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«Я стала жертвой расизма» – кубинка Монтальво ответила на оскорбления российского тренера

Волейболистка «Уралочки» кубинка Айлама Монтальво выступила с заявлением по поводу оскорбительной цитаты в свой адрес со стороны главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.
«Я стала жертвой расизма» – кубинка Монтальво ответила на оскорбления российского тренера
14 мая 2022 14:57
автор: Юрий Волохов
автор фото: ВК «Уралочка»

Напомним, инцидент произошел время пятого, решающего матча финала Суперлиги в Калининграде между «Локомотивом» и «Уралочкой». Во время тайм-аута в объектив телекамер попал момент, когда Воронков дает указания своим волейболисткам. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Имея в виду Айламу Монтальво.

«Вчера на праздничном ужине с коллегами, тренерами и сотрудниками клуба я узнала от фаната, что стала жертвой расизма в финале российской Суперлиги. Потом я внимательно просмотрела видео, где были отчетливо слышны слова главного тренера «Локомотива» о моей персоне. Я только могу сказать, что у меня нет никаких проблем с этим, даже с ним (тренером), который отнесся ко мне так неуважительно.

Я знаю, кто я, какой у меня цвет кожи, и горжусь этим. Не стыжусь этого. Люблю людей за то, что у них в сердцах, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то еще. Меня совершенно не задели его слова обо мне, потому что проблема заключается в том, что человек в погоне за результатом потерял контроль над своим ненасытным эго и оскорбил другого человека. Это лишь демонстрирует отсутствие у него базовых моральных ценностей и профессионализма.

Стоило ответить ему жестче? Да. Но не хочу отвечать злом на зло, не позволяю себе опускаться до такого уровня, я больше этого. Удовлетворенно констатирую, что слова этого господина не заставили меня остановиться и перестать выполнять свою работу. Победила его в этом финале морально. Этим сообщением я делаю это снова. Наконец, хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые заняли твердую позицию по данному вопросу, моих товарищей по команде и тренеров за поддержку, а также всех, кто написал мне», – написала Монтальво в своих социальных сетях.

источник: «Советский спорт»
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«Я стала жертвой расизма» – кубинка Монтальво ответила на оскорбления российского тренера
«Я стала жертвой расизма» – кубинка Монтальво ответила на оскорбления российского тренера
Волейболистка «Уралочки» кубинка Айлама Монтальво выступила с заявлением по поводу оскорбительной цитаты в свой адрес со стороны главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.
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