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Кристина Курносова: «Уралочка» может обыграть всех!

На самый титулованный клуб России второй год подряд выпадает драматичное испытание. В разгар прошлого сезона «Уралочка-НТМК» лишилась самого результативного игрока – Ксении Парубец. А спустя год и неделю та же самая травма (разрыв крестообразных связок) оставила «Уралочку» без либеро Кристины Курносовой.
Кристина Курносова: «Уралочка» может обыграть всех!
19 апреля 2022 17:03
автор: Максим Михалко
автор фото: ВК «Уралочка-НТМК»

Курносова, как и Парубец, тоже – представляет волейбольную династию. Ее мама – Наталья Курносова (Жарова) – бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России, папа Игорь Курносов – главный тренер молодежной сборной России и «молодежки» калининградского «Локомотива».

Пока команда Кристины готовится к полуфиналу чемпионата Суперлиги с казанским «Динамо Ак-Барс», 24-летняя либеро продолжает восстановление. Что это такое – внезапно и вынужденно остаться без волейбола? Почему трудно комментировать игру своей команды? Что ей советует мама? Об этом Кристина Курносова рассказала в интервью «Советскому спорту».

ЩЕЛЧОК В КОЛЕНЕ

- После травмы волейбола стали смотреть больше?
- Меньше! Обязательно всегда смотрю только матчи «Уралочки». Еще – Лигу чемпионов, иногда мужские матчи. Но сильно просмотром не увлекаюсь. Я очень соскучилась по волейболу, поэтому лишний раз чувствовать себя зрителем не хочется. С командой всегда на связи в нашем общем чате. Всегда, и в радостные минуты, и после поражений. В таких ситуациях писала девчонкам: «Ничего страшного, мы их порвем в финале».

Фото: ВК «Уралочка-НТМК»

- Вы считаете это реально – прервать гегемонию «большой тройки»?
- Все игровые возможности у нас для этого есть. Надо только свои ошибки сократить и добавить уверенности, что мы можем. А мы всех обыграть можем!

- Давайте о вас. Что привело к травме, которая завершила ваш сезон в его первой половине?
- Обычный игровой момент. В Саратове играли с «Протоном». В начале второй партии я оттолкнулась, чтобы подстраховать. Очень сильно хотелось выпрыгнуть - и произошла «скрутка» в колене. Вместе со связкой порвался и мениск.

- Вы это поняли сразу?
- Нет! Сначала думали, что ничего серьезного нет. «Щелчок» и хруст в колене были, но предполагали, что это мениск. В ночь мы вернулись в Екатеринбург, вскоре сделали сделали МРТ. Мы с нашим доктором Юрием Мамаевым в кабинете врача ждали результата. Когда снимок принесли, я услышала медицинские подробности: «вот лежит крестик, он оторвался, вот мениск – он порван».

- И?
- Сначала ничего этого не поняла, подумала, что какая-то шутка. Спросила: «Юрий Васильевич», что это значит». – «Все, моя дорогая. Сезон для тебя закончен.

«КОГДА Я НЕ РАБОТАЛА?»

- Свои эмоции в то мгновение запомнили?
- Да. Мне кажется, у меня на лице застыла улыбка. Все планы, которые были, пролетели перед глазами, как в мультике, и растворились. Подумалось тогда: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах.

- А что вы такого на этот сезон задумывали?
- Стремилась стать лучшей либеро в Суперлиге, очень хотелось помочь команде выиграть медали. Считаю, все игровые возможности у нас для этого есть. И вдруг для меня все изменилось! Тот вечер превратился в стресс.

- Когда из него вышли?
- Уже на следующее утро! Думала, что стресс затянется, но как-то само все прошло. Проснулась уже спокойной и даже с деловым настроем. Как будто во время сна тумблер в сознании сработал. Уже внутренне приняла ситуацию: это не конец света. Многие такие травмы получают, и хорошо потом восстанавливаются. Понимала, что для этого придется много работать, но меня это не пугало. Когда я не работала?! Все что добилась в волейболе – благодаря труду. Заниматься в тренажерном зале начала еще до операции. Связки порвались полностью, но ходить я могла нормально – мышцы держали. Только первые несколько дней прихрамывала.

- Последствия операции накладывали какие-то ограничения в движениях?
- Несколько дней приходилось перемещаться на костылях. И перелет из Стамбула в Москву оказался для колена тяжелым, из-за перепадов давления. Поэтому в Екатеринбург полетела не сразу – осталась в Москве. Поехала в клинику, где сейчас и восстанавливаюсь. Первое время после операции принимала много обезболивающих таблеток, поэтому состояние часто было сонное. Спала по три раза день.

Фото: ВК «Уралочка-НТМК»

- Грустный символизм – вы получили травму в те же сроки, что и Ксения Парубец за год до этого.
- С разницей примерно в неделю. Ксения травмировалась в конце ноября, а я четвертого декабря. Операцию делали с разницей в один день. Я – 15 декабря, она 16-го. Но Ксюша оперировалась в Италии.

- Травму с ней подробно обсуждали?
- Конечно! Понимает меня, как никто другой. Но специфика травмы у нас отличается. Если Ксюша сразу после травмы могла ходить без ограничений, то мне из-за разрыва мениска пришлось походить на костылях. Чтоб швы не разошлись. И активная реабилитация у меня из-за этого сдвинулась на месяц. Она то сразу начала восстановление. Но скорость здесь – не главное. В первую очередь, нужно восстанавливаться грамотно – чтобы колено полностью вернуло двигательный функционал. А сроки – уже потом.

- Какие упражнения – самые сложные в реабилитации?
- По сравнению с волейбольными тренировками все сложное, потому что непривычно (Смеется). Мне сложнее давались кардионагрузки, никогда их не любила. Поэтому к хождению по дорожке по 40 минут пришлось привыкать. В зале всегда музыка звучит – это помогает. Я могла бы назвать восстановительные тренировки нудными, но это если сравнивать с волейболом. Облегчает процесс восстановления хороший контракт с девочкой-реабилитологом. Она ненамного меня старше, и мы быстро поймали общую волну. Мне вообще с тренерами везет.

«ЖДУ ОТВЕТА ОТ «УРАЛОЧКИ»

- Теперь вы и комментатор домашних матчей «Уралочки».
- Первый матч прокомментировала еще до Нового года – «Уралочка» играла с «Липецком». Откликнулась на предложение с радостью, очень интересно было попробовать. Спросили: «Хочешь прокомментировать»? – «Я готова». Показалось, в клубе даже слегка удивились моему согласию.

- Волнение перед дебютом у микрофона было?
- Да. Вспомнился выход на сцену в школьном лагере. Когда выходишь – и все на тебя смотрят. Но больше волновалась из-за того, что буду обсуждать действия девчонок, с которыми выхожу на площадку. Боялась что-то неправильно сформулировать – и кого-то этим обидеть.

- Ваша мама – постоянный комментатор матчей калининградского «Локомотива». С ней советовались?
- Как получила предложение – сразу ей рассказала. Мама дала несколько рекомендаций – нужно к матчу основательно подготовиться, записать в блокнот факты про обе команды. Такое, что с матчем не связано. Да хотя бы напомнить, сколько лет Николай Карполь «Уралочку» возглавляет, сколько на площадке игроков сборной, что-то необычное из спортивной биографии игроков. Чем больше такой информации у комментатора – тем легче у микрофона.

- Команда знает заранее, когда вы будете матч комментировать?
- Конечно. Я ж перед матчем всегда захожу в раздевалку. Говорю: «Играйте достойно, чтобы мне вас в эфире оправдывать не приходилось» (Улыбается). Когда матч заканчивается, снова захожу. Было приятно, что после комментаторского дебюта несколько человек позвонили и написали. Маша Бибина узнала меня по голосу, спросила: «Это ты была? Молодец, складно говорила».

Фото: ВК «Уралочка-НТМК»

- Вы сказали, что индивидуальная задача у вас максимально конкретна – стать лучшим либеро Суперлиги. Сколько для этого в таком виртуальном соревновании конкурентов надо еще обойти?
- В прошлом чемпионате я была по статистике лучшей в Лиге на приеме (Улыбается). И не видела причин, кроме травмы, которые бы могли помешать это повторить. Все в моих руках.

- Сейчас вы с «Уралочкой» взаимодействуете дистанционно?
- Да. Иногда езжу в Екатеринбург, вот в конце апреля поезду. А так – восстанавливаюсь в Москве. Мы постоянно на связи с доктором «Уралочки» Юрием Мамаевым, когда приезжаю – видимся и с Николаем Васильевичем, он всегда спрашивает, как дела, как идет восстановление.

- Сколько еще действует ваш контракт с «Уралочкой»?
- Уже заканчивается. Жду новостей – пока тишина.

- Вы намерены остаться?
- Все переговоры о контракте ведет мой агент. Мне в «Уралочке» все нравится. И команда, которой по силам любые задачи, и заботливое отношение клуба. Но раз пока с новым контрактом пауза - значит, зачем-то так надо. Остается работать и ждать.

источник: «Советский спорт»
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Кристина Курносова: «Уралочка» может обыграть всех!
На самый титулованный клуб России второй год подряд выпадает драматичное испытание. В разгар прошлого сезона «Уралочка-НТМК» лишилась самого результативного игрока – Ксении Парубец. А спустя год и неделю та же самая травма (разрыв крестообразных связок) оставила «Уралочку» без либеро Кристины Курносовой.
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