выиграл кое-какие медальки.

- Что запомнилось?

- Уровень жизни, минимальный уровень преступности. Можно свободно гулять, не запирать машины, дома, оставлять сумки - никто не украдет. Забыл в такси бумажник, он будет там лежать и никто к нему не притронется - ни водитель, ни пассажир. Алкоголь под запретом, но есть пара отелей, где иностранцы могут свободно выпить пару кружек пива. Есть алкогольный магазин и для местных, но с жесткими ограничениями. Причем одно из них - у покупателя должен быть приличный счет в банке.

У богатых женщин там есть слуги: идет такая по торговому центру, покупает что-то и отдает служанке.

- В декабре там какая температура?

- Самое прохладное - градусов 20.

- Почему спросил: через год в это время в Катаре будет проходить чемпионат мира по футболу.

- Думаю, он получится очень красочным. Там очень щепетильно относятся ко всем деталям и проведут все на высшем уровне.

- Как местные болельщики ведут себя на трибунах?

- Матчи местного чемпионата они особо не посещают. А вот на турнирах, скажем так, денежных, собирается много элитных игроков, которые приезжают на неделю-две. И вот на этих соревнованиях уже собирается много зрителей. Там клубная система, как у нас есть футбольная команда ЦСКА, хоккейная, баскетбольная. И там - так же. На денежных турнирах собираются футбольные болельщики с барабанами, баннерами. Создают классную атмосферу.

«ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИИ - ТОПОВОЕ СОБЫТИЕ»

- В следующем году пройдет не только футбольный чемпионат мира в Катаре, но и волейбольный в России.

- Это будет крутейшее событие. Очень хотелось бы поучаствовать в нем в качестве игрока, но уже не получится. Но в любом случае для страны, для популяризации волейбола это топовое событие.

- Что сложнее выиграть чемпионат мира или Олимпийские игры?

- Судя по моему опыту, чемпионат мира, - смеется Дмитрий. - По любому, чемпионат мира входит в Топ-3 самых сложных турниров. Отличная идея, кстати, провести турнир в 10 городах страны. Жаль, что в Белгороде не будет матчей.

- Насколько я знаю, у международной федерации были сомнения, что арену в городе успеют построить.

- Ее уже построили, и более того она уже выиграла Национальную спортивную премию Минспорта. Я, кстати, тоже немного приложил руку к ее появлению. После Олимпиады 2012 года у нас во время открытого урока была прямая связь с Президентом России. Геннадий Яковлевич Шипулин и я обмолвились, что было бы здорово, если бы в нашем городе появился современный спортивный комплекс. И вот благодаря труду многих людей арена появилась.

- Сами собираетесь на матчи чемпионата мира?

- Конечно. Очень интересная группа подобралась в Новосибирске - США, Польша, Болгария, Мексика. Пусть посмотрят матушку-Россию. За сборной России будет любопытно понаблюдать с первых же матчей. У нас хорошая группа, чтобы вкатиться в турнир, а с Сербией развернется борьба за первое место.

- Кто будет фаворитом кроме нашей команды?

- Как и на всех турнирах, это сборные США, Бразилии, Франции. Италия, думаю, готова бороться за самые высокие места. Тех же сербов нельзя исключать. Польша - действующий чемпион мира. Претендентов много. Думаю, семь-восемь команд.

- Назовите топ-3 самых волейбольных городов страны.

- Белгород - номер один. Кемерово. За третье место много кто поборется. Мне очень нравится, как выстроено все сейчас в Новосибирске. Та же Казань. В Санкт-Петербурге очень полюбили волейбол: на хороших матчах на «Сибур-Арене» собирается полный дворец спорта.

«НРАВИТСЯ ТРЕНЕРСКИЙ СТИЛЬ ВЕРБОВА»

- У кого из тренеров получилось максимально реализовать ваш потенциал как игрока?

- Это Борис Николаевич Колчин, который сейчас работает в Белгороде, и Владимир Романович Алекно. Из нынешних тренеров я бы с удовольствием поработал бы с Алексеем Игоревичем Вербовым. Мне очень нравится его стиль и взгляды на игру. К тому же он свободно владеет английским, и может донести свои мысли напрямую не только россиянам, но и легионерам.

- Верите, что Алекно завершил карьеру тренера?

- Думаю, что он все-таки взял передышку. Мне кажется, что без волейбола он жить не сможет.

- Он как-то признался, что так и не научился проигрывать. Как это проявлялось в ежедневной работе?

- Алекно максималист, и на каждую тренировку у него я настраивался как на последнюю. Послаблений он не давал. В работе с ним все давалось нелегко, держал игроков в ежовых рукавицах. Но результаты, которых он добивался, говорят сами за себя.

- Насколько, как игрок вы себя реализовали?

- Карьера игрока у меня получилась неплохая. Но осадочек есть - реализовал свои возможности не до конца. Во-первых, в начале карьеры хотелось доиграть лет до 40. Уже не получилось. В плане игры, тоже есть к себе претензии: где-то поступил бы по-другому, где-то добавил немного, где-то иначе провел матч. В общем, недосказанность небольшая осталась.