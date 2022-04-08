Удастся ли получить с FIVB 80 млн евро за отмену ЧМ-2022 в России?

Чемпионат мира-2022 должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах, но был перенесён 1 марта нынешнего года из-за начавшихся событий на Украине.

Напомним, последний раз наша страна принимала чемпионат мира в 1962 году. Подумать только - шестьдесят лет назад! Речь именно о мужском турнире, женский чемпионат мира в СССР в последний раз проходил в 1978 году.

Тогда сборная СССР, имею в виду мужской турнир 1962 года, завоевала золото. Всего наша мужская команда выигрывала звание чемпионов мира шесть раз! В последний раз – в Аргентине в 1982-м. Сборной России этот титул за тридцать лет так и не покорился.

Скажу сразу, «Советский спорт» давно и плодотворно сотрудничает с ВФВ, в федерации волейбола работают профессиональные люди, многие из них бывшие волейболисты. То же самое – и в Оргкомитете-2022.

Российская сторона, Оргкомитет ЧМ-2022 уже потратил огромные деньги на подготовку к турниру. И не только Оргкомитет: турнир должен был пройти в десяти (!) городах, такого в истории волейбола еще не было.

Я в декабре много общался с игроками из команд этих городов, представителями местных оргкомитетов из Казани. Красноярска, Новосибирска, Белгорода. Там к декабрю уже была проделана большая работа, потрачены серьезные ресурсы.

И совершенно справедливое желание российской стороны - компенсировать эти затраты. Поэтому совершенно логичным выглядит обращение России в Спортивный арбитражный суд (CAS), который находится в Лозанне (Швейцария).

В январе 2020 года в Лозанне проходили Юношеские зимние Олимпийские игры. Я был там в командировке, и по стечению обстоятельств, мой отель располагался в 100 метрах от новой строящейся штаб-квартиры CAS, где уже шил отделочные работы. Думаю, суд уже перебрался в новое здание. Это для информации.

ВФВ сделал самый правильный шаг – подал иск к FIVB с требованием компенсировать расходы на турнир в размере 80 млн евро.

«Мы подали документы в CAS. Мы собрали все расходы, взнос за участие, расходы на подготовку, включая региональные расходы, стройки. Сумма компенсации почти 80 миллионов долларов», - сказал РИА «Новости».

генеральный секретарь ВФВ Александра Яременко.

Какие у нас шансы? Да, события марта показали, что, скорее всего, в Россию на чемпионат не приехали бы многие сборные. Такой турнир стал бы не полноценным.

Все правильно, но есть большое «но». В любых контрактах всегда указывается отдельным пунктом «форс-мажор».

Что это такое? Форс-мажор (от фр. force majeure — «высшая сила») — непредсказуемое событие или обстоятельство, из-за которого участник договора не может исполнить свои обязательства. В марте и случился тот самый «форс-мажор», из-за которого Оргкомитет-2022 и ВФВ не смогли провести чемпионат. Какие претензии в этой связи к ВФВ? Так что, все логично.